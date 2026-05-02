Estados Unidos advierte a los viajeros que eviten visitar este país por nuevas amenazas de seguridad

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene a Azerbaiyán en nivel tres de advertencia debido a riesgos de terrorismo, conflicto armado y minas terrestres en varias regiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de abril de 2026 su advertencia sobre Azerbaiyán, recomendando a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar desplazamientos a ese país debido a un deterioro rápido de la seguridad en varias regiones fronterizas, especialmente en la frontera sur con Irán. La decisión afecta principalmente a turistas, empresarios y residentes temporales estadounidenses, y responde a incidentes recientes relacionados con tensiones militares y la presencia de artefactos explosivos no detonados en zonas específicas.

Según la actualización oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, la advertencia mantiene el nivel tres, que implica una recomendación formal para reconsiderar viajes a Azerbaiyán debido a amenazas como terrorismo, riesgo de conflicto armado y minas terrestres. De acuerdo con el aviso, el principal motivo de preocupación es la frontera sur con Irán, donde se han reportado incidentes con drones y misiles, y la persistencia del peligro por minas y municiones sin detonar en territorios afectados por conflictos previos. El aviso oficial puede consultarse en el sitio institucional del Departamento, Azerbaijan Travel Advisory – U.S. Department of State.

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Azerbaiyán, país ubicado en el Cáucaso Sur, limita con Rusia, Georgia, Armenia e Irán, y se ha convertido en destino de viajeros interesados en el turismo de aventura. Las tensiones regionales, especialmente en la frontera con Armenia y el enclave de Nagorno-Karabaj, han generado escenarios de riesgo para los visitantes. Según reportó el medio estadounidense Fox News y corroboró la información oficial, la advertencia estadounidense responde a la necesidad de reforzar la protección de ciudadanos ante el aumento de incidentes transfronterizos y la inseguridad derivada del conflicto regional.

¿Por qué Estados Unidos recomienda reconsiderar los viajes a Azerbaiyán?

Estados Unidos mantiene a Azerbaiyán en nivel tres de advertencia, recomendando reconsiderar desplazamientos por razones de seguridad. El aviso, actualizado el 28 de abril de 2026, destaca la existencia de riesgo de conflicto armado en la frontera sur con Irán y presencia de minas terrestres en varias regiones, según el Departamento de Estado. El documento oficial detalla: “No viaje a la región fronteriza sur con Irán debido al riesgo de conflicto armado, a menos que esta sea la única opción de salida terrestre desde Irán”.

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La advertencia también incluye el riesgo de terrorismo, señalando que pueden ocurrir ataques sin previo aviso y que los blancos potenciales incluyen lugares públicos, infraestructuras de transporte, edificios gubernamentales, hoteles, restaurantes y eventos masivos, de acuerdo con el aviso oficial estadounidense.

La actualización del 28 de abril de 2026 recomienda a ciudadanos estadounidenses reconsiderar viajes a Azerbaiyán, especialmente en la frontera sur con Irán, tras recientes incidentes armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las zonas más peligrosas para los viajeros en Azerbaiyán?

El Departamento de Estado identifica regiones con riesgo elevado para visitantes extranjeros. Entre las áreas señaladas destacan:

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Frontera sur con Irán Frontera con Armenia Distritos de Aghdam, Aghdara, Fuzuli, Gubadli, Jabrayil, Kalbajar, Khankendi, Khojali, Khojavend, Lachın, Shusha y Zangilan

El aviso subraya: “Las minas terrestres y artefactos sin detonar existen en toda esta región. Muchas de ellas no están señalizadas, lo que dificulta identificar las zonas seguras”, según Azerbaijan Travel Advisory – U.S. Department of State. El Departamento recuerda que la infraestructura y las rutas pueden verse afectadas por la presencia de estos peligros.

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¿Qué incidentes recientes motivaron la actualización de la advertencia?

De acuerdo con información divulgada por el medio estadounidense Fox News y confirmada por el Departamento de Estado, la frontera sur de Azerbaiyán experimentó incidentes con drones y misiles atribuidos a Irán tras el aumento de hostilidades regionales desde febrero de 2026. El documento señala: existen riesgos continuos de ataques con drones y misiles en la frontera con Irán desde la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La advertencia también menciona la persistencia del riesgo de terrorismo en el país, con posibilidad de ataques en zonas concurridas. Las autoridades estadounidenses insisten en que los viajeros deben mantenerse alertas, ya que los ataques podrían ocurrir con poca o ninguna advertencia.

