De vender sándwiches a la rampa de la NASA: El ingeniero costarricense detrás del éxito de Artemis II

Esta es la historia del ingeniero costarricense que pasó de la persistencia anónima a convertirse en una pieza clave del 'Red Crew' de la NASA en la histórica misión Artemis II (Cortesía La Nación).

La historia de la conquista del espacio suele escribirse con los nombres de quienes orbitan la Tierra, pero el éxito de misiones tan ambiciosas como Artemis II depende de héroes que mantienen los pies sobre la tierra. Entre esos nombres destaca el de Luis Vargas Palma, un ingeniero industrial costarricense que, a sus 29 años, se ha convertido en una pieza clave del engranaje tecnológico de la NASA.

Originario de San Ramón, Alajuela, Luis es el vivo ejemplo de que el “sueño americano” no es solo una cuestión de geografía, sino de una persistencia inquebrantable. A los cinco años, migró con sus padres a Louisiana, Estados Unidos. Aunque creció lejos de las tierras ticas, el espíritu de trabajo y la humildad de sus raíces lo acompañaron en un camino que estuvo lejos de ser un despegue inmediato.

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La trayectoria de Vargas no comenzó en una sala de control con pantallas gigantes, sino preparando sándwiches en una cadena de comida rápida. Tras graduarse como ingeniero industrial, Luis se enfrentó a la cruda realidad del mercado laboral: más de 100 rechazos.

“Yo trabajaba ‘dándole vuelta a la torta’ como diría mi mamá”, recuerda con humor. Mientras los “no” se acumulaban, su fe y su oración constante se convirtieron en su combustible.

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Luis Vargas Palma, ingeniero costarricense que pasó de buscar empleo en Louisiana a asegurar el lanzamiento de la misión Artemis II (Cortesía La Nación).

Su primera oportunidad real llegó con Syncom Space Service en Nueva Orleans. Allí, aunque trabajaba armando cohetes, sentía que todavía estaba en la periferia de la acción. Su mirada estaba puesta en el Centro Espacial Kennedy en Florida, el epicentro donde la historia se escribe con fuego y propulsores. Su tenacidad finalmente abrió la escotilla de Amentum, una empresa contratista de primer nivel que brinda servicios críticos a la NASA.

El “red crew”: Los guardianes de la rampa

En el marco de la histórica misión Artemis II, diseñada para llevar a cuatro astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) a orbitar la Luna, el rol de Luis fue de máxima tensión y responsabilidad. Él fue seleccionado para formar parte del Red Crew (Equipo Rojo).

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Este equipo es un grupo élite de técnicos e ingenieros que son los últimos seres humanos en estar cerca del cohete Space Launch System (SLS) antes de que rujan los motores. Su labor ocurre en la “zona caliente”, cuando el cohete ya está cargado de combustible criogénico y la tripulación está sellada dentro de la cápsula Orion.

Las responsabilidades de Luis incluyeron:

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Revisiones de último minuto: Verificar sellos, conexiones umbilicales y la integridad de la torre de lanzamiento.

Soporte Vital: Asistir directamente a los astronautas en el ajuste de trajes y sistemas de seguridad.

Gestión de Emergencias: Estar listo para una evacuación inmediata de la tripulación en caso de un fallo crítico antes del encendido.

La inspiradora travesía de Luis Eduardo Vargas, un joven de San Ramón, Costa Rica, quien tras años de preparación y trabajo duro, ha alcanzado un puesto crucial en la NASA para el lanzamiento de la Artemis II, demostrando que los sueños se cumplen.

“Ver con mis propios ojos al cohete despegar, desde una distancia tan cerca, es irreal”, confesó el ingeniero, para el medio La Nación, quien además tuvo la tarea técnica de conectar y desconectar sistemas críticos mientras el mundo entero, incluyendo figuras políticas de alto nivel, escuchaba las comunicaciones por radio.

A pesar de haber vivido la mayor parte de su vida en el extranjero, Luis Vargas Palma lleva a Costa Rica en su ADN. Para él, trabajar en la plataforma de lanzamiento no es solo un logro personal, sino una forma de poner en alto la bandera de un país que, aunque pequeño en territorio, es inmenso en talento.

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Su mensaje para las nuevas generaciones es tan potente como un motor de cohete: la perseverancia es la única ruta al éxito. Luis insiste en que no se necesita que todo el mundo crea en ti; solo se necesita un “sí” entre cientos de rechazos.

Hoy, mientras planea una futura visita a su natal Costa Rica, Luis continúa trabajando en el Centro Espacial Kennedy. Su historia nos recuerda que el camino a la Luna no solo se construye con física y matemáticas, sino con la fe de quien sabe que, después de mucha oración y esfuerzo, el universo entero puede conspirar para que el despegue sea perfecto.

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