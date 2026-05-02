Qatar advirtió al régimen de Irán sobre las repercusiones negativas internacionales de mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz

El ministro de Exteriores de Catar advierte sobre el impacto del bloqueo del estrecho de Ormuz en el suministro mundial de energía y alimentos. (REUTERS/ARCHIVO)

El ministro de Exteriores qatarri, Mohamed bin Abdulrahman, advirtió este sábado a su homólogo iraní, Abás Araqchí, sobre las repercusiones negativas en el suministro mundial de energía y alimentos si continúa el bloqueo del estrecho de Ormuz. La advertencia se produjo durante una conversación telefónica en la que ambos funcionarios abordaron el progreso de las negociaciones en curso y la actividad diplomática actual para evitar una escalada en el golfo Pérsico, según un comunicado del Ministerio de Exteriores catarí.

Doha reafirmó a Teherán su apoyo a los esfuerzos de mediación para poner fin a la crisis pacíficamente e insistió en la necesidad de que todas las partes cooperen con estos esfuerzos para reducir la probabilidad de una nueva escalada. Bin Abdulrahman remarcó que “la libertad de navegación es un principio fundamental e innegociable”, y sostuvo que cerrar el estrecho o emplearlo como moneda de cambio agravaría la crisis y pondría en peligro los intereses vitales de los países de la región.

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El ministro qatarri advirtió sobre “posibles repercusiones negativas en el suministro mundial de energía y alimentos, así como en la estabilidad del mercado y las cadenas de suministro”. El secretario general de la ONU, António Guterres, ya alertó el jueves de que las limitaciones a la navegación están afectando al transporte de petróleo, gas, fertilizantes y otros bienes esenciales, con efectos en cadena sobre la energía, la industria, el transporte y los alimentos.

El primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, el jeque Mohamed bin Abdulrahmán al-Zani. (REUTERS/ARCHIVO)

Araqchí mantuvo en los últimos días contactos con países del Golfo ante la incertidumbre sobre un posible acuerdo entre Irán y Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que la última propuesta iraní para las negociaciones es insatisfactoria. Irán envió su propuesta a través de Pakistán como país mediador y, según informaciones periodísticas, ofrece la reapertura del estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento del cerco estadounidense sobre puertos y buques iraníes.

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Las partes acordaron el 8 de abril una tregua inicial de dos semanas después de 39 días de enfrentamientos, que fue prorrogada de forma indefinida para dar margen a las negociaciones entre Teherán y Washington. Las conversaciones directas permanecen estancadas debido al bloqueo que ambas partes mantienen al estrecho.

EAU restablece el tráfico aéreo

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos han anunciado este sábado el fin de las restricciones al tráfico aéreo impuestas tras el inicio de la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán.

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Emirates Airlines alcanzó el 80% de su actividad previa al conflicto regional (Reuters)

“La Autoridad General de Aviación Civil ha anunciado la plena reanudación de las operaciones aéreas normales dentro del espacio aéreo de Emiratos árabes Unidos y el levantamiento de las medidas provisionales de precaución”, ha informado la agencia de noticias oficial emiratí, WAM.

La decisión se basa en una “evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad” y en coordinación con las autoridades relevantes. “Sigue en vigor la continua monitorización para garantizar el más alto nivel de de seguridad aérea”, ha matizado.

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La Autoridad ha manifestado su agradecimiento a los pasajeros y a las aerolíneas por su colaboración y ha confirmado la disposición de sus equipos técnicos y operativos para “responder a cualquier acontecimiento imprevisto”. Pide en cualquier caso a la población a seguir informándose por los canales oficiales.