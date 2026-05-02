Golpe global a redes de abuso infantil: 84 capturados, 7 en Panamá

Allanamientos realizados en Panamá y Chiriquí permitieron la captura de sospechosos vinculados a la investigación. Tomada del MP

La Procuraduría General de la Nación logró la imputación de seis personas en Panamá por la presunta posesión de material de abuso infantil agravado, como resultado de la operación internacional “Aliados por la Infancia VI”, un despliegue coordinado que se ejecutó de forma simultánea en 15 países con el objetivo de combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Durante la audiencia de control de garantías, el juez Erick González ordenó detención provisional para tres imputados, mientras que los otros tres deberán cumplir medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.

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El operativo, que tuvo su origen en Argentina, se extendió a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Francia, Honduras, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Uruguay, Guatemala, México, Perú y República Dominicana, con el objetivo de combatir redes dedicadas a la tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil.

En el caso de Panamá, las autoridades confirmaron la captura de siete personas, como parte de allanamientos realizados en la provincia de Panamá y en Chiriquí, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

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Dispositivos electrónicos incautados serán sometidos a análisis forense como parte del proceso. Tomada del MP

De acuerdo con reportes internacionales, la operación dejó 84 detenidos: 26 en Argentina, distribuidos en 14 en Ciudad de Buenos Aires, tres en Córdoba, tres en Misiones, tres en Santa Cruz, dos en la provincia de Buenos Aires y uno en Formosa; además de 58 en el resto de los países, entre ellos 44 en Brasil, siete en Panamá, tres en Uruguay, tres en Perú y uno en Puerto Rico. La operación contó además con el respaldo de Homeland Security Investigations de Estados Unidos, así como con apoyo de embajadas y organismos de seguridad internacionales.

Las autoridades panameñas destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para identificar redes de explotación sexual infantil que operan tanto a nivel local como transnacional, utilizando tecnología, foros clandestinos y canales en línea para compartir material ilegal.

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Durante los allanamientos, se logró además la incautación de dispositivos electrónicos que serán sometidos a análisis forense, con el objetivo de ubicar posibles víctimas y ampliar las investigaciones en curso.

Detenciones en Argentina —donde se presume operaba la base de la red— concentraron 26 capturas distribuidas en varias provincias, como parte del operativo internacional contra la explotación infantil. Infobae Argentina

Delito en aumento

En paralelo, los datos del Ministerio Público reflejan un aumento en los delitos relacionados con la pornografía infantil, lo que refuerza la relevancia de este tipo de operativos.

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Según el informe estadístico a marzo de 2026, se registraron 32 casos de pornografía infantil, lo que representa un incremento significativo frente a los 4 casos reportados en el mismo periodo de 2025, equivalente a un aumento del 700% . En cuanto a la posesión de este material, se reportaron 7 casos, manteniendo cifras similares al año anterior.

El mismo informe indica que, entre enero y marzo de 2026, se han registrado un total de 1,441 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá, con una leve variación del 1% en comparación con 2025, lo que evidencia una estabilidad general, pero con cambios importantes en la composición de los delitos.

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Aumento marcado en los casos de pornografía infantil en Panamá hasta marzo de 2026, con 32 denuncias registradas frente a 4 en el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de estos, destacan también incrementos en delitos como la corrupción de menores, que pasó de 71 a 89 casos, y el acoso sexual, que registró un aumento del 33%.

A nivel geográfico, el informe muestra que el Primer Distrito Judicial, que incluye la provincia de Panamá, concentra la mayor cantidad de denuncias con 673 casos, seguido por el Tercer Distrito Judicial con 496, lo que confirma la concentración del problema en áreas urbanas de alta densidad poblacional.

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También se observan incrementos en regiones como Chiriquí, Coclé y Panamá Oeste, mientras que otras zonas presentan reducciones.

En cuanto al total de delitos sexuales, las cifras reflejan que la mayoría corresponden a violación y otros delitos sexuales, que representan 1,302 casos, frente a 139 casos vinculados a corrupción de menores y explotación sexual comercial, lo que evidencia la amplitud del problema más allá del entorno digital.

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No obstante, el crecimiento en los delitos asociados a pornografía infantil marca una tendencia que preocupa a las autoridades.

Panamá acumula 1,441 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual entre enero y marzo de 2026, con incrementos en corrupción de menores y acoso sexual, de acuerdo con el Ministerio Público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones continúan en Panamá y en el resto de los países participantes, mientras los organismos de seguridad reiteran que la cooperación internacional es clave para enfrentar este tipo de delitos, que operan sin fronteras.

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Las autoridades han señalado que la identificación de nuevas víctimas, el rastreo de redes digitales y la judicialización de los responsables seguirán siendo prioridades dentro de esta ofensiva global contra la explotación sexual infantil.