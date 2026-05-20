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Maldivas confirmó la recuperación de los últimos dos cuerpos de los buzos italianos fallecidos en una cueva submarina

Las pesquisas sobre el accidente se centran en las condiciones adversas y el cumplimiento de las normas de seguridad por parte del grupo que realizaba la exploración autorizada en la zona profunda del archipiélago

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Una operación marítima en las Maldivas halló los cuerpos de los buzos fallecidos

Buzos recuperaron el miércoles los dos últimos cuerpos de cuatro italianos que murieron la semana pasada en las profundidades de una cueva submarina en las Maldivas.

Los buceadores italianos estaban explorando la cueva en el atolón de Vaavu el jueves cuando desaparecieron. El cuerpo de su instructor de buceo italiano fue recuperado fuera de la cueva y los buceadores finlandeses rescataron los cuerpos de dos de los buceadores el martes.

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El portavoz presidencial, Mohameed Hussain Shareef, declaró que los dos últimos cuerpos fueron recuperados por tres buzos finlandeses con el apoyo de la guardia costera y la policía de Maldivas.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue e identificados como Muriel Oddenino y Giorgia Sommacal. El martes, Monica Montefalcone y Federico Gualtieri fueron recuperados, según informó el portavoz del gobierno, Ahmed Shaam. El instructor, Gianluca Benedetti, fue hallado cerca de la entrada de la cueva el día en que desaparecieron los buzos.

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Buzos finlandeses recuperan los dos cuerpos restantes de italianos de una cueva submarina en las Maldivas
En esta fotografía distribuida por la División de Prensa de la Presidencia de Maldivas, un buzo finlandés, a la izquierda, se prepara para intentar recuperar los cuerpos de dos de los cuatro italianos que fallecieron en las profundidades de una cueva submarina en un atolón a principios de este mes, en la isla Alimathaa, en el atolón Vaavu, Maldivas, el martes 19 de mayo de 2026. (División de Prensa de la Presidencia de Maldivas vía AP)

Montefalcone y Sommacal eran madre e hija.

“Después, coordinaremos con el gobierno italiano e iniciaremos el procedimiento para repatriar los cuerpos”, declaró Shareef. Agradeció a los buzos finlandeses, elogiando su profesionalismo y liderazgo.

Los cuatro cuerpos fueron localizados el lunes a una profundidad de unos 60 metros (200 pies), el doble de la profundidad permitida para el buceo recreativo en la nación insular. La búsqueda se había suspendido temporalmente después de que un buzo militar local falleciera durante un peligroso intento de rescate.

El gobierno de Maldivas informó que los buzos de rescate avistaron los cuerpos en la zona más interna de la cueva. Shaam indicó que los cuatro cuerpos fueron encontrados “prácticamente juntos”.

Buzos finlandeses recuperan los dos cuerpos restantes de italianos de una cueva submarina en las Maldivas
En esta fotografía distribuida por la División de Prensa de la Presidencia de Maldivas, un buzo finlandés se prepara para intentar recuperar los cuerpos de dos de los cuatro italianos que fallecieron a principios de este mes en una cueva submarina en un atolón, en la isla Alimathaa, en el atolón Vaavu, Maldivas, el martes 19 de mayo de 2026. (División de Prensa de la Presidencia de Maldivas vía AP)

La cueva ha sido explorada en el pasado por expertos locales y buceadores extranjeros, según declaró anteriormente a Associated Press el portavoz presidencial Shareef.

Aunque los buceadores italianos contaban con un permiso, las autoridades desconocían, a partir de su propuesta, la ubicación exacta de la cueva que estaban explorando, y al menos dos de los fallecidos no figuraban en la lista de investigadores presentada, “así que no sabíamos que formaban parte de la expedición”, declaró Shareef.

Describió las condiciones en lo profundo de la cueva como “desafiantes”, con terreno difícil, fuertes corrientes y poca visibilidad.

Según Shareef, también se había emitido una alerta debido al mal tiempo y los investigadores deben determinar si los buzos tomaron las precauciones adecuadas.

Patrik Grönqvist durante la exploración de una cueva con un scooter submarino (DAN Europe)
Patrik Grönqvist durante la exploración de una cueva con un scooter submarino (DAN Europe)
Damiano Francovigh, embajador de Italia en Sri Lanka y embajador no residente en Maldivas, y personal médico observan una ambulancia que transporta los cuerpos de los dos últimos buceadores italianos que fallecieron en un accidente en cuevas submarinas, a las afueras de una morgue en Malé, Maldivas, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Thilina Kaluthotage
Damiano Francovigh, embajador de Italia en Sri Lanka y embajador no residente en Maldivas, y personal médico observan una ambulancia que transporta los cuerpos de los dos últimos buceadores italianos que fallecieron en un accidente en cuevas submarinas, a las afueras de una morgue en Malé, Maldivas, el 20 de mayo de 2026. REUTERS/Thilina Kaluthotage

La Red Europea de Alerta para Buzos (Divers’ Alert Network Europe), que desplegó a los buzos finlandeses, los describió como buzos técnicos y espeleólogos con experiencia en misiones de búsqueda y recuperación, incluidas operaciones en “entornos profundos con techo, espacios confinados y escenarios de alto riesgo”.

El equipo de rescate utilizó respiradores de circuito cerrado, un sistema que recicla el gas respiratorio exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, lo que permite realizar “inmersiones significativamente más largas”, según informó la organización.

La causa de la muerte del buzo militar maldivo aún está bajo investigación, pero sus colegas han sugerido que pudo haber fallecido por narcosis de nitrógeno o descompresión a gran profundidad.

(con información de AP)

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