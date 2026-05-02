Dónde ver el Gran Premio de Miami 2026 de Fórmula 1 y a qué hora es la carrera este domingo

El Gran Premio de Miami 2026 reúne a los mejores pilotos y equipos de la Fórmula 1 en una competencia decisiva para la temporada. (REUTERS/Marco Bello)

El Gran Premio de Miami 2026, que tendrá lugar este domingo 3 de mayo en el Miami International Autodrome, reunirá a los principales equipos y pilotos de la Fórmula 1 en una competencia decisiva para la temporada. De acuerdo con la organización de la Fórmula 1, la carrera principal se disputará a las 13:00 (EDT), con acceso exclusivo en Estados Unidos mediante Apple TV. Este evento moviliza tanto a la audiencia local como internacional, concentrada en encontrar información precisa sobre la cobertura oficial.

Según el cronograma oficial de la Fórmula 1, el domingo marca la culminación de un fin de semana compuesto por prácticas, clasificación y una carrera Sprint. La transmisión exclusiva en territorio estadounidense a través de Apple TV fue confirmada por el blog especializado en transmisiones deportivas F1 Live Pulse, que señala que para acceder a la competencia es indispensable contar con una suscripción activa y usar la aplicación en dispositivos compatibles, como televisores inteligentes, consolas y navegadores web. En otras regiones, la cobertura está sujeta a acuerdos con el canal británico Sky Sports F1 en el Reino Unido y la plataforma oficial de streaming F1 TV Pro en América Latina.

PUBLICIDAD

La incorporación del Gran Premio de Miami en el calendario reciente del campeonato obedece a la estrategia de expansión de la Fórmula 1 en el mercado estadounidense, que ya suma sedes como Austin y Las Vegas. Para esta edición, la organización destaca la adopción del formato Sprint, con el objetivo de diversificar la competencia durante el fin de semana, según lo publicado en el portal oficial de la F1.

¿Dónde ver la Fórmula 1 en Miami 2026?

La transmisión oficial en Estados Unidos será exclusiva a través de Apple TV. Según el blog especializado en transmisiones deportivas F1 Live Pulse, la aplicación permitirá seguir todas las sesiones, incluidas las prácticas, la clasificación, la Sprint y la carrera principal del domingo. Los usuarios deben tener una suscripción activa y la aplicación en dispositivos como televisores inteligentes, Roku, Amazon Fire TV, PlayStation, Xbox o cualquier navegador web.

PUBLICIDAD

En Latinoamérica, la transmisión principal de la Fórmula 1 está a cargo de ESPN, que posee los derechos exclusivos en la mayoría de los países de la región, excepto México y Brasil. Además, la plataforma oficial F1 TV Pro ofrece acceso directo a todas las sesiones en vivo, aunque la disponibilidad y las condiciones pueden variar según el país, por lo que se recomienda consultar la programación local y la web oficial de la Fórmula 1.

En el Reino Unido, la cobertura completa corresponde a Sky Sports F1, que transmite todas las sesiones en directo. La web oficial de Fórmula 1 señala que la cobertura internacional se adapta a los diferentes husos horarios y acuerdos regionales para facilitar el acceso global.

PUBLICIDAD

La carrera principal del Gran Premio de Miami tendrá lugar el domingo 3 de mayo a las 13:00 (EDT) en el Miami International Autodrome. (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Miami 2026?

La carrera principal se largará a las 13:00 (EDT) el domingo 3 de mayo de 2026, según el programa oficial de la Fórmula 1 (Miami Grand Prix 2026 - F1 Race). Este horario está pensado para captar al público local e internacional. La jornada del domingo incluye la previa y la ceremonia de apertura antes del inicio de la competencia.

¿Cómo será el formato Sprint en el Gran Premio de Miami 2026?

El formato Sprint suma una carrera corta y una sesión de clasificación extra al itinerario tradicional. Según la Fórmula 1, el propósito es aumentar la cantidad de competencias puntuables en el fin de semana. La Sprint y su clasificación correspondiente se realizan el sábado, reservando la carrera principal para el domingo.

PUBLICIDAD

La organización confirma que el sistema Sprint otorga puntos para el campeonato, aunque la suma principal permanece en la competencia del domingo. Esta modalidad refuerza la iniciativa de dinamizar cada fecha y abrir más oportunidades de puntuación para equipos y pilotos.

¿Qué plataformas y dispositivos permiten ver el Gran Premio de Miami 2026?

Para acceder en Estados Unidos es necesario instalar la aplicación de Apple TV en dispositivos compatibles como:

PUBLICIDAD

Televisores inteligentes

Dispositivos Roku

Amazon Fire TV

PlayStation y Xbox

Navegadores web mediante el sitio de Apple TV

Según el blog especializado en transmisiones deportivas F1 Live Pulse, la plataforma ofrece la carrera en alta definición, repeticiones, datos en tiempo real y contenido extra para suscriptores. En el caso de la plataforma oficial de streaming F1 TV Pro y el canal británico Sky Sports F1, se recomienda revisar condiciones de acceso y compatibilidad según la región.

PUBLICIDAD

La transmisión oficial en Estados Unidos será exclusiva a través de Apple TV, que exigirá una suscripción activa para acceder al contenido en vivo. (REUTERS/Marco Bello)

¿Cuál es el impacto del Gran Premio de Miami en la Fórmula 1?

La introducción de Miami en el calendario forma parte de la estrategia de crecimiento estadounidense, según comunicados de la organización. Se espera la asistencia de 80.000 espectadores al circuito, mientras que la audiencia internacional de la temporada supera los 400 millones, de acuerdo con datos oficiales.

La competencia de Miami figura entre las más vistas del calendario, junto a los grandes premios de Silverstone y Mónaco, según F1 Live Pulse. El trazado del Miami International Autodrome tiene 5,41 km (3,36 millas) y cuenta con 19 curvas, lo que establece un gran reto técnico para escuderías y pilotos.

PUBLICIDAD

¿Qué estrategia tiene la Fórmula 1 para su expansión en Estados Unidos?

La organización ha declarado que el objetivo de añadir nuevas fechas estadounidenses es fortalecer la base de aficionados y adaptar su oferta de contenidos a los mercados clave. “La llegada de nuevos Grandes Premios a Estados Unidos refleja el interés creciente por la Fórmula 1 en la región y el compromiso de la organización por acercar el campeonato a más aficionados”, señaló Stefano Domenicali, director ejecutivo de la F1, en un comunicado.

Datos oficiales indican que el impacto económico del evento en Miami supera los USD 400 millones, acompañado de un incremento en la ocupación hotelera y la actividad turística durante el fin de semana. Estas cifras refuerzan la posición del evento dentro del circuito internacional de la Fórmula 1.

PUBLICIDAD

¿Qué cambios introduce la cobertura 2026 del Gran Premio de Miami?

El principal cambio es la exclusividad de la cobertura digital estadounidense a través de Apple TV. Los espectadores en ese país deben contar con una suscripción paga para acceder a la transmisión en vivo. En otras regiones, permanecen los acuerdos con cadenas y plataformas autorizadas.

El formato Sprint difiere respecto a ediciones pasadas: la carrera principal del domingo otorga la mayor cantidad de puntos y define la clasificación, mientras que la Sprint añade una carrera adicional el sábado, con menor puntaje y un desafío estratégico distinto para los equipos y pilotos.

La carrera del domingo 3 de mayo decidirá posiciones relevantes en la clasificación antes del arranque de la gira europea. Según la Fórmula 1, la evaluación posterior del evento será clave para ajustar la estrategia de cobertura en próximas ediciones según la respuesta de espectadores y audiencia digital.