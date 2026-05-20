Estados Unidos

La AAA pronostica un tráfico récord en Florida durante el Día de los Caídos a pesar de los altos precios de la gasolina

La previsión de desplazamientos para el próximo feriado prevé cifras nunca antes vistas, mientras los cambios en los hábitos de viaje reflejan el impacto de la inflación y de los altos costos del combustible

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Vista aérea de una autopista I-75 North con tráfico denso en múltiples carriles y una gran señal verde que indica "SPEED LIMIT 80 MPH" bajo un cielo parcialmente nublado y palmeras.
El tráfico récord previsto por la AAA para el Día de los Caídos en Florida supera máximos históricos pese al alto precio de la gasolina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tráfico récord se espera en las carreteras de Florida durante el fin de semana del Día de los Caídos, según pronostica la AAA (American Automobile Association), a pesar de que el precio de la gasolina se ubica en su nivel más alto de los últimos cuatro años. Esta previsión, que desafía la lógica económica tradicional, revela el fuerte deseo de los floridanos de desplazarse y disfrutar del feriado, aunque sus estrategias de viaje estén sufriendo adaptaciones notables por el contexto inflacionario y el encarecimiento del combustible.

La AAA estima que 2,7 millones de residentes de Florida saldrán a las rutas durante el periodo que abarca el jueves previo hasta el propio Día de los Caídos, que este año se celebra el 25 de mayo. La cifra representa un nuevo máximo histórico para este feriado, consolidando una tendencia ascendente en la demanda de viajes a pesar de las presiones económicas. Según Mark Jenkins, portavoz de la AAA, “Los viajes durante el Día de los Caídos siguen alcanzando niveles récord, pero con el menor aumento interanual en más de una década”. Este matiz es clave: aunque el flujo de viajeros sigue creciendo, el ritmo de expansión se ha desacelerado, reflejando los efectos de la inflación y el alza en los precios de los combustibles.

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El precio promedio de la gasolina en Florida subió a 4,43 dólares por galón, desde los 4,21 dólares del día anterior, marcando el coste más elevado para esta época en cuatro años. El incremento del combustible, combinado con la inflación persistente, ha obligado a muchos a replantear la forma en que viajan. “Si bien la demanda de viajes se mantiene fuerte, el aumento del precio del combustible y la persistente inflación podrían llevar a algunos viajeros a acortar sus viajes, posponer sus planes o quedarse más cerca de casa”, explicó Jenkins. Esta declaración da cuenta de una realidad dual: la voluntad de viajar persiste, pero los hábitos y la planificación se ven condicionados por el contexto económico.

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Los viajes en automóvil concentran la mayor parte de los 2,7 millones de desplazamientos planificados durante el feriado en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se observa una cancelación masiva de viajes. En palabras del vocero de la AAA, “No están cancelando sus planes. En la mayoría de los casos, lo que la gente está haciendo es simplemente reorganizar su presupuesto”. Ante el encarecimiento de los desplazamientos, muchos optan por recortar gastos en otras áreas o modificar la distancia de sus viajes, priorizando destinos más cercanos o reduciendo la duración de sus estancias. La adaptación del presupuesto familiar permite a los floridanos mantener la tradición del viaje durante el feriado, aunque ajustando expectativas y actividades.

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El estudio de la AAA detalla cómo se distribuirán los 2,7 millones de viajeros previstos según el modo de transporte elegido. La gran mayoría, casi 2,3 millones de personas, recorrerán más de 80 kilómetros utilizando exclusivamente el automóvil. Esta cifra subraya el papel central del coche privado en la movilidad durante los días festivos en el estado. Por otro lado, 236.000 floridanos optarán por el avión como medio principal para sus desplazamientos, mientras que 75.000 personas utilizarán alternativas como autobuses, trenes o cruceros, lo que demuestra una diversificación en las opciones de viaje, aunque el automóvil siga predominando ampliamente.

El periodo de viajes que la AAA considera para su pronóstico se extiende desde el jueves anterior hasta el propio Día de los Caídos, el 25 de mayo. Los momentos de mayor tráfico están previstos para el jueves y el viernes por la tarde, cuando muchas personas inician su descanso prolongado, así como para el mismo lunes del feriado, día en que se espera el retorno masivo a los hogares. Estos picos de movilidad representan desafíos adicionales para la gestión del tránsito y la seguridad vial, ya que la alta concentración de vehículos puede generar congestión y aumentar los riesgos de incidentes en las principales arterias.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El precio de la gasolina en Florida alcanza los 4,43 dólares por galón, el nivel más alto en cuatro años para estas fechas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los destinos elegidos, Orlando y Miami emergen como los puntos más atractivos para los viajeros dentro del estado. Ambos figuran entre los cinco principales destinos de Estados Unidos para el feriado del 25 de mayo, lo que confirma su atractivo turístico tanto para residentes como para visitantes de otras regiones. Esta preferencia por Orlando y Miami responde tanto a su oferta de entretenimiento y ocio como a la infraestructura hotelera y de servicios, capaces de absorber el flujo masivo de viajeros que caracteriza cada año al Día de los Caídos en Florida.

El fenómeno observado este año refleja una conjunción de factores sociales y económicos: por un lado, la resiliencia del deseo de viajar tras años de restricciones y crisis; por el otro, la necesidad de ajustar hábitos y presupuestos ante el impacto real de la inflación y los altos precios de la gasolina. La experiencia del Día de los Caídos en 2024 se presenta así como un termómetro de las prioridades y capacidades de los floridanos, que buscan mantener sus tradiciones de movilidad y descanso incluso en un contexto de desafíos económicos inéditos.

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