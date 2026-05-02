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Star Wars llega a Fortnite con misiones épicas en LEGO, Racing y Festival

Los usuarios tienen la posibilidad de competir para ser el único superviviente en las modalidades Battle Royale y Cero Construcción

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Imagen promocional de Fortnite x Star Wars mostrando a Darth Vader, Princesa Leia, Obi-Wan Kenobi, Chewbacca y otros personajes en un combate fantástico
La colaboración de Star Wars y Fortnite trae nuevas islas temáticas inspiradas en la saga. (Fortnite)

Una colaboración entre Star Wars y Fortnite llega a Epic Games, ofreciendo nuevas experiencias dentro del popular videojuego.

Los jugadores podrán luchar por convertirse en el último sobreviviente en los modos Battle Royale y Cero Construcción, explorar y sobrevivir en LEGO Fortnite, competir en emocionantes carreras con Rocket Racing o liderar espectáculos musicales en Fortnite Festival.

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Además, la plataforma permite disfrutar de miles de islas creadas por la comunidad, que abarcan desde deathruns y juegos de gestión hasta carreras, modos de supervivencia zombi y mucho más, todo de forma gratuita.

Imagen de los droides de Star Wars R2-D2, BB-8 y otro droide blanco y naranja. Al centro, el texto blanco "STAR WARS DROID TYCOON"
Cada modo ofrece experiencias únicas, con escenarios y personajes icónicos del universo Star Wars. (Fortnite )

Qué trae Star Wars a Fortnite

La colaboración de Star Wars con Fortnite introduce varias experiencias exclusivas en el universo del juego de Epic Games.

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Entre las novedades principales destaca Droid Tycoon, una isla temática donde los jugadores pueden construir droides personalizables utilizando diseños clásicos de Star Wars, gestionar talleres y sistemas de fábrica para expandir sus creaciones.

Otra propuesta es Escape Vader, un juego cooperativo para cuatro participantes en el que los jugadores deben esconderse o huir, intentando escapar del legendario villano Darth Vader. Esta modalidad pone a prueba la estrategia y el trabajo en equipo en una aventura llena de tensión.

También llega Galactic Siege, donde los usuarios pueden elegir una clase y sumarse a batallas en planetas emblemáticos inspirados en el universo de Star Wars. Esta experiencia permite disfrutar enfrentamientos masivos ambientados en locaciones icónicas de la saga.

Imagen promocional de "Star Wars Escape Vader" mostrando a Darth Vader de perfil con el casco y la armadura, una mano levantada, sobre un fondo rojo oscuro y luces
Los jugadores pueden construir droides, enfrentarse en batallas galácticas y escapar de Darth Vader. (Fortnite)

Estas nuevas islas temáticas ofrecen a los fans de Star Wars la oportunidad de explorar, crear y competir en escenarios únicos dentro de Fortnite, fusionando lo mejor de ambos universos en modos de juego innovadores.

Cómo empezar jugar Fortnite

Para empezar a jugar Fortnite, sigue estos pasos:

  1. Descarga el juego: Ingresa al sitio oficial de Epic Games y descarga el instalador de Fortnite para tu plataforma (PC, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch o dispositivos móviles compatibles).
  2. Crea una cuenta: Regístrate gratis en Epic Games con tu correo electrónico o inicia sesión si ya tienes una cuenta.
  3. Instala Fortnite: Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones para completar la instalación en tu dispositivo.
  4. Inicia sesión: Abre Fortnite e ingresa tus datos de Epic Games para acceder al juego.
  5. Selecciona un modo de juego: Elige entre Battle Royale, Cero Construcción, LEGO Fortnite, Rocket Racing, Fortnite Festival o explora las islas creativas de la comunidad.
  6. Personaliza tu personaje: Puedes elegir entre diferentes skins, atuendos y accesorios gratuitos o de pago.
  7. Comienza a jugar: Súmate a una partida, sigue los tutoriales iniciales y explora las distintas experiencias que ofrece Fortnite.
Esta alianza fusiona la acción de Fortnite con el mundo de Star Wars para los fanáticos de ambas franquicias. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Esta alianza fusiona la acción de Fortnite con el mundo de Star Wars para los fanáticos de ambas franquicias. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Recuerda que Fortnite es gratuito y puedes jugar solo o en equipo. Solo necesitas conexión a internet y un dispositivo compatible.

Qué otras colaboraciones hay en Fortnite

Fortnite se ha destacado por sus numerosas colaboraciones con marcas, franquicias y celebridades de todo el mundo, integrando contenido exclusivo en el juego. Algunas de las colaboraciones más destacadas incluyen:

  • Marvel: Skins y eventos especiales con personajes como Spider-Man, Iron Man, Thor, Wolverine y más, incluyendo temporadas temáticas completas.
  • DC Comics: Apariciones de Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn y otros héroes y villanos.
  • Star Wars: Eventos en vivo, skins de personajes como Darth Vader, Luke Skywalker, Kylo Ren y The Mandalorian, y armas icónicas como los sables de luz.
Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Fortnite es un videojuego multijugador gratuito desarrollado por Epic Games. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Naruto y otros animes: Personajes de Naruto, Dragon Ball (Goku, Vegeta), My Hero Academia y Attack on Titan han llegado como atuendos y cosméticos.
  • Videojuegos: Colaboraciones con franquicias como Street Fighter, Halo (Master Chief), God of War (Kratos), Tomb Raider (Lara Croft) y Resident Evil.
  • Películas y series: Skins y eventos de Stranger Things, John Wick, Ghostbusters y Dune.
  • Artistas y celebridades: Conciertos virtuales y apariciones de músicos como Travis Scott, Ariana Grande, Marshmello y The Kid LAROI.

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