Tendencias

Harvard reveló cuáles son las cualidades esenciales para alcanzar el éxito

Un análisis publicado por GQ, basado en investigaciones de expertos de la institución académica de Cambridge, enumera los rasgos claves para lograr grandes metas y explica cómo aplicarlos a cualquier objetivo personal o profesional

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
Harvard identifica ocho cualidades clave
Harvard identifica ocho cualidades clave para el éxito presentes en Bill Gates, Steve Jobs y Taylor Swift (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bill Gates, Steve Jobs y Taylor Swift comparten, además de su éxito internacional, un conjunto de cualidades identificadas por la Universidad de Harvard como determinantes para alcanzar grandes metas.

Un análisis publicado por GQ detalla que existen siete características fundamentales en las personas exitosas, y subraya que cada una de ellas puede desarrollarse mediante práctica y dedicación.

El artículo, basado en investigaciones de Sinéad O’Sullivan, ex ingeniera de la NASA y colaboradora del Institute for Strategy and Competitiveness de Harvard, sostiene que el éxito es fruto de la construcción consciente de estos rasgos y no una cuestión de azar o privilegio.

Las cualidades del éxito según Harvard

O’Sullivan, tras estudiar a figuras influyentes a nivel mundial, concluyó que estos individuos comparten patrones de comportamiento clave, asequibles para cualquier persona dispuesta a convertirlos en hábitos.

La imaginación encabeza la lista: la capacidad de concebir soluciones y proyectos originales a partir de ideas aparentemente pequeñas. Le sigue la síntesis, que permite vincular ideas previas con nuevos enfoques, generando soluciones disruptivas.

La imaginación, la pasión y
La imaginación, la pasión y el coraje destacan como factores determinantes para alcanzar grandes metas, según Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

El foco aparece como otro componente esencial: quienes alcanzan sus objetivos mantienen claras sus metas y alinean todos los esfuerzos hacia ellas. La tenacidad se destaca por ser la perseverancia que permite continuar pese a los obstáculos.

Por su parte, la pasión se refleja en el entusiasmo, el compromiso con el propósito y la energía para enfrentar retos complejos. La reverencia corresponde al respeto y la capacidad de asombro ante lo que lo merece, reforzando el sentido y el impulso para avanzar.

Finalmente, el compromiso sostiene la constancia necesaria para no abandonar los objetivos personales antes de tiempo.

El coraje según Harvard: la octava clave para alcanzar el éxito

A las siete cualidades identificadas por la Universidad de Harvard en las personas que logran sus objetivos, se añade una octava considerada fundamental: el coraje.

El coraje, entendido como valentía
El coraje, entendido como valentía para asumir riesgos y aprender de los errores, es la octava clave para el éxito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta virtud, entendida también como valentía, implica la capacidad de afrontar temores, asumir riesgos y tomar decisiones difíciles, siempre con una evaluación consciente de las consecuencias. El coraje se apoya en una brújula interna guiada por los propios valores, el propósito vital y la inspiración de padres, mentores o líderes ejemplares.

No se trata solo de animarse a actuar: el coraje habilita el aprendizaje tras cada decisión, ya sea que los resultados sean favorables o no. Sin esta cualidad, muchas oportunidades trascendentales quedan fuera de alcance: emprender un nuevo proyecto, concurrir a una entrevista de trabajo o salir de la zona de confort. La falta de coraje puede derivar en estancamiento, frenando el desarrollo tanto personal como profesional.

Las trayectorias de figuras como Gates, Jobs y Swift demuestran que la imaginación, la pasión, la tenacidad y el coraje fueron factores decisivos para desplegar su potencial y superar retos.

Harvard sostiene que cualquier persona
Harvard sostiene que cualquier persona puede desarrollar estas cualidades y transformar su vida personal y profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mensaje de Harvard es claro: el éxito no es patrimonio de unos pocos, ya que estas características pueden aprenderse y aplicarse a cualquier contexto o meta. Apostar por la imaginación, la síntesis, el foco, la tenacidad, la pasión, la reverencia, el compromiso y el coraje abre nuevas puertas y transforma los fracasos en aprendizajes valiosos.

En última instancia, el coraje es la fuerza que permite avanzar y crecer con cada experiencia vivida, incluso cuando los resultados difieren de las expectativas iniciales.

Temas Relacionados

Características de una persona exitosaUniversidad de HarvardBill GatesSteve JobsTaylor SwiftÉxito personalCorajeCualidades personalesGQNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

4 señales que revelan que una persona resulta atractiva para los demás, según un psicólogo

Un estudio citado por Forbes advirtió que el encanto no depende únicamente de la apariencia física, sino de indicadores sutiles que muchas veces pasan inadvertidas y que pueden modificar la manera en que otros nos perciben en contextos cotidianos

4 señales que revelan que

Estrategias para reducir el estrés al conducir al trabajo

Nuevos métodos propuestos por expertos permiten transformar los trayectos diarios en auto en momentos de calma, mejorando el bienestar mental y la experiencia de quienes enfrentan embotellamientos cada mañana

Estrategias para reducir el estrés

Baños de hielo: cuánto tiempo sugieren los expertos permanecer en el agua fría

Cleveland Clinic y Mayo Clinic advierten que quienes padecen afecciones cardíacas, hipertensión, diabetes o neuropatía periférica deben buscar orientación profesional antes de practicar inmersión en agua fría para evitar complicaciones graves

Baños de hielo: cuánto tiempo

Entrenamiento de fuerza: cómo lograr resultados en solo 20 minutos, dos veces por semana, según un experto

El Dr. Milo Wolf explicó a The Independent que es posible potenciar músculos, articulaciones y sistema metabólico mediante sesiones breves y bien planificadas, optimizando la eficiencia del tiempo invertido y combinando ejercicios clave que trabajan todo el cuerpo de manera equilibrada

Entrenamiento de fuerza: cómo lograr

Las 6 “green flags” para construir una relación amorosa saludable

Conocer estos indicadores positivos puede ser muy importante para armar un vínculo afectivo con otra persona. Cuáles son y qué tener en cuenta

Las 6 “green flags” para
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuáles son los documentos válidos

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones 2025?

Engañaron a una jubilada, se hicieron pasar por su hija y se robaron 10 mil dólares

La ex modelo y los otros tres hombres detenidos por traficar marihuana desde Bolivia a Salta irán a juicio oral

Calendario 2025: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

El novio de Rocío Collado, la docente asesinada en Mendoza, continuará detenido a la espera de nuevas pericias

INFOBAE AMÉRICA
El momento en que una

El momento en que una ola provocada por el supertifón Ragasa destruyó el acceso principal de un hotel en Hong Kong

Rusia amenazó a Ucrania con un escenario militar “aún más grave” si Kiev mantiene su rechazo a negociar

El supertifón Ragasa obliga a evacuar a cerca de dos millones de personas en China tras su paso mortal por Taiwán y Filipinas

TikTok recopiló datos sensibles de cientos de miles de niños canadienses y los usó para fines comerciales

La defensa de Bolsonaro pidió a la Corte Suprema de Brasil el fin de su prisión domiciliaria y de todas las medidas cautelares

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No satura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos