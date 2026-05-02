Récord de ballenas grises muertas en la costa oeste de EEUU alarma a científicos durante la migración de 2026

El número de ballenas grises muertas en la costa oeste de Estados Unidos alcanza un récord histórico en la primavera de 2026. (Captura de video)

Un número sin precedentes de ballenas grises ha sido hallado muerto en la costa oeste de Estados Unidos durante la actual temporada de migración. La cifra de ejemplares varados, principalmente en Washington y Oregón, superó los registros de las últimas cinco décadas, lo que genera preocupación entre organismos científicos y autoridades ambientales. El fenómeno, que se ha intensificado en la primavera de 2026, afecta tanto la biodiversidad marina como las comunidades costeras involucradas en el monitoreo y rescate.

Según la organización científica Cascadia Research Collective e informes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), hasta el 28 de abril se contabilizaron dieciséis ballenas muertas en distintos puntos de la costa de Washington, mientras en Oregón se documentaron varios casos adicionales. Las autoridades federales atribuyen el aumento de muertes a la disminución del alimento en el ártico y las alteraciones en las condiciones oceánicas. El seguimiento de estos eventos se realiza bajo protocolos de emergencia y coordinación interinstitucional.

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Este incremento se enmarca en un contexto de declive poblacional de la especie desde 2019, año en que la NOAA declaró un Evento de Mortalidad Inusual (UME, por sus siglas en inglés). Entre 2019 y 2023, la población estimada de ballenas grises del Pacífico Oriental cayó de aproximadamente 27.000 a 13.000 individuos. De acuerdo con la NOAA y la radio pública regional OPB, pese a señales de estabilización en 2024, la temporada actual ha renovado la preocupación sobre la vulnerabilidad de la especie y la necesidad de reforzar las estrategias de protección.

¿Cuántas ballenas grises han varado durante la temporada?

La primavera de 2026 ha mostrado cifras atípicas en el varamiento de ballenas grises. La organización científica Cascadia Research Collective informó dieciséis ballenas muertas en Washington hasta el 28 de abril, el mayor número registrado en la región desde hace 50 años. En Oregón, la radio pública regional OPB confirmó al menos tres casos adicionales. Estos datos duplican el promedio histórico anual de la zona, que se ubicaba en torno a cinco ejemplares por año antes de 2019. La organización anticipa un aumento en las próximas semanas, ya que el periodo migratorio continuará hasta finales de junio.

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Las áreas con mayor concentración de varamientos incluyen Ocean Shores, Deception Pass y Moclips en Washington, y las localidades de Seaview y Seaside en Oregón. La NOAA y las autoridades estatales han desplegado equipos de respuesta para monitorear las playas y realizar necropsias a los ejemplares fallecidos.

La NOAA y Cascadia Research Collective vinculan la mortalidad de ballenas grises a la disminución de alimento en el Ártico y factores ambientales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las causas de la mortalidad y factores ambientales?

Las necropsias efectuadas por especialistas de la NOAA y la organización científica Cascadia Research Collective identificaron la desnutrición como el principal factor en la mayoría de los ejemplares analizados. Las ballenas grises dependen de reservas de grasa acumuladas durante el verano en el ártico para completar su migración anual desde México hasta Alaska y Canadá. El retroceso del hielo marino, causado por el cambio climático, reduce la producción de algas bajo el hielo y, en consecuencia, la disponibilidad de anfípodos, su alimento principal.

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Los expertos también han identificado casos de traumatismos internos compatibles con colisiones con embarcaciones, así como un caso de enredo reciente. Según la NOAA: “Los cambios en el ártico están contribuyendo al aumento de muertes y el equipo de investigación continúa analizando los efectos de las temperaturas oceánicas más cálidas en las zonas de alimentación”. La combinación de hambre extrema y factores antropogénicos incrementa la vulnerabilidad de la especie durante la travesía migratoria.

¿Qué acciones y recomendaciones han tomado las autoridades científicas?

Las autoridades federales y estatales han intensificado las labores de monitoreo y rescate en las costas del noroeste de Estados Unidos. La NOAA coordina la Red de Varamientos de Mamíferos Marinos de la Costa Oeste, donde personal especializado responde a los informes de ejemplares muertos o en peligro. La entidad solicita a la población reportar cualquier avistamiento al número de emergencia 1-866-767-6114 y evitar acercamientos, según la información oficial.

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El Washington Department of Fish & Wildlife recomendó a los navegantes extremar precauciones en la zona de Puget Sound ante la presencia de ballenas en mal estado. “Los ejemplares comprometidos pueden nadar muy cerca de la superficie y pasar desapercibidos”, advirtió la agencia. La organización conservacionista Orca Network también recibe informes sobre ballenas vivas en condiciones críticas.

Equipos científicos realizan necropsias y pruebas toxicológicas para identificar patrones en las muertes. Tiffany Boothe, del Seaside Aquarium, relató a OPB que la acción de los vientos y las corrientes puede determinar el lugar donde aparecen los restos: “No se puede atribuir a una sola causa. La descomposición y la flotabilidad también influyen en el destino final de los ejemplares”.

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Especialistas identifican desnutrición y colisiones con embarcaciones como principales causas de muerte en ballenas grises durante su migración. (Cascadia Research Collective vía AP)

¿Cuál es el impacto ecológico y en comunidades costeras?

El hallazgo masivo de ballenas grises representa un desafío tanto para la recuperación de la especie como para la salud del océano. La reducción poblacional, asociada a la falta de alimento y a los efectos del cambio climático, altera la dinámica del ecosistema marino. Las investigaciones científicas, lideradas por la NOAA y entidades como la organización científica Cascadia Research Collective, buscan determinar la magnitud del impacto y las perspectivas de recuperación a mediano plazo.

Las comunidades costeras, así como los sectores vinculados al turismo de avistamiento de cetáceos, también se ven afectados por la disminución de la presencia de la especie en las rutas migratorias habituales.

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El periodo de migración hacia el norte continuará durante mayo y junio, con la posibilidad de que se registren nuevos varamientos. Los equipos de rescate y los científicos mantendrán la vigilancia y las investigaciones sobre las causas profundas del fenómeno.