Mariska Hargitay, la actriz de ‘La ley y el orden’ que convirtió su papel en justicia real para víctimas de agresión sexual

El impulso de Hargitay ayudó a transformar un sistema que durante años ignoró evidencia clave de agresiones sexuales. (NBC)

Por décadas, cientos de miles de kits de violación (nombre que reciben las pruebas recolectadas por médicos y enfermeras durante el examen forense a una víctima de agresión sexual) permanecieron sin procesar en almacenes de evidencia policial a lo largo de Estados Unidos. En palabras de la fiscal Kym Worthy, eran “básicamente escenas del crimen” olvidadas en estanterías.

El 1 de mayo de 2026, ese panorama cambió oficialmente: por primera vez en la historia, los 50 estados del país, Washington D.C. y Puerto Rico cuentan con al menos una ley de reforma para el manejo de esos kits. Detrás de ese hito hay una actriz que decidió que su trabajo frente a las cámaras no era suficiente.

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Mariska Hargitay lleva más de dos décadas interpretando a la Capitana Olivia Benson en Law & Order: Special Victims Unit (La ley y el orden: UVE), serie de NBC que actualmente transmite su temporada 27 y regresará para una 28ª entrega en otoño.

La campaña End the Backlog alcanzó un hito histórico al conseguir legislación en los 50 estados, Washington, D. C. y Puerto Rico.(Instagram)

Benson es un personaje icónico en la televisión estadounidense y tiene el récord de ser la protagonista con más tiempo al aire en la historia de los dramas en horario estelar del país. Ella era una detective dura pero profundamente empática, cuya motivación central es defender a sobrevivientes de agresión sexual, violencia doméstica y abuso infantil.

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Para Hargitay, ese papel nunca fue solo ficción. En 2004, el mismo año en que comenzó a entrenarse como consejera de crisis para víctimas de violación, fundó la Joyful Heart Foundation, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a sobrevivientes de violencia sexual, doméstica e infantil.

La actriz ha explicado públicamente que la fundación nació de las cartas de sobrevivientes que recibía desde que comenzó en UVE, y de la conmoción que le produjo conocer las estadísticas de violencia sexual y casos que quedan impunes.

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En 2009, Hargitay se enteró de la magnitud del rezago de kits de violación sin procesar en Estados Unidos y se propuso buscar una solución a ello con su fundación. Ese mismo año, la fiscal del condado de Wayne, en Michigan, Kym Worthy, había descubierto más de 11.000 kits acumulando polvo en una sala de evidencias de la Policía de Detroit, correspondientes a agresiones sexuales reportadas entre 1984 y 2009.

Para Hargitay, este logro representa un paso hacia un sistema más transparente y justo. (Instagram)

Procesar cada kit costaba entre 1.200 y 1.500 dólares, lo que equivalía a millones de dólares en total. Worthy comenzó una campaña de recaudación, pero no fue suficiente.

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Fue entonces cuando Hargitay se sumó. Las dos mujeres testificaron juntas ante el Congreso de EE. UU. en 2017 en favor de una reforma nacional. Worthy recordó, en el pódcast Dateline: True Crime Weekly de la cadena NBC (agosto de 2024), cómo la presencia de la actriz desbloqueó puertas que habían estado cerradas: “Organizamos un desayuno al que invitamos a legisladores que no me devolvían las llamadas. Ella apareció y se tomó fotos con todos ellos. Y les digo que la legislación que nos ayudó a resolver este problema en Michigan avanzó sin obstáculos”.

Tomó 13 años de trabajo y recaudación de fondos, pero finalmente, en 2022, los 11.000 kits de Detroit habían sido procesados. El resultado: más de 5.000 casos resueltos y 22 violadores en serie identificados, según el mismo pódcast de NBC. Su colaboración también quedó documentada en el premiado documental de HBO I Am Evidence (2018), que Hargitay produjo.

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La fundación Joyful Heart nació en 2004 como respuesta a las historias de sobrevivientes que marcaron a Hargitay.(REUTERS/Jeenah Moon)

La campaña que cambió un país

La iniciativa End the Backlog (Terminar con el rezago), impulsada por la Joyful Heart Foundation, establece seis pilares de reforma: la realización de inventarios estatales anuales de kits; la obligación de enviar y procesar todos los kits acumulados; el procesamiento obligatorio de todos los kits nuevos; la creación de sistemas de rastreo estatales; mecanismos para que las sobrevivientes conozcan el estado de su kit; y la asignación de financiamiento específico para envío, procesamiento y seguimiento.

El 1 de mayo de 2026, Maine se convirtió en el último estado en aprobar al menos uno de esos pilares, completando así un mapa nacional de reforma que llevó 16 años construir.

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Hargitay celebró el logro con este mensaje: “Hoy marca un momento decisivo no solo para el estado de Maine, sino para cada sobreviviente que alguna vez preguntó si su kit de violación había sido olvidado, si su verdad había sido abandonada en una estantería, si tenía esperanza de encontrar justicia”, declaró la actriz, de 62 años.

“Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió porque las sobrevivientes contaron su verdad. Ocurrió porque los defensores se negaron a dejar que la urgencia se convirtiera en complacencia. Ocurrió porque nuestra comunidad insistió en que cada sobreviviente merece responsabilidad, transparencia y dignidad en el manejo de su kit”, enfatizó.

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“A las sobrevivientes que han llevado esta causa en sus corazones: este hito les pertenece a ustedes. Estamos lejos de terminar, pero qué glorioso es tomarnos este momento para honrar lo lejos que hemos llegado juntos”, concluyó la actriz.