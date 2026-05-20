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Así fue como Viggo Mortensen protegió a miles de trabajadores en “El Señor de los Anillos” sin que nadie supiera

La acción del actor fuera del set permitió que una multitud de especialistas recibiera una compensación crucial tras una disputa legal silenciosa

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Viggo Mortensen asumió el pago de honorarios legales para que casi 40.000 dobles de acción de ‘El Señor de los Anillos’ pudieran cobrar salarios atrasados

El gesto secreto de Viggo Mortensen durante la filmación de El Señor de los Anillos permitió que casi 40.000 especialistas de acción recibieran una compensación esencial, después de que el actor interviniera en un conflicto legal que amenazaba con dejar sin salario a miles de trabajadores. Esta acción, revelada por el portal VidaExtra años después del rodaje, expuso una faceta solidaria y poco conocida del intérprete.

La disputa que puso en jaque a los especialistas

El rodaje de la trilogía dirigida por Peter Jackson involucró a un número inusualmente alto de dobles de acción, quienes participaron en secuencias de batalla multitudinarias. Una irregularidad en los seguros contratados por el estudio provocó que quedaran pendientes de pago dos semanas de trabajo para los especialistas. Según VidaExtra, la cláusula defectuosa impidió que los salarios se liberaran en los plazos habituales, activando la alarma entre quienes dependían de esos ingresos para su sustento.

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Imagen de 'El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo.
Una cláusula defectuosa en los seguros del estudio dejó a miles de especialistas de acción sin sueldos tras dos semanas de rodaje de la saga cinematográfica

Ante la falta de una solución inmediata y la amenaza de perder la compensación, los trabajadores recurrieron a asesoría legal. Sin embargo, el elevado costo de los honorarios de los abogados representaba otro obstáculo, ya que la mayoría no podía afrontar ese gasto sin comprometer buena parte del dinero que intentaban recuperar.

La intervención determinante de Viggo Mortensen

En ese contexto, Mortensen optó por asumir personalmente el pago de los honorarios legales requeridos para que los dobles de acción pudieran iniciar el reclamo formal ante el estudio. Este gesto, mantenido en secreto durante varios años y confirmado por miembros del equipo de especialistas, resultó clave para que los afectados accedieran finalmente a la remuneración correspondiente a su labor en la saga.

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La ayuda financiera de Viggo Mortensen desbloqueó la compensación para especialistas que enfrentaban una disputa legal y no podían costear abogados (REUTERS/Mark Blinch)
La ayuda financiera de Viggo Mortensen desbloqueó la compensación para especialistas que enfrentaban una disputa legal y no podían costear abogados (REUTERS/Mark Blinch)

Sala Baker, reconocido doble de acción de la trilogía, declaró a ScreenRant que la ayuda del actor fue crucial: “Cuidó de nosotros”. La decisión de Mortensen no solo permitió desbloquear los pagos sino que evitó que los trabajadores debieran elegir entre reclamar sus derechos o renunciar a una parte significativa de su salario.

Cambios en la dinámica del equipo y repercusiones internas

La acción de Mortensen tuvo un impacto inmediato en el clima de trabajo durante el resto del rodaje. El respaldo económico y moral generó un ambiente de mayor confianza entre los especialistas y el resto del elenco, fortaleciendo la cohesión de un equipo sometido a jornadas extenuantes y exigencias físicas extremas.

Viggo Mortensen, hombre de mediana edad, viste gorra marrón con emblema y camisa vaquera azul. Sentado frente a un micrófono en un estudio con fondo de madera
El gesto solidario de Viggo Mortensen fue reconocido internamente, reforzando su reputación como defensor de los derechos laborales en la industria del cine

El episodio, conocido primero solo entre técnicos y especialistas, fue contribuyendo a la reputación del actor como un referente de solidaridad en la industria. La historia comenzó a circular en círculos profesionales antes de hacerse pública, generando un efecto positivo en la percepción interna de la producción y la gestión del equipo.

El legado de Mortensen en la industria cinematográfica

La intervención de Mortensen se convirtió en ejemplo de compromiso con la justicia laboral dentro del cine. Integrantes del equipo han señalado que la experiencia sirvió de referencia en negociaciones posteriores, inspirando a otros profesionales a exigir condiciones contractuales más claras y mecanismos de protección frente a conflictos similares.

El caso inspiró posteriores negociaciones sindicales, resaltando la importancia de seguros adecuados y protección legal para especialistas en grandes producciones (REUTERS/David Swanson)
El caso inspiró posteriores negociaciones sindicales, resaltando la importancia de seguros adecuados y protección legal para especialistas en grandes producciones (REUTERS/David Swanson)

El gesto también fue citado en reuniones sindicales y foros de especialistas, donde se discutió la necesidad de mejorar los seguros y la representación legal en grandes producciones internacionales. La acción individual de Mortensen evidenció que la solidaridad puede transformar realidades laborales incluso en contextos altamente competitivos y jerarquizados.

Viggo Mortensen y la defensa de los derechos laborales en el cine

La trayectoria de Mortensen quedó marcada por este episodio, que consolidó su imagen como defensor genuino de los derechos de sus colegas. El respaldo ofrecido durante la filmación de El Señor de los Anillos fue reconocido por sindicatos y medios especializados en cine, subrayando la importancia de contar con figuras dispuestas a intervenir cuando los derechos laborales están en riesgo.

La intervención personal de Viggo Mortensen se convirtió en un referente de justicia laboral y solidaridad dentro del cine internacional y sus sindicatos (REUTERS/Mark Blinch)
La intervención personal de Viggo Mortensen se convirtió en un referente de justicia laboral y solidaridad dentro del cine internacional y sus sindicatos (REUTERS/Mark Blinch)

La intervención, que permaneció oculta para el público general durante años, ejemplifica cómo una decisión personal puede cambiar el destino de miles de trabajadores en una de las producciones más ambiciosas de la historia del cine. La historia de Mortensen confirma que el compromiso y la solidaridad pueden ser tan decisivos fuera de la pantalla como en la ficción.

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