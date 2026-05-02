La Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece en estado crítico en Irán tras una huelga de hambre

La activista sufrió desmayos y una crisis cardíaca durante su encarcelamiento (EFE)

La Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi permanece internada en estado inestable en la Unidad de Atención Coronaria de un hospital en la ciudad iraní de Zanjan, tras sufrir un grave deterioro de su salud durante una huelga de hambre en protesta por sus condiciones de detención.

Desde el viernes, su familia y allegados reclaman de manera urgente su traslado inmediato a Teherán para que reciba atención médica especializada y acceda a un diagnóstico completo, especialmente dada su extensa historia clínica y antecedentes cardíacos.

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Mohammadi fue trasladada al hospital luego de desmayarse dos veces en la prisión de Zanjan, donde se encuentra recluida. La Fundación Narges Mohammadi, gestionada por su familia, informó que la activista de 53 años perdió el conocimiento en ambas ocasiones y sufrió una grave crisis cardíaca.

Los médicos de la prisión determinaron que su situación no podía ser atendida en el centro penitenciario, lo que derivó en el traslado de urgencia. Sin embargo, la fundación advirtió que esta decisión fue una medida desesperada de último minuto y podría resultar insuficiente ante la gravedad de su estado.

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Su familia exige el traslado urgente a Teherán para atención médica especializada (Europa Press)

Durante su estancia en prisión, presentó múltiples episodios de presión arterial elevada, náuseas y dolores en el pecho. Además, la activista ha sido víctima de malos tratos y torturas, y se le ha restringido el contacto tanto con su familia como con sus abogados.

La detención más reciente de Mohammadi se produjo el 12 de diciembre, durante un acto en memoria del abogado Josrou Alikordi. Desde ese momento, la activista enfrentó episodios críticos de salud y una negativa sistemática de las autoridades a permitir su tratamiento por profesionales de su confianza en la capital.

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En el ámbito judicial, Mohammadi acumula cinco condenas que suman 31 años de prisión, dictadas principalmente por su activismo en defensa de los derechos de las mujeres y su liderazgo en protestas contra el código de vestimenta impuesto en Irán.

En febrero recibió una condena adicional de siete años y medio por cargos como reunión, conspiración y propaganda, tras un juicio en el que, según Amnistía Internacional, no pudo contar con la defensa adecuada. Las penas incluyen 154 latigazos y otras sanciones.

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Organismos internacionales reclaman la liberación inmediata de Mohammadi (Reuters)

Las circunstancias que rodean la situación de Mohammadi han generado preocupación internacional. El presidente del Comité del Premio Nobel de la Paz, Joergen Watne Frydnes, advirtió que la vida de la activista está en manos de las autoridades iraníes y denunció el grave deterioro de su estado de salud.

La presión sobre las autoridades iraníes se incrementó luego de que la Fundación Narges Mohammadi y familiares de la activista alertaran sobre el riesgo inminente para su vida y solicitaran su traslado urgente a Teherán. El hermano de Mohammadi, Hamidreza, expresó desde Oslo que la familia está luchando por salvarla, pero que los fiscales de Zanjan están bloqueando cualquier medida que permita mejorar su situación médica.

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(Con información de Europa Press)