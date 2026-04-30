Las máximas autoridades del Pentágono confirmaron que Rusia ayudó a Irán durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, declaró ante los senadores que el presidente ruso Vladimir Putin ha ayudado al esfuerzo bélico de Irán.

Se negó a entrar en detalles, alegando el carácter público de la audiencia, pero dijo: “Sin duda, hay novedades al respecto”.

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El presidente del comité, el senador republicano Roger Wicker, coincidió, afirmando que “no cabe duda de que la Rusia de Vladimir Putin está tomando medidas serias para socavar nuestros esfuerzos por lograr el éxito en Irán”.

Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se enfrentó por segundo día consecutivo a los legisladores demócratas en el Congreso el jueves, rechazando las acusaciones de los senadores de que la guerra contra Irán se inició sin pruebas de una amenaza inminente y sin una estrategia coherente.

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En sus declaraciones iniciales, Hegseth calificó a los legisladores demócratas de “negacionistas imprudentes” y “derrotistas desde sus escaños” que no han reconocido los numerosos éxitos del ejército estadounidense contra la República Islámica en los últimos dos meses y en otras operaciones desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo.

Hegseth afirmó que Trump ha tenido el valor, “a diferencia de otros presidentes, de garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear y que su chantaje nuclear nunca tenga éxito. Tenemos al mejor negociador del mundo impulsando un gran acuerdo”.

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El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, no se anduvo con rodeos en su declaración inicial, criticando los esfuerzos del secretario de Defensa por reformar la cultura militar y advirtiendo que sus acciones podrían tener consecuencias negativas a largo plazo.

Reed argumentó que la guerra con Irán ha dejado a Estados Unidos en una peor posición estratégica debido al cierre del estrecho de Ormuz y a la muerte de 13 militares estadounidenses. Muchos otros han resultado heridos y se ha destruido equipo militar.

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“La confianza del pueblo estadounidense en nuestras fuerzas armadas tardó 250 años en construirse. La están desmantelando en mucho menos tiempo”, concluyó Reed.

El presidente republicano ofrece una cálida bienvenida

Hegseth recibió una cálida bienvenida del senador Roger Wicker, presidente republicano del Comité de Servicios Armados del Senado, quien inició la audiencia señalando que Estados Unidos se encuentra en el entorno de seguridad más peligroso desde la Segunda Guerra Mundial. También elogió el uso de las fuerzas armadas por parte de Trump.

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Mediante la guerra contra Irán, Trump “ha trabajado para eliminar las capacidades militares convencionales del régimen y obligarlo a volver a la mesa de negociaciones para una solución permanente”, dijo Wicker.

El presidente del Comité, el senador estadounidense Roger Wicker (republicano por Mississippi), interviene durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado sobre la solicitud de presupuesto del presidente estadounidense Donald Trump para el Departamento de Defensa en el año fiscal 2027, en el Capitolio en Washington, D.C., EE. UU., el 30 de abril de 2026. REUTERS/Eric Lee

También elogió la propuesta presupuestaria de Trump para 2027.

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“Esta solicitud de 1,5 billones de dólares está repleta de programas e iniciativas importantes que son absolutamente necesarios para garantizar los intereses estadounidenses en el siglo XXI”, afirmó.

Un día antes, Hegseth se enfrentó a los demócratas durante una audiencia de casi seis horas ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde fue sometido a un duro interrogatorio sobre los costos de la guerra en dólares, vidas y la disminución de las reservas de armamento crítico.

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El comité del Senado está escuchando una presentación similar sobre la propuesta presupuestaria militar de la administración Trump para 2027, que elevaría el gasto en defensa a niveles históricos. Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, vuelven a enfatizar la necesidad de más drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

También es probable que se enfrenten a preguntas difíciles sobre el número de tropas estadounidenses en Europa, después de que Trump lanzara el miércoles una nueva amenaza contra Alemania, aliado de la OTAN, sugiriendo que pronto podría reducir la presencia militar estadounidense en el país, en medio de su disputa con el canciller Friedrich Merz por la guerra con Irán.

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Si la audiencia del miércoles sirve de indicación, los senadores republicanos podrían centrarse en los detalles del presupuesto militar y expresar su apoyo a la operación en Irán. Se espera que los demócratas presionen para obtener respuestas sobre la estrategia en el conflicto, actualmente en un frágil alto el fuego, y sobre el cese de altos mandos militares por parte de Hegseth.

Los demócratas califican el conflicto como una costosa guerra de elección.

Los demócratas lo califican como una costosa guerra de elección que carece de aprobación o supervisión del Congreso. Sin embargo, no han logrado aprobar varias resoluciones sobre poderes de guerra que habrían obligado a Trump a detener el conflicto hasta que el Congreso autorice nuevas acciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

Según la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Congreso debe declarar la guerra o autorizar el uso de la fuerza en un plazo de 60 días, fecha límite que vence el viernes. La ley prevé una posible prórroga de 30 días, pero la administración republicana no ha indicado públicamente si Trump la solicitará.

Según un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para comentar sobre deliberaciones privadas, la administración mantiene conversaciones activas con los legisladores para abordar el plazo de 60 días.

Mientras tanto, en la audiencia del miércoles se respondieron —o se eludieron— las preguntas que los legisladores querían formular desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

Por ejemplo, la guerra ha costado 25 mil millones de dólares, principalmente en municiones, según informaron funcionarios del Pentágono. Sin embargo, Hegseth se negó a responder preguntas sobre cuánto tiempo más duraría la guerra o cuánto más podría costar.

Hegseth también afirmó que el ataque mortal contra una escuela primaria iraní, que dejó más de 165 muertos, entre ellos niños, sigue bajo investigación. La Associated Press ha informado que cada vez hay más pruebas que apuntan a la culpabilidad de Estados Unidos en el ataque, que impactó una escuela adyacente a una base de la Guardia Revolucionaria.

El representante demócrata Pat Ryan, de Nueva York, cuestionó a Hegseth sobre si la muerte de seis soldados estadounidenses en un ataque con drones en Kuwait podría haberse evitado. Hegseth no respondió directamente, pero afirmó que las fuerzas armadas tomaron medidas preventivas para proteger a las tropas estadounidenses.

En otro tenso intercambio, Hegseth le dijo al representante demócrata Adam Smith, de Washington, que las instalaciones nucleares de Irán fueron destruidas en ataques estadounidenses en junio pasado. Esto llevó a Smith a cuestionar el razonamiento del gobierno de Trump para iniciar la guerra en Irán menos de un año después.

“Tuvimos que comenzar esta guerra, usted mismo lo dijo hace 60 días, porque el arma nuclear era una amenaza inminente”, dijo Smith, el demócrata de mayor rango en el comité. “¿Ahora dice que fue completamente destruida?”.

Hegseth respondió diciendo que los iraníes “no habían renunciado a sus ambiciones nucleares” y que aún poseían miles de misiles.

Smith afirmó que la guerra “nos dejó exactamente en la misma situación que antes”.

El secretario de Defensa también tuvo que responder preguntas sobre su decisión de destituir al máximo oficial uniformado del Ejército, el general Randy George, uno de los varios altos mandos militares que han sido destituidos desde que Trump regresó al cargo.

(Con información de AP)