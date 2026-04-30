Estados Unidos

Zohran Mamdani impulsa una campaña para que los inquilinos decidan sobre los alquileres en Nueva York

El alcalde convoca a más de dos millones de personas a testificar ante la Junta de Directrices de Alquiler con el objetivo de lograr una participación histórica en una decisión que impacta a familias y adultos mayores

Guardar
Un hombre barbudo, Zohran Mamdani, con traje azul y corbata, habla en un micrófono abierto, con la boca abierta, rodeado de personas sosteniendo carteles de apoyo
La campaña Organize NYC movilizó a voluntarios para informar a más de dos millones de inquilinos sobre las audiencias del Rent Guidelines Board en Nueva York (Reuters)

El alcalde Zohran Mamdani lanzó una campaña para que más de dos millones de personas inquilinas de Nueva York participaran en las audiencias del Rent Guidelines Board (RGB), el organismo municipal responsable de decidir si los alquileres regulados de la ciudad subirían, bajarían o se mantendrían congelados.

La iniciativa, bautizada como Organize NYC, movilizó a voluntarios para informar y animar a los vecinos a testificar en las audiencias públicas, a la espera del resultado de la votación prevista para el 25 de junio.

PUBLICIDAD

Según NY Daily News, el diario local, Mamdani subrayó que el objetivo era que las decisiones del RGB reflejaran la voz de los afectados, no solo de grupos organizados o intereses particulares. El alcalde remarcó que la campaña buscaba la mayor participación posible, sin influir en las opiniones de los ciudadanos.

Primer plano del rostro de Zohran Mamdani, mostrando su mirada, nariz y boca con barba oscura. Viste camisa blanca y saco oscuro
El Rent Guidelines Board de Nueva York decide cada año el ajuste de más de un millón de contratos de alquiler regulado, impactando a miles de familias y adultos mayores (Reuters)

La estrategia materializó una movilización inédita: voluntarios recorrieron diversos barrios y edificios para acercar la información a quienes más la necesitan.

PUBLICIDAD

Participación de los inquilinos en las audiencias del RGB

El Rent Guidelines Board, el organismo municipal, define cada año el destino de más de un millón de contratos con alquiler regulado. Sus decisiones impactaron de lleno en el presupuesto de familias y adultos mayores.

En 2025, solo 400 personas testificaron en las audiencias, un número mínimo frente a la cantidad total de afectados. Esa baja participación motivó que la alcaldía apostara por una estrategia inédita: salir a la calle y llevar la información de primera mano hasta los edificios.

Vista de una calle con una hilera de edificios de ladrillo de varios pisos, escaleras frontales, acera con árboles, SUV y coches estacionados
Organize NYC desplegó a voluntarios en barrios clave de la ciudad para explicar cómo participar en las audiencias y cómo verificar si se tiene renta estabilizada (Google Maps )

La campaña Organize NYC se desplegó en barrios como Concourse, Jackson Heights, Washington Heights, East Village y Flatbush. Equipos de voluntarios recorrieron puerta a puerta para explicar a los vecinos si podían participar y cómo hacerlo.

La comisionada de la Oficina de Participación Masiva, Tascha Van Auken, explicó que preguntaron primero si la persona era inquilina con renta estabilizada y, si no lo sabía, le ayudaron a averiguarlo. Los materiales entregados informaron sobre las fechas y lugares de las audiencias públicas, sin inducir a nadie a tomar un partido específico.

Mamdani aclaró que el esfuerzo no pretendía influir sobre el voto del panel ni dar consignas: “Esto trata de garantizar que la decisión del panel esté informada por quienes serán afectados, no de decirle a la gente cómo hablar”. La votación final del RGB se programó para el 25 de junio, día en que se decidiría el futuro de los alquileres regulados para el próximo año.

Reacciones y críticas del sector inmobiliario

La campaña recibió críticas de parte de representantes del mercado inmobiliario y excolegas de Mamdani en la Asamblea estatal. Kenny Burgos, director ejecutivo de la New York Apartment Association, la asociación de propietarios, afirmó en redes sociales que la iniciativa era un “acto de presión” sobre el RGB y sostuvo que los datos no justificaban un congelamiento de los alquileres.

Desde la administración municipal respondieron que el objetivo era ampliar la participación y garantizar transparencia, no condicionar el resultado.

Vista de una calle urbana con un edificio de ladrillo y ventanales en esquina, un paso de cebra, coches, furgonetas, árboles y peatones
El sector inmobiliario, representado por la New York Apartment Association, criticó la campaña de participación ciudadana y sostuvo que no existen razones para congelar los alquileres en Nueva York (Google Maps )

La cadena estadounidense, ABC 7 NY, destacó que la campaña evitó pedir abiertamente un congelamiento, aunque esa postura formó parte de las promesas electorales del alcalde. El debate enfrentó a inquilinos que exigieron protección ante la inflación y los aumentos previos, y a propietarios que argumentaron que los costos de mantenimiento se dispararon en los últimos años.

