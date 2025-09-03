Libro Beige de la Fed: la actividad económica y el índice de empleo en Estados Unidos apenas han variado en las últimas semanas

La actividad económica y el empleo en Estados Unidos registraron pocos cambios o se mantuvieron estables en las últimas semanas (Foto: Shutterstock)

La actividad económica y el empleo en Estados Unidos registraron pocos cambios o se mantuvieron estables en las últimas semanas, mientras que los precios subieron moderada o modestamente, dijo el miércoles la Reserva Federal.

La Fed publicó un informe mixto que en el margen parecía subrayar por qué un número creciente de responsables monetarios han señalado su apertura a reanudar los recortes de tasas de interés este mes.

“Los contactos citaron con frecuencia la incertidumbre económica y los aranceles como factores negativos”, dijo el “Libro Beige”, un panorama de la salud económica del país que se publica dos semanas antes de cada reunión del banco central.

“En general, la confianza fue dispar entre los distritos (de la Fed). La mayoría de las empresas informaron de pocos o ningún cambio en el optimismo ni expresaron expectativas diferentes sobre la dirección del cambio de sus contactos”.

Tras mantener este año la tasa de interés oficial entre el 4,25% y el 4,50%, ahora se espera que los responsables de la Fed reduzcan los costos de los préstamos a corto plazo en un cuarto de punto porcentual en su reunión del 16 y 17 de septiembre.

Los mercados financieros y los analistas se mostraron más confiados en este punto de vista después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijera el mes pasado que el aumento de los riesgos a la baja en el mercado laboral podría justificar un ajuste de tasas, uniéndose a otros banqueros centrales estadounidenses que han argumentado de forma similar.

Powell citó señales recientes de debilidad en los datos del mercado laboral, incluido un informe del Gobierno a principios de agosto que mostró que el crecimiento del empleo había caído a un mísero promedio mensual de 35.000 desde mayo, y una perspectiva de referencia de que los aranceles del presidente Donald Trump solo impulsarán la inflación temporalmente.

Powell también dijo que considera que la estabilidad del mercado laboral significa que la Fed puede “proceder con cuidado”, una frase que se entiende que sugiere recortes graduales de las tasas.

Presión de la Casa Blanca

Trump ha exigido que la Fed recorte las tasas de inmediato y profundamente, y se ha movido agresivamente para tratar de remodelar la composición de la Junta de Gobernadores del banco central para que sea más probable que lo haga.

El asesor económico de la Casa Blanca Stephen Miran, nominado por Trump para cubrir una vacante en la junta de la Fed que se abrió inesperadamente el mes pasado, tendrá una audiencia ante la Comisión de Banca del Senado el jueves, mientras los parlamentarios republicanos se apresuran para que sea confirmado a tiempo para votar en la reunión de la Fed de este mes.

Trump también está tratando de despedir a la gobernadora de la Fed Lisa Cook, que ha votado con la mayoría de los responsables monetarios para mantener las tasas estables este año. Cook está impugnando su destitución ante los tribunales y sigue en su puesto mientras el caso está pendiente.

Los analistas y otros banqueros centrales mundiales advierten que la presión de Trump sobre la Fed, incluido su esfuerzo sin precedentes para despedir a un gobernador del organismo, amenaza la independencia política a largo plazo del banco central, ampliamente considerada como crucial para su capacidad de luchar frente la inflación de manera efectiva.

No está claro, sin embargo, que los esfuerzos de Trump le ayuden a corto plazo a lograr la política monetaria marcadamente más laxa que quiere en este momento.

Dos de los designados por Trump ya en el consejo de la Fed disintieron en julio a favor de un recorte de tasas, pero ninguno ha dicho que considere necesaria una reducción mayor de lo habitual.

El último Libro Beige resume encuestas, entrevistas y observaciones recogidas de los contactos comerciales y comunitarios de cada uno de los 12 bancos regionales de la Fed hasta el 25 de agosto.

