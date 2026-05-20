La humildad de Harrison Ford: “Solo formé parte del éxito de otros: George Lucas, Steven Spielberg, Peter Weir”

Ted Danson, Woody Harrelson y Harrison Ford protagonizan un pódcast sobre sus carreras y el compromiso social en Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

En el reciente episodio del pódcast Where Everybody Knows Your Name participaron Ted Danson, actor emblemático de Cheers y referente de la televisión estadounidense; Woody Harrelson, conocido por su versatilidad y trabajos destacados en cine y series; y Harrison Ford, figura icónica de Hollywood por sus papeles en sagas como Indiana Jones y Star Wars. La charla abordó sus trayectorias, el oficio actoral y su compromiso con temas actuales.

En este diálogo, los tres abordaron historias personales, desafíos en su trayectoria y bromas sobre su vida en Hollywood; también intercambiaron opiniones sobre la actuación y el medio ambiente. “Solo formé parte del éxito de otros: George Lucas, Steven Spielberg, Peter Weir”, resumió Ford con humildad.

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El episodio se desarrolló con espontaneidad y profundidad, abordando emociones, dudas profesionales y temas sociales, con declaraciones directas desde la experiencia de los protagonistas.

El episodio del pódcast Where Everybody Knows Your Name expone historias personales y anécdotas inéditas de tres leyendas del cine y la televisión (Composición Fotografica)

La charla comenzó con Danson y Ford bromeando sobre la impuntualidad de Harrelson. “Necesitamos empezar porque Woody está media hora tarde”, dijo Danson, lo que provocó risas. Al integrarse, Harrelson replicó: “No estoy tarde. Son la una, ¿no?”, marcando el inicio del encuentro. El diálogo se centró luego en historias sobre premiaciones, el reto de conectar con el público y la diferencia entre la dinámica televisiva y la del cine.

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Ford ironizó sobre las dificultades: “Lo diseñaron para que o pudieras escuchar en televisión, o en la sala, pero no en ambos”. Danson compartió consejos que recibió para no dejarse influir por la falta de respuesta en directo.

Las trayectorias de Danson, Harrelson y Ford revelan diferencias clave entre la dinámica televisiva y el proceso creativo del cine (REUTERS/Daniel Cole)

Carreras, anécdotas y comienzos en la actuación

La conversación avanzó hacia los orígenes profesionales de Harrison Ford, quien habló de su etapa como carpintero. “Nunca quise decir que era actor hasta que me pagaron por eso”, recordó Ford.

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Narró cómo compró una casa en Los Ángeles por USD 10.000 y la restauró, lo que le permitió conectarse con figuras como Francis Ford Coppola y Sergio Mendes. Ford explicó que, mientras trabajaba en la oficina de Coppola, tuvo la oportunidad de leer para otros actores en el proceso de selección de Star Wars.

Así surgió el papel que transformaría su carrera. “Trabajaba con un cinturón de carpintero y una escoba en la mano… luego leí para los otros actores y, así, terminé obteniendo el papel”, rememoró.

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El diálogo aborda el compromiso ambiental de los actores, con énfasis en el trabajo de Danson en Oceana y las propuestas de Ford sobre energía limpia (REUTERS/Mike Blake)

Durante la charla, se tocaron también sus comienzos en American Graffiti. Ford destacó el apoyo del director de casting Fred Roos y la importancia del azar en su progreso. “Estoy muy agradecido por haber sido un éxito de la noche a la mañana, aunque esa noche duró 15 años”, dijo con humor.

Las historias personales incluyeron referencias a su familia: “Mi padre fue actor de radio antes de dedicarse a la publicidad”. A lo largo de este bloque, Ford y sus compañeros debatieron el papel de la exposición pública en la vida del actor.

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“Creo que la mayoría de los actores somos exhibicionistas en algún momento, aunque de joven me escondía”, confesó. También hubo lugar para la autocrítica y el afecto entre colegas, mostrando cómo cada uno recorrió caminos distintos para consolidar su lugar en la industria.

Los actores analizan el impacto de los subsidios estatales a la energía fósil y la necesidad de priorizar energías renovables en Estados Unidos

El oficio de actor y el valor del trabajo en equipo

En otro tramo del pódcast, los tres debatieron el “oficio actoral” y la importancia del trabajo colectivo. “Has dado vida a personajes inolvidables, no hay quien se compare contigo, eres protagonista y actor de carácter a la vez”, le dijo Danson a Harrelson.

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Ford resaltó que su éxito está ligado a trabajar junto a grandes directores: “Lo que he hecho es formar parte del éxito de otros: George Lucas, Steven Spielberg, Peter Weir… Su éxito me dio oportunidades”.

Analizaron la camaradería en el cine y la televisión. Ford mencionó: “Este oficio es formar parte de algo más grande, con tantas personas aportando intelectual y emocionalmente”. Relató que sentirse intérprete es un privilegio y que la verdadera satisfacción proviene del trabajo integrado y la colaboración. A lo largo de la charla, la relación entre los participantes se manifestó en bromas y competencias amistosas, reforzando el sentido de equipo en su profesión.

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La conversación concluye con un llamado a la acción ambiental y la relevancia del Tratado de Altamar para la gestión sostenible de los océanos (Disney/Lucasfilm)

Discusión sobre medio ambiente y activismo

Uno de los bloques más comprometidos apareció cuando debatieron sobre el medio ambiente y su labor en la ONG ambiental Conservation International y Oceana, la organización oceanográfica. Danson admitió: “Me consuela estar en Oceana, luchar por algo basado en la ciencia”. Ford reconoció su trabajo pionero: “Lo iniciaste cuando no estaba de moda, el mundo es mejor por eso, aunque queda mucho por hacer”.

Analizaron cuestiones sobre subsidios a la energía fósil, el peso económico de la industria petrolera y la relevancia de las energías limpias. Danson afirmó: “La energía limpia debería ser prioridad, y en Texas se genera más renovable que en todo el resto del país”.

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Ford propuso: “Deberíamos aprovechar las habilidades del centro del país para reconstruir el sistema y generar oportunidades”. Advirtió también: “Somos la primera especie en la historia que apoya activamente su propia extinción”.

Harrelson opinó sobre la necesidad de ajustar la energía a nivel individual y mundial, destacando el impacto de la dieta y el consumo de recursos. El grupo abordó la influencia de intereses políticos y económicos, mencionando los considerables subsidios a las industrias petrolera, nuclear, farmacéutica y agrícola. Finalmente, Ford destacó la adopción del Tratado de Altamar y el desafío que representa una gestión internacional sostenible de los océanos.