Las Fuerzas Armadas de Jordania derribaron un drone no identificado que ingresó en su espacio aéreo.

Las Fuerzas Armadas jordanas derribaron este miércoles un drone no identificado que ingresó en su espacio aéreo y causó daños menores en varias viviendas en la gobernación de Jerash, en el norte de Jordania, según fuentes oficiales. El dron fue interceptado y destruido en la localidad de Balila durante la mañana, sin que se reportaran víctimas humanas. Los daños se limitaron a pérdidas materiales menores.

Medios jordanos informaron que las fuerzas de seguridad y los equipos de defensa civil respondieron de inmediato tras el incidente. Equipos especializados comenzaron a evaluar los daños y a recoger los restos dispersos alrededor de la zona afectada. Hasta el momento, las autoridades de Jordania no dieron detalles sobre la procedencia del dron.

PUBLICIDAD

El territorio jordano, que limita con Israel e Irak, ha sido escenario del cruce de misiles y drones entre Israel e Irán en varias ocasiones previas, con trayectorias que atraviesan su espacio aéreo. Países del golfo Pérsico como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait denunciaron ataques lanzados desde Irak, donde milicias proiraníes intervienen en apoyo a Irán.

Fuerzas de seguridad y defensa civil jordanos respondieron de inmediato y comenzaron a evaluar los daños tras la caída del dron en Balila.

El Gobierno iraquí, recién formado, reiteró su condena a los ataques con drones lanzados desde su espacio aéreo y expresó su rechazo al uso de su territorio, espacio aéreo y aguas territoriales para lanzar ataques contra países vecinos.

PUBLICIDAD

Emiratos Árabes Unidos denunció este martes que drones responsables de un ataque contra la central nuclear de Barakah el pasado fin de semana procedían de Irak, desde donde operan grupos armados respaldados por Irán. El Ministerio de Defensa emiratí informó en un comunicado que la investigación técnica confirmó que los tres drones partieron del territorio iraquí. Las autoridades precisaron que el ataque se produjo el domingo e involucró un dron que impactó en un generador eléctrico situado fuera del perímetro interior de la central nuclear, ubicada a 200 kilómetros al oeste de Abu Dabi, cerca de la frontera con Arabia Saudita y Qatar.

Emiratos Árabes Unidos confirmó que el ataque con drones contra la central nuclear de Barakah fue lanzado desde Irak. (AP/ARCHIVO)

No se reportaron heridos ni alteraciones en los niveles de radiación. La empresa estatal Emirates Nuclear Energy Company indicó en 2024 que la central suministra hasta una cuarta parte de las necesidades eléctricas del país. El Ministerio de Defensa emiratí señaló que en las últimas 48 horas detectaron seis drones que intentaron atacar áreas civiles y vitales, y que todos provenían de territorio iraquí, sin atribuir la autoría a ningún grupo específico. Defensa añadió que Emiratos Árabes Unidos se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad nacional, según las leyes y convenios internacionales.

PUBLICIDAD