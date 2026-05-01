Estados Unidos

Donald Trump anunció que la próxima semana EEUU aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%

El presidente indicó que tomó la decisión a raíz de que el bloque continental no está cumpliendo con un acuerdo comercial previo

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente Donald Trump anunció este viernes que aumentará los aranceles estadounidenses a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea la próxima semana, alegando que el bloque no está cumpliendo con un acuerdo comercial previo.

“Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la Unión Europea por los automóviles y camiones que ingresan a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%”, escribió en su plataforma Truth Social.

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Captura de pantalla de un tuit de Donald J. Trump en una interfaz de red social, mostrando un mensaje en inglés sobre aranceles del 25% a la UE y nuevas plantas automotrices
El mensaje de Donald Trump

“Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles. Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100 mil millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones", remarcó Trump.

Y completó: “Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos! Gracias por su atención a este asunto".

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El mandatario no dio más detalles sobre el aumento previsto, pero el anuncio se produjo un día después de sus renovadas críticas al canciller alemán Friedrich Merz.

Trump le dijo a Merz que se centrara en poner fin a la guerra de Ucrania en lugar de “interferir” en Irán.

Es probable que Alemania se vea gravemente afectada por un arancel elevado a los automóviles y sus piezas, ya que es responsable de una cantidad significativa de las exportaciones de automóviles de la UE.

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