Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky. LUDOVIC MARIN/Pool vía REUTERS

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtió este sábado de una “actividad inusual” no especificada en el lado bielorruso de la frontera con ese país, y aseguró que Kiev está preparado para defender a la población y su soberanía.

En su tradicional discurso diario a la población publicado en Telegram, el mandatario sostuvo que “la víspera hubo una actividad bastante inusual en algunos tramos de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, del lado bielorruso”.

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“Estamos documentando todo cuidadosamente y manteniendo la situación bajo control. Si es necesario, reaccionaremos. Ucrania está preparada para defender a su pueblo y su soberanía”, añadió, sin entrar en detalles.

“Todos aquellos a quienes intenten involucrarse en cualquier acción agresiva contra Ucrania deben entenderlo”, advirtió a Minsk.

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El pasado 23 de abril, Zelensky dijo que no quiere que Bielorrusia, que permitió en febrero de 2022 a Rusia utilizar su territorio para trasladar equipo y soldados a Ucrania para invadirla desde el norte, se vea involucrada en las ideas “enfermas” de la Federación Rusa.

“En cuanto a la amenaza de un ataque desde Bielorrusia, miren, los rusos tienen muchas ideas enfermizas y fantasiosas. Por eso realmente no quiero que Bielorrusia sea arrastrada a estas ideas fantasiosas y las convierta en una terrible realidad”, afirmó Zelensky en declaraciones a los medios.

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El 29 de abril Zelensky firmó un decreto para imponer nuevas sanciones contra entidades de Bielorrusia.

“Esta es una señal para muchos de nuestros socios de que vale la pena ejercer presión para reducir el nivel de esta guerra y su intensidad”, indicó entonces.

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El 1 de abril, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dijo, según el canal de Telegram cercano a la Presidencia, Pul Pervogo, que “no puede haber ningún tiempo de paz” y que Bielorrusia se está “preparando para la guerra”, aunque no dijo contra quién ni cuál era el motivo de su afirmación.

El dictador de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko. EFE/EPA/MAXIM SHEMETOV/POOL

“No queremos la guerra. Pero el ejército existe precisamente para eso: si de repente alguien decide hablarnos y mirarnos a través de la mira de un arma, responderemos. Nos estamos preparando para ello”, señaló.

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Zelensky subrayó este sábado la importancia de mantener unas buenas relaciones con Eslovaquia tras conversar con el primer ministro, Robert Fico, a quien el Kremlin espera en el desfile militar del Día de la Victoria soviética sobre la Alemania nazi y quien ha bloqueado decisiones comunitarias sobre Ucrania.

“Es necesario mantener relaciones sólidas entre nuestros Estados, y ambos estamos interesados en ello”, señaló Zelensky en un mensaje de su cuenta de Telegram tras hablar con Fico.

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Según Zelensky, el primer ministro eslovaco le trasladó el apoyo de Eslovaquia a la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (UE) y su disposición a compartir su experiencia en el proceso, por el que pasó hasta convertirse en Estado miembro en 2004.

El jefe de Estado ucraniano, que dijo que ambos trataron la posibilidad de reunirse próximamente en persona, invitó a Fico a Kiev y le agradeció su invitación para viajar a Bratislava.

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Se espera que Fico visite primero Moscú, ya que es uno de los invitados del presidente ruso, Vladímir Putin, al tradicional desfile en la plaza Roja del Día de la Victoria, que se celebra cada año el 9 de mayo.

Los Estados bálticos no le permiten volar sobre su espacio aéreo, por lo que Fico tendrá que dar una amplia vuelta para llegar a Moscú.

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La conversación entre Zelensky y el mandatario de Eslovaquia, que, junto con Hungría, ha bloqueado en diferentes ocasiones sanciones a Rusia y ayuda para Ucrania, se produjo después de la reanudación reciente del suministro de petróleo ruso a través de Ucrania por el oleoducto Druzhba.

El oleoducto, que lleva crudo ruso a Eslovaquia y Hungría, quedó dañado el pasado enero por ataques de Rusia y su reanudación era una de las condiciones para el desbloqueo de los 90.000 millones de euros en ayuda comunitaria para Ucrania adoptados en diciembre pasado y a la adopción del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú.

(Con información de EFE)