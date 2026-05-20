Estados Unidos

Donald Trump presentó el futuro salón de baile de la Casa Blanca como un “regalo” al país

El tejado del nuevo espacio en la residencia presidencial permitirá la presencia de personal militar para reforzar la seguridad y las instalaciones incluirán un hospital militar y un centro de investigación

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El tejado del nuevo espacio en la residencia presidencial permitirá la presencia de personal militar para reforzar la seguridad y las instalaciones incluirán un hospital militar y un centro de investigación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la construcción de un gran salón de baile en la Casa Blanca se financia con fondos propios y de donantes, y lo definió como un “regalo” para el país. El mandatario señaló la magnitud del proyecto mientras mostraba a los periodistas la extensa obra en proceso.

Durante un recorrido por la obra, Trump subrayó: “Todo esto fue pagado por mí mismo”. En ese sentido, rechazó que se hayan utilizado recursos de los contribuyentes estadounidenses. “Es un regalo para Estados Unidos, y más que un regalo. Va a ser uno de los edificios más hermosos que jamás se hayan construido en el país”, agregó.

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La obra originalmente contaba con un presupuesto de USD 200 millones y ascendió a USD 400 millones. El salón de baile, con capacidad para unas mil personas, será levantado en el lugar antes ocupado por el Ala Este de la residencia presidencial, demolida el año pasado por orden del propio Trump. Dicha decisión motivó reclamos de grupos de defensa del patrimonio histórico.

En relación a la seguridad, los republicanos del Congreso intentaron aprobar una partida de USD 1.000 millones para el Servicio Secreto, propuesta que fue rechazada la semana pasada en el Senado.

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Trump explicó que el diseño del nuevo edificio toma elementos de “diferentes partes del mundo de épocas muy glamurosas”, citando al Imperio romano y la antigua Grecia, y remarcó el uso de “triángulos” en la arquitectura.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el lugar donde se está construyendo el futuro salón de baile de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de mayo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en el lugar donde se está construyendo el futuro salón de baile de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de mayo de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El tejado del salón permitirá la presencia de personal militar para reforzar la seguridad y las instalaciones incluirán un hospital militar y un centro de investigación. Además, que los drones “rebotarían” sobre el techo del salón, que según él será una buena ubicación para francotiradores. “En el tejado vamos a tener el mayor imperio de drones que nadie haya visto jamás y va a proteger Washington”, afirmó.

Desde un lateral de la construcción, presentó imágenes de las futuras fachadas del nuevo salón de baile, una con inspiración griega y otra romana, según precisó el mandatario. Detalló características técnicas del proyecto, como el grosor de los cristales, la utilización de titanio y hormigón, y estimó que las obras concluirán en “seis o siete meses”.

La demolición de parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile anhelado por el presidente Donald Trump, en Washington, el 5 de mayo del 2026 (AP/Julia Demaree Nikhinson)
La demolición de parte de la Casa Blanca para construir el salón de baile anhelado por el presidente Donald Trump, en Washington, el 5 de mayo del 2026 (AP/Julia Demaree Nikhinson)

El magnate impulsa varias obras en la capital estadounidense, entre ellas la reforma del estanque del Monumento a Lincoln, que se está pintando de azul, y la construcción de un arco de triunfo para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

“Originalmente, íbamos a construir una sala mucho más pequeña, pero no habría sido suficiente. Simplemente no habría servido. Hay demasiados eventos. Por ejemplo, si viniera el presidente Xi, no tendríamos dónde acomodarlo. El otro día tuvimos al rey (Carlos III) y a la reina (Camila), y también a mil personas que querían venir, y al final terminamos con cien personas sentadas en una sala muy pequeña”, ejemplificó sobre la justificación de la obra en la Casa Blanca.

Por último, culminó su diálogo con los periodistas tras enaltecer su decisión: “Este es un edificio perfectamente integrado. Una cosa no funciona sin la otra. Y lo que es muy importante, en cuanto a belleza, probablemente lo más parecido sea la fachada de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que aquí tienen un par de cosas que pueden observar. No creo que se construya nada igual, desde el punto de vista del costo”.

El proyecto enfrenta no solo controversias políticas sino también desafíos legales. En abril, un juez federal determinó que la construcción requiere la aprobación del Congreso.

(Con información de AFP)

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