El impacto de la votación del RGB en Nueva York

La campaña Organize NYC buscó cambiar la forma en que la ciudad involucra a sus habitantes en decisiones importantes. El desenlace dependerá de la participación en las audiencias y del voto final del Rent Guidelines Board.

Si los inquilinos logran una presencia masiva, podrían influir en la decisión de mantener o congelar los alquileres; si prevalecen las voces del sector inmobiliario, el panel podría aprobar un aumento.

Temas Relacionados

Rent Guidelines BoardNueva YorkAlquiler ReguladoParticipación CiudadanaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guatemala: Capturan a dos empleados del RENAP tras la emisión de un DPI falso vinculado a Fernando Farías Laguna

Las autoridades informaron sobre la captura de dos trabajadores del Registro Nacional de las Personas vinculados con la expedición indebida de una identificación que facilitó el desplazamiento de un señalado delincuente internacional entre Guatemala y Argentina

Guatemala: Capturan a dos empleados del RENAP tras la emisión de un DPI falso vinculado a Fernando Farías Laguna

Estos beneficiarios del Seguro Social reciben su pago el 1 de mayo según el calendario oficial

La agencia federal activó el cronograma mensual de depósitos con transferencias escalonadas según tipo de beneficio y fecha de nacimiento

Estos beneficiarios del Seguro Social reciben su pago el 1 de mayo según el calendario oficial

El parque Volcano Bay cerrará sus puertas desde octubre y hasta principios de 2027

Un cierre de cinco meses está programado para el principal parque acuático de Universal Orlando, que busca realizar una serie de mejoras estructurales y de mantenimiento que afectan tanto a las zonas recreativas como a las áreas técnicas

El parque Volcano Bay cerrará sus puertas desde octubre y hasta principios de 2027

La alianza entre Walmart y Wing transformará la entrega de productos con drones en Miami

La implementación programada para 2027 permitirá a los habitantes del sur de Florida acceder a repartos de compras en línea en menos de media hora, mediante dispositivos aéreos regulados y con beneficios ambientales

La alianza entre Walmart y Wing transformará la entrega de productos con drones en Miami

Congreso de Guatemala avanza en el análisis de la reforma a la ley antilavado con ajustes en definiciones y medidas cautelares

El análisis parlamentario introdujo cambios que delimitan la aplicación de la debida diligencia, precisan plazos para la intervención judicial y diferencian obligaciones entre bancos y notarios, alineando la normativa con estándares internacionales

Congreso de Guatemala avanza en el análisis de la reforma a la ley antilavado con ajustes en definiciones y medidas cautelares

TECNO

Los empleados ya decidieron qué IA utilizan en sus empresas, mientras los directorios aúsiguen debatiéndolo

Los empleados ya decidieron qué IA utilizan en sus empresas, mientras los directorios aúsiguen debatiéndolo

Los estadounidenses ven más de 200 millones de horas de contenido de YouTube al día

Convierten una PS5 en un PC gracias a un truco usando Linux

Publicar fotos en vacaciones o la fecha de nacimiento: errores que facilitan el robo de datos

Adiós a las escobas tradicionales: la tecnología que limpia más rápido y está revolucionando las casas en 2026

ENTRETENIMIENTO

Primer tráiler de ‘Resident Evil’: así será la película que reinventa la franquicia de terror

Primer tráiler de ‘Resident Evil’: así será la película que reinventa la franquicia de terror

Una rasta y el autógrafo de Bob Marley fueron subastados en Reino Unido

La apariencia de Olivia Wilde desata preocupación en redes sociales: “¿Qué está pasando en Hollywood?"

Laura Pausini, la noche que unió generaciones en Costa Rica: tributos a íconos latinos, sorpresas inesperadas y un emotivo viaje musical

Ving Rhames, estrella de ‘Misión Imposible’, se desplomó en un restaurante: qué se sabe sobre su estado de salud

MUNDO

Alquilar o comprar: cómo tomar la decisión financiera más importante y evitar errores que afectan el capital personal

Alquilar o comprar: cómo tomar la decisión financiera más importante y evitar errores que afectan el capital personal

Un equipo de buzos británicos localizó el mayor naufragio de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial

La paradisíaca isla indonesia de Bali se ahoga en basura: “Hay muchas ratas aquí”

La revista TIME publicó el listado de las 100 compañías más influyentes del mundo en 2026

Donald Trump le pidió al canciller alemán que se ocupe de su país y no interfiera en la guerra en Irán