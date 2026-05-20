Entretenimiento

Marvel, con la nueva conducción de Brad Winderbaum, reorganizó su división editorial y unificó las áreas de series, animación y cómics

Según informó The Hollywood Reporter, la compañía de superhéroes impulsó cambios estratégicos en su estructura interna en medio de un escenario desafiante para el mercado de historietas y de una creciente integración entre sus franquicias y contenidos audiovisuales

Guardar
Google icon
Marvel Comics implementa una reestructuración editorial para fortalecer su área de cómics y franquicias tras perder el liderazgo de mercado frente a DC Comics (Crédito: Marvel Studios)

La estructura editorial de Marvel Comics atraviesa uno de los cambios más relevantes de los últimos años. La compañía reorganizó su división de publicaciones y franquicias con una decisión que amplía el poder creativo de Brad Winderbaum, ejecutivo ligado al crecimiento televisivo y animado de Marvel Studios, mientras se prepara la salida de Dan Buckley, figura histórica dentro de la editorial.

El movimiento interno surge en un momento especialmente sensible para el negocio de los cómics. Según informó The Hollywood Reporter, Marvel perdió recientemente el liderazgo de cuota de mercado frente a DC Comics, impulsada por el desempeño comercial de su línea Absolute Universe y por el protagonismo que obtuvo en los premios Eisner.

PUBLICIDAD

En ese contexto, la empresa busca redefinir su estrategia editorial y reforzar el vínculo entre los cómics, las franquicias y las producciones audiovisuales.

Brad Winderbaum amplía su influencia dentro de Marvel

Marvel anunció que Winderbaum asumirá el cargo de director de Marvel Television, Animation, Comics & Franchise. El ejecutivo ya encabezaba las áreas de televisión y animación de Marvel Studios, aunque ahora también supervisará la dirección creativa del catálogo editorial y las iniciativas globales de franquicia y marca.

PUBLICIDAD

Brad Winderbaum, ahora a cargo de Marvel Television, Animation, Comics & Franchise, refuerza su control sobre la estrategia editorial y creativa global de Marvel (REUTERS)
Brad Winderbaum, ahora a cargo de Marvel Television, Animation, Comics & Franchise, refuerza su control sobre la estrategia editorial y creativa global de Marvel (REUTERS)

La compañía confirmó que David Abdo, procedente de Disney Music Group, se incorporará como gerente general de Comics & Franchise y responderá directamente a Winderbaum. Dentro de esa nueva estructura, CB Cebulski continuará como editor jefe de Marvel Comics.

En el comunicado oficial difundido por Marvel, Kevin Feige, presidente y director creativo de Marvel Studios, destacó el perfil de los nuevos responsables del área.

Subrayó que la combinación entre la experiencia creativa de Winderbaum y la trayectoria de Abdo en operaciones e innovación digital será clave para impulsar la próxima etapa de Marvel Comics y fortalecer el futuro de la compañía durante las próximas décadas.

President of Marvel Studios Kevin Feige gets a star on the Hollywood Walk of Fame in front of the El Capitan Theatre, Los Angeles, California, U.S., July 25, 2024. REUTERS/David Swanson REFILE - CORRECTING CITY FROM "LOS ANGELS" TO "LOS ANGELES".
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, destaca la combinación de creatividad e innovación operativa que aportarán Winderbaum y Abdo para el futuro de Marvel Comics (REUTERS)

Brad aporta una probada capacidad para liderar equipos creativos y crear narrativas episódicas continuas que conectan con nuestros fans en todo el mundo, mientras que David ofrece una sólida trayectoria de excelencia operativa y crecimiento estratégico”, señaló Feige.

El recorrido de Winderbaum en Marvel Studios

Winderbaum mantiene una relación de larga data con Marvel Studios. Su incorporación se produjo durante la producción de Iron Man, la película de 2008 que inició el Universo Cinematográfico de Marvel. Con el paso de los años ocupó distintos puestos dentro del estudio hasta convertirse en una de las figuras centrales del desarrollo televisivo de la compañía.

Como productor ejecutivo participó en todas las series para Disney+, incluyendo Hawkeye, la segunda temporada de Loki, Agatha: All Along, Daredevil: Born Again, X-Men ’97 y Your Friendly Neighborhood Spider-Man. También trabajó en películas como Thor: Ragnarok y Black Widow.

