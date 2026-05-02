Día de la Madre 2026: 50 frases cortas para felicitarlas en WhatsApp

Se acerca el Día de la Madre este año 2026 y es posible que te estés preparando para felicitar a tu mamá a través de WhatsApp.
Hay frases emotivas como “En el libro de mi vida, tú eres el capítulo más hermoso”, o más humorísticas como “Mamá, eres como Google: tienes respuesta para todo”, para que superes el típico “Feliz día”.
PUBLICIDAD
A continuación, las mejores 50 frases del Día de la Madre en WhatsApp.
Frases emotivas y dulces
- Gracias por ser mi primer hogar y mi mejor amiga.
- El amor de una madre es el combustible que permite a un humano normal hacer lo imposible.
- De todos los regalos que la vida tiene que dar, una buena madre es el más grande de todos.
- No importa cuántas personas pasen por mi vida, tú siempre serás mi persona favorita.
- Mamá, contigo cada día es un regalo. ¡Te amo!
- Tu abrazo es mi lugar seguro en el mundo.
- Gracias por enseñarme que el amor no tiene límites.
- Eres la razón por la que hoy soy quien soy. Gracias por tanto.
- En el libro de mi vida, tú eres el capítulo más hermoso.
- Madre: la palabra más bella pronunciada por el ser humano.
Frases con Humor
- ¡Felicidades, mamá! Gracias por no haberme vendido cuando era adolescente.
- Mamá, te quiero casi tanto como a mi cargador cuando tengo 1% de batería.
- Gracias por darme la vida y por no quitármela cuando te saco de quicio.
- Feliz día a la mujer que siempre encuentra lo que yo doy por perdido.
- Mamá, eres como Google: tienes respuesta para todo.
- Te quiero, aunque todavía no entienda por qué me llamas 10 veces seguidas para decirme nada.
- Gracias por heredarme tu belleza... y tu genio (lo segundo no tanto).
- Hoy te toca descansar, pero solo hasta que no encuentre los calcetines.
- Feliz día a la reina de la casa... y de los audios de 5 minutos en WhatsApp.
- Madre solo hay una, y como la mía, ¡ninguna (por suerte para el mundo)!
Cortas y Directas
- Mi héroe no vuela, pero siempre me salva.
- Nada está perdido hasta que mi madre no lo encuentra.
- Eres mi sol en días grises. ¡Te quiero, mamá!
- Hogar es donde esté mi madre.
- Gracias por ser mi luz, mamá.
- Eres la mejor parte de mi vida.
- Amor incondicional tiene nombre de mujer: Mamá.
- Por tu fuerza y tu ternura, ¡feliz día!
- Eres mi ejemplo a seguir siempre.
- ¡Simplemente la mejor! Feliz día, mamá.
Frases de Agradecimiento
- Gracias por cada sacrificio que hiciste por nosotros.
- Tu paciencia es un superpoder. Gracias por no rendirte conmigo.
- Gracias por ser mi brújula cuando me sentía perdido.
- No hay palabras para agradecer todo lo que has hecho por mí.
- Gracias por creer en mí incluso cuando yo no lo hacía.
- Eres la mujer más valiente que conozco. Gracias por inspirarme.
- Gracias por tus consejos, tus besos y hasta por tus regaños.
- Tu amor me ha dado las alas que necesito para volar.
- Gracias por hacer de nuestra casa el lugar más feliz del mundo.
- Cada día le agradezco a la vida tenerte a mi lado.
Citas y Frases Célebres
- Dios no podía estar en todas partes y por eso creó a las madres.
- El corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás perdón.
- Madre es el nombre de Dios en los labios y corazones de los niños.
- Todo lo que soy, o espero ser, se lo debo a mi madre.
- El amor de una madre es paz. No necesita ser adquirido, no necesita ser merecido.
- Una madre es alguien que puede hacer el trabajo de todos, pero cuyo trabajo nadie puede hacer.
- La biología es lo que menos hace a una madre.
- Las madres son las personas que mejor nos conocen y las que más nos quieren.
- “El brazo de una madre es la mejor almohada del mundo”.
- “Madre: la única persona que te ama antes de conocerte”.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD