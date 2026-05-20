Estados Unidos

Día de los Caídos 2026: qué estará abierto, qué cerrará y cómo operará el transporte público en el sur de Florida

El 25 de mayo traerá variaciones en la atención al público y en los desplazamientos dentro de la región, con ajustes según el tipo de servicio, la sucursal y el condado

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Dos niños vestidos de rojo sostienen el borde de una gran bandera de Estados Unidos. Una multitud detrás de ellos ayuda a llevar la bandera por una calle soleada
El Día de los Caídos en 2026 provoca el cierre total de escuelas, juzgados y oficinas gubernamentales en Miami-Dade y Broward (Reuters)

Las autoridades del sur de Florida anticipan cambios de horarios, cierres y servicios especiales para el Día de los Caídos, que se conmemora el lunes 25 de mayo. Mientras las escuelas y oficinas gubernamentales cerrarán en toda la región, la mayoría de supermercados, farmacias y centros comerciales mantendrán sus puertas abiertas, aunque con posibles modificaciones en sus horarios habituales.

Quienes planean organizar un encuentro familiar, hacer compras de último minuto o buscar opciones de entretenimiento, encontrarán la mayoría de los establecimientos operativos.

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Un hombre uniformado se inclina para colocar pequeñas banderas de Estados Unidos frente a una fila de lápidas blancas en un campo verde
Las farmacias como CVS, Navarro y Walgreens atenderán al público durante el Día de los Caídos, pero pueden operar con horarios reducidos (Reuters)

Tanto la cadena local NBC Miami como el diario Miami Herald coinciden en que, salvo excepciones puntuales, los servicios esenciales y las alternativas recreativas estarán disponibles para residentes y visitantes.

Escuelas y oficinas públicas: cierre total

El Día de los Caídos afecta de manera directa a los servicios educativos y administrativos. En esta fecha, las siguientes dependencias permanecerán cerradas:

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  • Escuelas públicas y privadas
  • Juzgados
  • Oficinas de correos
  • Bibliotecas, ayuntamientos
  • Oficinas municipales

Este cierre incluye tanto organismos locales como federales en los condados de Miami-Dade y Broward. Quienes tengan trámites pendientes o necesiten realizar gestiones oficiales deberán esperar hasta el martes, cuando se reanuden las actividades.

Supermercados, farmacias y grandes cadenas minoristas

La mayoría de las tiendas y supermercados funcionarán de manera habitual, lo que permite mantener la rutina de compras para quienes organicen reuniones o barbacoas.

Lápida blanca en cementerio militar adornada con corona de flores rojas, blancas y azules, pequeñas banderas de EE.UU. y foto de soldado en uniforme
Playas, parques públicos y estatales permanecen abiertos en Miami-Dade y Broward, con acceso gratuito a los parques estatales durante el fin de semana (Reuters)

Solo una gran cadena anunció cierre total, mientras que el resto adapta sus horarios en algunos casos.

Supermercados y grandes tiendas abiertas:

  • Aldi
  • Publix
  • Target
  • Trader Joe’s
  • Walmart
  • Whole Foods

Cerrado:

  • Costco

Las farmacias también estarán disponibles, aunque pueden operar con horarios reducidos. Se recomienda consultar previamente para evitar inconvenientes.

Farmacias abiertas (con posible horario reducido):

  • CVS
  • Navarro
  • Walgreens

El hecho de que casi todas las tiendas mantengan sus puertas abiertas facilita las compras de último momento, aunque es necesario verificar los horarios específicos en cada sucursal.

Playas, parques y museos: actividades recreativas para el feriado

El sur de Florida ofrece varias alternativas para quienes buscan disfrutar el tiempo libre. Los espacios al aire libre y los museos presentan condiciones especiales para la jornada.

Opciones disponibles:

  • Parques y playas de Miami-Dade y Broward: abiertos durante el Día de los Caídos.
  • Parques estatales de Florida: acceso gratuito durante todo el fin de semana.
  • Deering Estate: entrada con descuento de USD 8 para el feriado.
  • Museo y Jardines Vizcaya: abierto en su horario habitual, de 9:30 a 16:30.

Estas alternativas permiten a las familias y turistas aprovechar el día sin restricciones, mientras que algunos recintos culturales mantienen sus propuestas para quienes prefieren actividades bajo techo.

Centros comerciales: abiertos y con rebajas

Los centros comerciales funcionarán durante toda la jornada.

Puntos clave:

  • Todos los malls y grandes centros comerciales abrirán como cualquier otro día.
  • Muchos establecimientos ofrecerán rebajas y descuentos por el feriado.

Los visitantes deben anticipar posibles ajustes en los horarios según la afluencia y la organización interna de cada centro.

Transporte público: modificaciones y servicios especiales

El transporte público ajustará sus horarios en función del feriado, manteniendo la conectividad básica para quienes necesiten desplazarse.

Vista frontal de un tren Metrorail azul y blanco, con palmeras en primer plano y edificios de fondo, en la estación Dadeland South
El transporte público adapta sus servicios para el Día de los Caídos: Metrorail, Metromover y Tri-Rail operarán con horario de fin de semana, mientras que MetroLink suspende operaciones

Servicios y horarios para el Día de los Caídos:

  • Metrorail y Metromover (Miami-Dade): operan con horario de fin de semana.
  • Metrobus y MetroConnect: servicio con horario dominical.
  • MetroLink: sin servicio durante el feriado.
  • Broward Transit: horario de domingo, sin servicio de Express ni Breeze.
  • Tri-Rail: funciona con horario de fin de semana.

Usuarios habituales del transporte público deben planificar sus viajes con antelación, ya que algunos servicios estarán limitados o directamente suspendidos.

Para realizar compras, disfrutar de actividades al aire libre o trasladarse por la ciudad, se aconseja revisar los horarios específicos de cada establecimiento o servicio, ya que pueden variar según la localidad.

La planificación previa y la consulta en sitios web oficiales ayuda a aprovechar el feriado sin contratiempos y acceder a todos los servicios disponibles.

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