El historial de Winderbaum en Marvel Studios incluye la producción ejecutiva de grandes series para Disney+ y su participación en películas del Universo Cinematográfico de Marvel (Captura de video/Marvel Studios)
El historial de Winderbaum en Marvel Studios incluye la producción ejecutiva de grandes series para Disney+ y su participación en películas del Universo Cinematográfico de Marvel (Captura de video/Marvel Studios)

La designación de Winderbaum refuerza el peso que Marvel Studios ganó sobre el área editorial en los últimos años. De acuerdo con el informe compartido por The Hollywood Reporter, Feige sumó en 2023 la división de publicaciones a sus funciones dentro de la compañía, un movimiento que ya sugería futuros cambios en la estructura de la compañía.

La salida de Dan Buckley después de casi tres décadas

La reorganización también marca el comienzo de la despedida de Buckley, uno de los ejecutivos más influyentes en la historia de la editorial de superhéroes. Buckley trabajó cerca de 30 años dentro de la empresa y ocupó cargos como editor de Marvel Comics, presidente de Marvel Entertainment y director de Comics & Franchise.

Brad Winderbaum
Marvel indicó que permanecerá en la compañía hasta mediados de 2027 para colaborar en la transición del nuevo liderazgo (Wikimedia)

En el comunicado difundido por la empresa estadounidense, Feige destacó que durante la gestión de Buckley la influencia de Marvel en la cultura popular se amplió mediante eventos editoriales como Civil War, Secret Wars, X-Men: Age of Krakoa y el próximo lanzamiento del sello Marvel Midnight, además de la expansión de la compañía hacia videojuegos, televisión y animación.

Por su parte, Abdo llega desde Disney Music Group con experiencia en operaciones y transformación digital. Feige lo describió como un ejecutivo “estratégico y orientado a resultados”, con más de 20 años vinculados al desarrollo de negocios de medios. Durante su etapa en la división musical de Disney, estuvo a cargo de la gestión global del área y lideró distintos procesos de expansión comercial.

Temas Relacionados

MarvelComicHistorietasEntretenimientoHeroePelículasSeriesKevin FeigeMagazinesNewsroom BUEPodcast IA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cher cumple 80 años: esta es la fortuna de una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos

Tras seis décadas en la industria y decenas de reconocimientos, la intérprete de “Believe” está lejos de detenerse

Cher cumple 80 años: esta es la fortuna de una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

La serie colombiana llegará a su fin el próximo agosto

“Cien años de soledad” temporada 2: trailer, fecha de estreno y todos los detalles de la serie inspirada en la novela de Gabriel García Márquez

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

La cantante admitió que durante entrevistas pensó en compartir su situación, pero decidió resguardarla mientras se recuperaba

Kylie Minogue confesó que batalló en secreto contra el cáncer por segunda vez en 2021: “Estoy muy agradecida de poder decir que hoy estoy bien”

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

La apariencia del actor se viralizó en redes sociales, pero él sostuvo que trabajó con una elección de vestuario temática

John Travolta explicó su nuevo look tras causar sensación con su aparición en Cannes

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

Un vocero del cantante afirma a Rolling Stone que los responsables son advertidos formalmente desde hace años sobre la falta de permisos y música, pese a que el director John Ottman defiende la base legal del proyecto

Billy Joel se pronuncia en contra de su próxima película biográfica: “No podrán obtener los derechos musicales”

DEPORTES

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

El Aston Villa del Dibu Martínez buscará un título histórico en la Europa League ante Friburgo: formaciones confirmadas

“Que cobren todas las manos”: el enojo de Oscar Ruggeri tras las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro por Copa Libertadores

River Plate buscará asegurarse el primer puesto de su zona en la Copa Sudamericana ante Bragantino: hora, TV y formaciones

Los Pumas 7’s definen su plantel para las últimas etapas del SVNS World Championship con dos debutantes

Tomás Etcheverry dejó escapar un partido increíble en Hamburgo: tuvo siete match points y quedó eliminado ante Tommy Paul

TELESHOW

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

Emanuel Noir de Ke Personajes recordó su dura lucha contra las drogas: “Las almas se empiezan a perder”

El pedido de Daniela Christiansson para sus seguidoras argentinas y la catarata de respuestas que recibió por su llegada al país

Pablo Ruiz y la historia detrás de un éxito arrasador: “En Chile rompí un récord de venta de Los Beatles”

La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La polémica frase de Graciela Alfano sobre Susana Giménez y Wanda Nara: “Tienen personajes parecidos”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos activa alerta de Nivel 4 por brote de ébola y endurece controles migratorios

Estados Unidos activa alerta de Nivel 4 por brote de ébola y endurece controles migratorios

Exponer a bebés a pantallas altera el cerebro y genera adicción, advierte especialista

En Uruguay aseguran que el papa León XIV visitará América Latina este año

Casa Alianza alerta por aumento de muertes viales de menores en Honduras

Inflación toma fuerza en Panamá durante abril por aumento de combustibles y servicios