Mundo

El régimen de Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio

Las negociaciones permanecen estancadas entre Irán y Estados Unidos, pese a la mediación de Pakistán y recientes reuniones en Islamabad

Guardar
El uranio enriquecido por Irán se encuentra bajo observación del Organismo Internacional de Energía Atómica (Reuters)
El uranio enriquecido por Irán se encuentra bajo observación del Organismo Internacional de Energía Atómica (Reuters)

El régimen de Irán defendió la “legalidad” de su programa de enriquecimiento de uranio bajo la vigilancia de organismos internacionales, en un contexto donde las conversaciones de paz con Estados Unidos permanecen trabadas por discrepancias relacionadas con el desarrollo nuclear iraní.

La representación iraní ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó en la red social X que, desde el punto de vista jurídico, no existen límites para el nivel de enriquecimiento de uranio siempre que la supervisión esté a cargo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

PUBLICIDAD

Las autoridades iraníes subrayaron que su actividad nuclear se mantiene dentro del marco legal internacional y apuntaron contra Estados Unidos por lo que consideraron una postura contradictoria en materia de desarme.

En el mismo comunicado, el régimen exigió no brindar cobertura favorable a Estados Unidos por lo que calificó como una conducta “escandalosa e hipócrita”, al sostener que Washington ha incumplido durante décadas sus compromisos en materia de desarme y no proliferación nuclear.

PUBLICIDAD

Irán sostiene que su programa nuclear cumple con la legalidad internacional (Reuters)
Irán sostiene que su programa nuclear cumple con la legalidad internacional (Reuters)

Además, la representación de Teherán ante la ONU describió como “extremadamente vergonzoso” que Estados Unidos, poseedor de miles de ojivas nucleares y principal proliferador de ese tipo de armamento, haya vulnerado durante 56 años los compromisos establecidos en los artículos I y VI del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

La reacción de Irán se produjo tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien consideró insatisfactoria la última propuesta iraní en el marco de los intentos de avanzar hacia un acuerdo de paz.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, señaló ante diplomáticos en Teherán que la siguiente decisión corresponde a Estados Unidos, ya que, según sus palabras, “la pelota está en campo de ellos”.

Gran Bretaña, Francia y Alemania amenazaron con reimponer sanciones a Irán
Kazem Gharibabadi afirmó que la decisión sobre la paz o la guerra recae en Estados Unidos (AP foto/Ronald Zak)

El funcionario explicó que el régimen está preparado tanto para una solución negociada como para retomar el conflicto abierto, de acuerdo con los intereses y la seguridad nacionales.

Durante las semanas previas, Irán envió una propuesta a través de Pakistán, que actúa como país mediador, con el objetivo de acercar posiciones en las conversaciones.

La oferta iraní incluye la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de las restricciones impuestas por Washington contra los puertos y buques iraníes, así como la postergación de la discusión sobre el programa nuclear para una etapa posterior.

Las exigencias de Estados Unidos, según reiteró el propio Donald Trump, pasan por el abandono total del programa nuclear iraní y la entrega de los 440 kilos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel que se aproxima al 90 % necesario para la fabricación de armas nucleares.

Donald Trump consideró insatisfactoria la última propuesta de Irán para un acuerdo de paz (Europa Press)
Donald Trump consideró insatisfactoria la última propuesta de Irán para un acuerdo de paz (Europa Press)

Teherán ha rechazado hasta ahora esas condiciones, argumentando que su actividad nuclear es pacífica y permanece bajo la supervisión del OIEA.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

IránRégimen de IránUranio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Emiratos Árabes Unidos restableció el tráfico aéreo y levantó todas las restricciones impuestas por el conflicto regional

El país emiratí fue uno de los más afectados por la tensión militar en Irán, principalmente debido al peso estratégico de su sector turístico y aeroportuario en ciudades como Dubái y Abú Dhabi

Emiratos Árabes Unidos restableció el tráfico aéreo y levantó todas las restricciones impuestas por el conflicto regional

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

El mandatario dijo que no quiere que el vecino país, que permitió en febrero de 2022 a Rusia utilizar su territorio para trasladar equipos y soldados, se vea involucrado en las ideas “enfermas” de Putin

Volodimir Zelensky denunció una actividad inusual en el lado bielorruso de la frontera con Ucrania

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

El ejército informó que, entre los objetivos atacados, se encuentran “cuarteles desde los que operaban terroristas de la organización y edificios de uso militar”

Las Fuerzas de Defensa de Israel destruyeron 50 infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Países Bajos e Italia concentran la mayor cantidad de adolescentes emprendedores en Europa

El informe revela brechas entre el norte y el sur del continente. Además, señala que cerca 70 mil jóvenes de 21 años ya dirigen algún negocio propio. En contraste, las cifras más bajas impactan en España e Irlanda

Países Bajos e Italia concentran la mayor cantidad de adolescentes emprendedores en Europa

El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría

El corte, que este sábado cumple 64 días, se ha convertido en un nuevo foco de tensión política y social

El apagón de internet en Irán desata críticas por el acceso privilegiado de una minoría
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enhypen en México: conoce la lista de canciones que formarán parte del concierto

Enhypen en México: conoce la lista de canciones que formarán parte del concierto

Mujer baña a niña en despachador de agua por escasez en Torreón, Coahuila y se vuelve viral

2 de mayo: ¿Qué hecho trascendental ocurrió y que hasta hoy permite generar importantes ingresos económicos al Perú?

Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, sábado 2 de mayo de 2026

Mujeres con mayor probabilidad de padecer tiroides: ¿Cómo tratarlo a tiempo?

INFOBAE AMÉRICA

Desde comer más alimentos con fibras hasta una banda elástica en el consultorio, las claves más actualizadas para tratar las hemorroides

Desde comer más alimentos con fibras hasta una banda elástica en el consultorio, las claves más actualizadas para tratar las hemorroides

República Dominicana: Abinader reconoce a figuras clave del sector laboral en la primera entrega del Premio al Mérito

Antinarcóticos de Guatemala erradica más de 87 mil matas de marihuana en un operativo en Petén

Aerolínea japonesa y Boeing inspeccionan principal aeropuerto de Panamá para evaluar vuelo desde Tokio

Récord de ballenas grises muertas en la costa oeste de EEUU alarma a científicos durante la migración de 2026

ENTRETENIMIENTO

Mariska Hargitay, la actriz de ‘La ley y el orden’ que convirtió su papel en justicia real para víctimas de agresión sexual

Mariska Hargitay, la actriz de ‘La ley y el orden’ que convirtió su papel en justicia real para víctimas de agresión sexual

‘El diablo viste a la moda 2′: cuánto gana la editora en jefe de Vogue en la vida real

El live-action de ‘Enredados’ suma a Diego Luna en un rol secreto

La confesión de Billie Eilish: así cambió su vida tras exponer su intimidad en los escenarios

Tensión tras el éxito de ‘Michael’: Nia Long habría cuestionado el pago que recibió por la película