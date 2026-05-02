El uranio enriquecido por Irán se encuentra bajo observación del Organismo Internacional de Energía Atómica (Reuters)

El régimen de Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo la vigilancia de organismos internacionales, en un contexto donde las conversaciones de paz con Estados Unidos permanecen trabadas por discrepancias relacionadas con el desarrollo nuclear iraní.

La representación iraní ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó en la red social X que, desde el punto de vista jurídico, no existen límites para el nivel de enriquecimiento de uranio siempre que la supervisión esté a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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Las autoridades iraníes subrayaron que su actividad nuclear se mantiene dentro del marco legal internacional y apuntaron contra Estados Unidos por lo que consideraron una postura contradictoria en materia de desarme.

En el mismo comunicado, el régimen exigió no brindar cobertura favorable a Estados Unidos por lo que calificó como una conducta “escandalosa e hipócrita”, al sostener que Washington ha incumplido durante décadas sus compromisos en materia de desarme y no proliferación nuclear.

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Irán sostiene que su programa nuclear cumple con la legalidad internacional (Reuters)

Además, la representación de Teherán ante la ONU describió como “extremadamente vergonzoso” que Estados Unidos, poseedor de miles de ojivas nucleares y principal proliferador de ese tipo de armamento, haya vulnerado durante 56 años los compromisos establecidos en los artículos I y VI del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

La reacción de Irán se produjo tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien consideró insatisfactoria la última propuesta iraní en el marco de los intentos de avanzar hacia un acuerdo de paz.

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Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, señaló ante diplomáticos en Teherán que la siguiente decisión corresponde a Estados Unidos, ya que, según sus palabras, “la pelota está en campo de ellos”.

Kazem Gharibabadi afirmó que la decisión sobre la paz o la guerra recae en Estados Unidos (AP foto/Ronald Zak)

El funcionario explicó que el régimen está preparado tanto para una solución negociada como para retomar el conflicto abierto, de acuerdo con los intereses y la seguridad nacionales.

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Durante las semanas previas, Irán envió una propuesta a través de Pakistán, que actúa como país mediador, con el objetivo de acercar posiciones en las conversaciones.

La oferta iraní incluye la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de las restricciones impuestas por Washington contra los puertos y buques iraníes, así como la postergación de la discusión sobre el programa nuclear para una etapa posterior.

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Las exigencias de Estados Unidos, según reiteró el propio Donald Trump, pasan por el abandono total del programa nuclear iraní y la entrega de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel que se aproxima al 90 % necesario para la fabricación de armas nucleares.

Donald Trump consideró insatisfactoria la última propuesta de Irán para un acuerdo de paz (Europa Press)

Teherán ha rechazado hasta ahora esas condiciones, argumentando que su actividad nuclear es pacífica y permanece bajo la supervisión del OIEA.

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(Con información de EFE)