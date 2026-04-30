Zohran Mamdani impulsa una campaña para que los inquilinos decidan sobre los alquileres en Nueva York

La campaña Organize NYC movilizó a voluntarios para informar a más de dos millones de inquilinos sobre las audiencias del Rent Guidelines Board en Nueva York (Reuters)

El alcalde Zohran Mamdani lanzó una campaña para que más de dos millones de personas inquilinas de Nueva York participaran en las audiencias del Rent Guidelines Board (RGB), el organismo municipal responsable de decidir si los alquileres regulados de la ciudad subirían, bajarían o se mantendrían congelados.

La iniciativa, bautizada como Organize NYC, movilizó a voluntarios para informar y animar a los vecinos a testificar en las audiencias públicas, a la espera del resultado de la votación prevista para el 25 de junio.

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Según NY Daily News, el diario local, Mamdani subrayó que el objetivo era que las decisiones del RGB reflejaran la voz de los afectados, no solo de grupos organizados o intereses particulares. El alcalde remarcó que la campaña buscaba la mayor participación posible, sin influir en las opiniones de los ciudadanos.

El Rent Guidelines Board de Nueva York decide cada año el ajuste de más de un millón de contratos de alquiler regulado, impactando a miles de familias y adultos mayores (Reuters)

La estrategia materializó una movilización inédita: voluntarios recorrieron diversos barrios y edificios para acercar la información a quienes más la necesitan.

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Participación de los inquilinos en las audiencias del RGB

El Rent Guidelines Board, el organismo municipal, define cada año el destino de más de un millón de contratos con alquiler regulado. Sus decisiones impactaron de lleno en el presupuesto de familias y adultos mayores.

En 2025, solo 400 personas testificaron en las audiencias, un número mínimo frente a la cantidad total de afectados. Esa baja participación motivó que la alcaldía apostara por una estrategia inédita: salir a la calle y llevar la información de primera mano hasta los edificios.

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Organize NYC desplegó a voluntarios en barrios clave de la ciudad para explicar cómo participar en las audiencias y cómo verificar si se tiene renta estabilizada (Google Maps )

La campaña Organize NYC se desplegó en barrios como Concourse, Jackson Heights, Washington Heights, East Village y Flatbush. Equipos de voluntarios recorrieron puerta a puerta para explicar a los vecinos si podían participar y cómo hacerlo.

La comisionada de la Oficina de Participación Masiva, Tascha Van Auken, explicó que preguntaron primero si la persona era inquilina con renta estabilizada y, si no lo sabía, le ayudaron a averiguarlo. Los materiales entregados informaron sobre las fechas y lugares de las audiencias públicas, sin inducir a nadie a tomar un partido específico.

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Mamdani aclaró que el esfuerzo no pretendía influir sobre el voto del panel ni dar consignas: “Esto trata de garantizar que la decisión del panel esté informada por quienes serán afectados, no de decirle a la gente cómo hablar”. La votación final del RGB se programó para el 25 de junio, día en que se decidiría el futuro de los alquileres regulados para el próximo año.

Reacciones y críticas del sector inmobiliario

La campaña recibió críticas de parte de representantes del mercado inmobiliario y excolegas de Mamdani en la Asamblea estatal. Kenny Burgos, director ejecutivo de la New York Apartment Association, la asociación de propietarios, afirmó en redes sociales que la iniciativa era un “acto de presión” sobre el RGB y sostuvo que los datos no justificaban un congelamiento de los alquileres.

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Desde la administración municipal respondieron que el objetivo era ampliar la participación y garantizar transparencia, no condicionar el resultado.

El sector inmobiliario, representado por la New York Apartment Association, criticó la campaña de participación ciudadana y sostuvo que no existen razones para congelar los alquileres en Nueva York (Google Maps )

La cadena estadounidense, ABC 7 NY, destacó que la campaña evitó pedir abiertamente un congelamiento, aunque esa postura formó parte de las promesas electorales del alcalde. El debate enfrentó a inquilinos que exigieron protección ante la inflación y los aumentos previos, y a propietarios que argumentaron que los costos de mantenimiento se dispararon en los últimos años.

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El impacto de la votación del RGB en Nueva York

La campaña Organize NYC buscó cambiar la forma en que la ciudad involucra a sus habitantes en decisiones importantes. El desenlace dependerá de la participación en las audiencias y del voto final del Rent Guidelines Board.

Si los inquilinos logran una presencia masiva, podrían influir en la decisión de mantener o congelar los alquileres; si prevalecen las voces del sector inmobiliario, el panel podría aprobar un aumento.

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