Aerolínea japonesa y Boeing inspeccionan principal aeropuerto de Panamá para evaluar vuelo desde Tokio

Ejecutivos de All Nippon Airways y personal de Boeing realizaron una visita técnica al Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tomada de Instagram

La visita técnica de ejecutivos de All Nippon Airways (ANA) y personal de The Boeing Company al Aeropuerto Internacional de Tocumen puso en marcha la evaluación real de un vuelo directo entre Panamá y Tokio, una conexión que ha sido discutida a nivel político y empresarial en los últimos años.

Durante el recorrido, los equipos revisaron las especificaciones de la pista, incluyendo longitud, resistencia y márgenes de seguridad, ante la posibilidad de operar aeronaves de ultra largo alcance, lo que implicaría ajustes en los extremos de la pista para cumplir con estándares internacionales de seguridad aérea.

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La presencia de ANA en Panamá responde a una estrategia de expansión hacia nuevos mercados intercontinentales, considerando que actualmente la aerolínea japonesa no tiene operaciones directas en América Latina continental, más allá de conexiones indirectas vía Estados Unidos o México.

La inspección incluyó una revisión de las condiciones de pista para una posible ruta directa entre Panamá y Tokio. Tomada de Instagram

En la región, las rutas de largo alcance desde Asia se concentran principalmente en ciudades como Ciudad de México y São Paulo, lo que posiciona a Panamá como una posible puerta de entrada al continente, aprovechando su rol como hub regional y su conectividad con más de 80 destinos en América.

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El interés por establecer esta ruta no es reciente. Durante la visita oficial del presidente José Raúl Mulino a Japón en septiembre de 2025, el tema del vuelo directo fue abordado con el primer ministro Shigeru Ishiba, quien confirmó haber trasladado la propuesta al Ministerio de Transporte japonés para su evaluación.

En ese encuentro también se planteó la posibilidad de un esquema de conexión que incluya Panamá, Tokio y Canadá, lo que ampliaría el alcance comercial y logístico de la ruta.

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Más allá de la conectividad aérea, el acercamiento entre Panamá y Japón responde a intereses económicos más amplios. Un grupo de armadores japoneses ha manifestado su intención de invertir en un centro de mantenimiento marítimo en Puerto Armuelles, lo que refuerza el vínculo entre ambos países en sectores como logística, transporte y comercio internacional.

Este tipo de inversiones complementa el interés por fortalecer la relación bilateral y ampliar la presencia japonesa en la región.

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El Aeropuerto Internacional de Tocumen ejecuta una inversión superior a $56 millones en la rehabilitación de sus dos pistas de aterrizaje, como parte del fortalecimiento de su infraestructura para operaciones de mayor alcance. Cortesía

Japón, además, es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá, utilizando la vía interoceánica para el tránsito de buques de carga, energía y manufactura entre Asia y la costa este de Estados Unidos.

Esta relación estratégica convierte a Panamá en un socio clave para el comercio japonés, lo que añade peso a la viabilidad de una conexión aérea directa que facilite no solo el turismo, sino también el movimiento de ejecutivos, carga aérea y operaciones logísticas.

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En el ámbito empresarial, Panamá mantiene una presencia relevante de compañías asiáticas bajo el régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM). De acuerdo con el listado oficial actualizado a abril de 2026, se identifican empresas como Yamaha Motor Co., Ltd. Panamá, Hino Motors, Ltd., Hazama Ando Corporation e Itochu Panamá, S.A., lo que evidencia una presencia puntual pero estratégica de capital japonés en el país .

Esta base empresarial podría fortalecerse con una conexión aérea directa que facilite operaciones regionales.

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Durante la visita oficial del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a Japón en septiembre de 2025, se planteó la posibilidad de establecer un vuelo directo entre Tokio y la ciudad de Panamá como parte del fortalecimiento de la relación bilateral. Tomada de Presidencia

A nivel técnico, la evaluación de la pista y de las condiciones operativas es determinante para definir la viabilidad del proyecto. Las aeronaves que podrían cubrir la ruta Panamá-Tokio, como el Boeing 787 o el 777 de largo alcance, requieren parámetros específicos de despegue, peso y combustible, lo que obliga a analizar factores como temperatura, elevación del aeropuerto y distancia disponible para maniobras. Estos aspectos fueron parte central de la visita técnica realizada por ANA y Boeing.

All Nippon Airways es miembro pleno de Star Alliance, al igual que Copa Airlines, lo que facilitaría acuerdos de código compartido entre ambas compañías y permitiría una conexión más eficiente entre el vuelo procedente de Tokio y las rutas regionales que opera Copa desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Para Panamá, este punto es clave porque el atractivo de la ruta no dependería únicamente del tráfico directo entre Tokio y la capital panameña, sino de la capacidad de conectar a los pasajeros japoneses con destinos en América Latina. A través del hub de Tocumen, los viajeros provenientes de Japón podrían enlazarse con la red de Copa Airlines hacia Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, fortaleciendo el papel del país como punto de conexión entre Asia y la región.

All Nippon Airways (ANA) y Copa Airlines forman parte de la red global Star Alliance, lo que facilitaría acuerdos de código compartido y la conexión de pasajeros entre Asia y América Latina a través de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no existe una fecha confirmada para el inicio de operaciones, la visita representa un avance concreto en un proceso que combina intereses diplomáticos, técnicos y comerciales. La posible apertura de esta ruta no solo ampliaría la conectividad de Panamá con Asia, sino que también reforzaría su posición como hub estratégico entre continentes, en un contexto donde la competencia por atraer rutas de largo alcance es cada vez más intensa.

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