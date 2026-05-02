Estados Unidos reportó la redirección de 48 buques tras imponer el bloqueo naval a Irán

La vigilancia estadounidense abarca los principales puertos iraníes y rutas clave del comercio de hidrocarburos (Captura de video)

El Comando Central de los Estados Unidos anunció que han redirigido un total de 48 buques desde el inicio del bloqueo naval contra Irán, una medida implementada en el contexto de la escalada de restricciones en el estrecho de Ormuz, según precisó el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado en la red social X.

Esta medida tiene el objetivo de restringir el flujo de embarcaciones iraníes y limitar los ingresos petroleros del régimen, afectando de manera directa el comercio de energía a nivel global.

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En la publicación, difundida también a través de redes sociales, el CENTCOM precisó que la cifra de embarcaciones redirigidas representa un aumento respecto a los 44 buques informados previamente.

La acción se enmarca en la respuesta estadounidense al cierre parcial del paso, una decisión tomada por Teherán tras la ofensiva militar desarrollada por Estados Unidos e Israel a fines de febrero.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos emitió una advertencia formal a las navieras internacionales sobre el riesgo de sanciones si decidían efectuar pagos al régimen de Irán para cruzar el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz es clave para el tránsito de cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural (Reuters)

Esta alerta refuerza la presión en el enfrentamiento por el control de esta franja, por donde circula aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural.

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En paralelo a las acciones navales, la situación diplomática permanece tensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una nueva propuesta del régimen de Irán para poner fin al conflicto, manifestando que “no me satisface, así que veremos qué pasa”.

La propuesta había sido entregada a mediadores en Pakistán el jueves por la noche, pero el mandatario estadounidense decidió mantener la presión y anunció que su gobierno también trabaja en un plan alternativo para reabrir el paso en el estrecho.

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Trump mantiene la presión diplomática y militar sobre Irán tras la escalada de tensiones (Reuters)

En el plano interno iraní, los efectos del bloqueo y la presión internacional se combinan con otras tensiones. Las autoridades de Irán ejecutaron a dos personas condenadas por espiar para Israel, según publicó el medio judicial Mizanonline.

Los ejecutados, Yaghoub Karimpour y Nasser Bekrzadeh, fueron señalados por proporcionar información sensible a un agente del Mossad y por transmitir datos sobre líderes iraníes y sobre la ciudad de Natanz, que alberga instalaciones nucleares objetivo de ataques anteriores.

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El Comité Nobel Noruego pidió su traslado a Teherán para recibir atención médica adecuada (EFE)

En semanas recientes, más de una docena de personas han sido ejecutadas en Irán bajo acusaciones de espionaje y actividades terroristas, en procesos judiciales que, según grupos de derechos humanos, suelen celebrarse a puerta cerrada y sin garantías de defensa adecuada.

Mientras tanto, la salud de Narges Mohammadi, activista y Nobel de la Paz encarcelada, se encuentra en riesgo. De acuerdo con la fundación que lleva su nombre, la irani fue trasladada a un hospital en Zanjan, en el noroeste del país, y permanece bajo observación debido a graves problemas de salud.

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(Con información de EFE y Europa Press)