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¿Qué recomienda el Departamento de Estado para quienes viajan a Azerbaiyán?

El Departamento de Estado de Estados Unidos sugiere a los ciudadanos que planeen viajar a Azerbaiyán:

Consultar regularmente el sitio oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos para actualizaciones ( Travel Advisories – U.S. Department of State )

) Inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir notificaciones y facilitar la localización en caso de emergencia

Evitar desplazamientos no esenciales cerca de las fronteras con Irán y Armenia

No ingresar a zonas identificadas como peligrosas por minas terrestres y artefactos sin detonar

Informarse sobre restricciones de acceso y situación de seguridad local

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El Departamento de Estado advierte: el terreno en algunas regiones puede estar contaminado con artefactos explosivos, muchos de los cuales no están identificados ni marcados. La institución recomienda extremar precauciones y monitorear los canales oficiales antes de realizar traslados internos.

Las zonas con mayor peligro en Azerbaiyán son la frontera sur con Irán, la frontera con Armenia y los distritos afectados por el conflicto de Nagorno-Karabaj, que presentan alta presencia de minas sin detonar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambia con la actualización de la advertencia y qué se mantiene?

La advertencia de nivel tres para Azerbaiyán se mantiene, pero la actualización incorpora advertencias específicas para la frontera sur con Irán. El Departamento de Estado detalla que la situación en la región cambió tras la intensificación de incidentes armados y ataques con drones. Se enfatiza el peligro en áreas fronterizas, en particular para quienes utilizan rutas terrestres desde o hacia Irán.

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Continúan vigentes las restricciones en la frontera con Armenia y en los distritos afectados por el conflicto de Nagorno-Karabaj, donde el riesgo de minas y explosivos sigue presente. El aviso expresa: “No se recomienda viajar a las zonas de conflicto ni a regiones fronterizas debido a la presencia de artefactos explosivos no detonados y la posibilidad de hostilidades armadas”.

¿Cómo afecta esta advertencia a turistas y residentes estadounidenses?

La advertencia impacta principalmente a turistas y residentes estadounidenses en Azerbaiyán. Las autoridades recomiendan evaluar cuidadosamente los riesgos antes de planificar el viaje y mantenerse informados por canales oficiales. El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos inscribirse en el STEP y seguir instrucciones de seguridad emitidas por la Embajada de Estados Unidos en Bakú.

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Las personas que se encuentren en el país deben evitar desplazamientos en zonas peligrosas y acatar las restricciones impuestas por las autoridades locales. La actualización de la advertencia busca minimizar la exposición a riesgos y facilitar la protección consular en caso de incidentes.

¿Cuál es el contexto regional que explica el aumento de la inseguridad en Azerbaiyán?

Azerbaiyán comparte fronteras con países que experimentan tensiones militares y conflictos históricos. Las hostilidades recientes entre Irán y Estados Unidos desde febrero de 2026 han incrementado la volatilidad en la región, según el Departamento de Estado. Los antecedentes de conflicto con Armenia por el control de Nagorno-Karabaj han dejado amplias áreas contaminadas con minas y municiones sin detonar.

La situación en el Cáucaso Sur responde a la combinación de focos armados y la proliferación de artefactos explosivos tras décadas de disputas regionales. Estados Unidos recomienda evitar viajes a zonas fronterizas por riesgos tanto militares como derivados de explosivos sin detonar.

El Departamento de Estado destaca la proliferación de explosivos no identificados en rutas y terrenos de varias regiones, lo que dificulta la seguridad de turistas y residentes estadounidenses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué pueden esperar los viajeros estadounidenses a partir de ahora?

La actualización de la advertencia implica que los ciudadanos estadounidenses deben revisar constantemente la situación de seguridad antes de planificar viajes a Azerbaiyán. Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de los incidentes en la frontera sur y la actividad relacionada con minas y artefactos explosivos. Las condiciones en la región pueden cambiar de manera imprevista, y el Departamento de Estado actualizará el aviso conforme surjan nuevos riesgos.

Las personas que deban viajar a Azerbaiyán deben permanecer atentas a los comunicados oficiales y considerar rutas alternativas en caso de estar cerca de zonas de conflicto. La Embajada de Estados Unidos en Bakú mantiene canales de comunicación abiertos para sus ciudadanos y publica recomendaciones actualizadas en su sitio web institucional.