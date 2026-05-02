Nueva York pone a prueba una piscina flotante en el East River

El prototipo de +POOL, ubicado en el muelle Pier 35, será supervisado por el Departamento de Salud para garantizar la pureza y seguridad del agua (+POOL).

El proyecto +POOL, una piscina flotante que aspira a transformar el acceso al baño en el río en Nueva York, dará un paso decisivo este verano con la instalación de su primer prototipo para pruebas en el muelle Pier 35 del East River.

La iniciativa, en desarrollo desde hace más de catorce años y diseñada para filtrar el agua del propio río hasta hacerla apta para nadar, será evaluada en un ensayo riguroso sin bañistas bajo la supervisión directa del Departamento de Salud local. Este proceso es clave para obtener la aprobación definitiva y podría permitir una apertura parcial al público en 2027, según New York Post, Gothamist y Fox 5 NY.

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Del diseño al agua: el prototipo de +POOL inicia su fase clave de pruebas en Nueva York

De acuerdo con New York Post y Gothamist, el proyecto surgió en 2010 como una colaboración entre diseñadores y arquitectos, pero el primer prototipo funcional de +POOL tocó el agua por primera vez en 2025, cuando una grúa lo bajó en Port Newark antes de su traslado a Manhattan para la siguiente etapa.

La directora general del proyecto, Kara L. Meyer, explicó a Gothamist que los retrasos eran necesarios para lograr que los cinco distritos sean una “ciudad apta para el baño”. Además, agregó: “Hemos avanzado mucho en el proceso gracias al liderazgo y la dirección del Departamento de Salud del Estado de Nueva York y a la colaboración del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York”.

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El prototipo que se evaluará este verano representa el 25% del tamaño previsto en el diseño final. Ubicado cerca del muelle 35 y del puente de Manhattan, bajo la autopista FDR Drive, ocupará una superficie aproximada de 2.000 pies cuadrados. La forma definitiva, un gran símbolo de suma, alcanzará los 9.000 pies cuadrados.

Durante la fase piloto, sólo se realiza un monitoreo detallado de calidad del agua y estructura, sin permitir aún el ingreso de bañistas en la piscina flotante (+POOL).

El plan inicial establece que, durante el periodo piloto de este año, el prototipo será utilizado exclusivamente para el monitoreo y análisis de la calidad del agua y la estabilidad estructural, sin permitir el ingreso de nadadores, precisa el New York Post.

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Durante el verano, el equipo de +POOL se enfocará en la evaluación semanal de la pureza del agua, la capacidad máxima de usuarios y la integridad de la estructura en aguas fluviales. Solo si estas pruebas cumplen con los requisitos de las autoridades sanitarias, la piscina flotante podrá avanzar a una segunda fase: la reapertura para un público restringido en 2027, con entre 30 y 69 nadadores por ronda, quienes deberán reservar turnos de dos horas.

Una vez completadas todas las etapas del piloto, el modelo de 2.000 pies cuadrados será reemplazado por la piscina definitiva, diseñada con cuatro áreas diferenciadas: lúdica, competitiva, para niños y de descanso, lo que permitirá segmentar actividades y públicos.

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La estructura actual de +POOL representa el 25% del tamaño final, con 2.000 pies cuadrados, mientras que el modelo definitivo alcanzará los 9.000 pies cuadrados (+POOL).

Apoyo institucional, desafíos técnicos y exigencias sanitarias para la piscina flotante

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, asignó USD 16 millones para financiar la fase de prueba y el desarrollo de este proyecto con el objetivo de establecer la primera piscina urbana que utiliza agua de río.

Para lograrlo, el Departamento de Salud exige múltiples garantías de seguridad y salubridad, incluida la incorporación de un sistema de dosificación de cloro para casos de emergencia, aunque la operación regular de la piscina depende de un mecanismo de filtrado mecánico capaz de limpiar más de 600.000 galones de agua del río cada día.

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En una junta comunitaria local, las autoridades de salud advirtieron que la cercanía de la piscina a tuberías de alcantarillado que descargan aguas residuales sin tratar en el río durante episodios de lluvia representa un factor de riesgo. Por esta razón, la agencia solicitó información adicional sobre la calidad del agua antes de autorizar el ingreso de bañistas al área filtrada del East River.

El proyecto espera obtener la aprobación definitiva de las autoridades de salud para una futura apertura parcial al público en 2027 (+Pool).

El sistema de filtración, diseñado por la consultora global Arup, integra métodos de prefiltración y desinfección ultravioleta, lo que elimina la necesidad de productos químicos en condiciones normales. Según Fox 5 NY, los análisis indican que la piscina puede alcanzar los estándares estatales y municipales de salubridad del agua.

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No obstante, el Departamento de Salud aseguró que “persisten interrogantes importantes sobre la calidad del agua, la fiabilidad de la filtración y la seguridad de los bañistas y será necesario realizar más pruebas”.

Por su parte, activistas y representantes barriales, como Trever Holland, presidente del comité de parques de la Junta Comunitaria Manhattan 3, solicitaron a las autoridades municipales acelerar el proceso: “Queremos asegurarnos de que esto suceda y esperamos que el Departamento de Salud pueda acelerar el proceso”.

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