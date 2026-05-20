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Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan el estreno de ¡La novia! en HBO Max, la ambiciosa adaptación de Maggie Gyllenhaal

La película que replantea La novia de Frankenstein aterriza el 22 de mayo en streaming tras solo un mes en cartelera, invitando a redescubrir su visión autoral y un reparto de lujo para los cinéfilos más curiosos

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Hombre con cicatrices y chaqueta clara, junto a mujer rubia con boca cosida, vestido naranja y estola de piel, sosteniendo un arma. Fondo oscuro
El estreno de ¡La novia! en HBO Max tras su breve paso por cines destaca el ajuste estratégico ante la baja recaudación en taquilla. (Warner Bros.)

El estreno en HBO Max de ¡La novia!, largometraje dirigido, escrito y producido por Maggie Gyllenhaal, llega tras un desempeño de taquilla global de solo 24 millones de dólares, frente a un presupuesto de 80 millones informado en su etapa de producción. El filme, que tuvo su debut en salas el 21 de abril, reactiva el clásico mito de Frankenstein y traslada la acción a la Chicago de los años 30, en una reinterpretación encabezada por seis nombres reconocidos por la Academia.

El debut de ¡La novia! en la plataforma, programado para el 22 de mayo, coincide con el anuncio de las cifras que refuerzan la distancia entre la visión creativa de su autora y la respuesta del público en salas: la cinta logró apenas una recuperación del 30% sobre su inversión inicial, lo que la convierte en un caso de estudio sobre la relación entre prestigio autoral, estrellas en el elenco y resultados financieros. El equipo de producción, liderado por Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren, respaldó la propuesta de Gyllenhaal junto a los productores ejecutivos Carla Raij, David Webb y Courtney Kivowitz.

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Un hombre con gabardina oscura y sombrero se erige sobre una mujer rubia tendida en una mesa de laboratorio, con cables y equipos científicos de fondo
La dirección y guion de Maggie Gyllenhaal revitalizan el mito de Frankenstein en una reinterpretación ambientada en la Chicago de los años 30. (Warner Bros.)

La apuesta de Warner Bros. Pictures por una narrativa de alto presupuesto, protagonizada por Jessie Buckley —Oscar a Mejor Actriz Principal este año por Hamnet— y Christian Bale, ganador de la estatuilla a Mejor Actor de Reparto por The Fighter en 2011, suma al elenco a nombres de peso como Annette Bening, Jake Gyllenhaal, Peter Sarsgaard y Penélope Cruz. Además del guion y la dirección, Gyllenhaal reunió un equipo técnico con credenciales sólidas: la dirección de fotografía de Lawrence Sher, la producción artística de Karen Murphy, el montaje de Dylan Tichenor, la música original de Hildur Gudnadóttir y el diseño de vestuario de Sandy Powell.

Un enfoque de remake con distintivo autoral

¡La novia! se reconoce como una remake de La novia de Frankenstein, centrando su narración en el pedido de un solitario Frank —personificado por Bale— a la pionera científica Dra. Euphronious, interpretada por Bening. Juntos reviven a una joven asesinada, dando vida al personaje de La novia, con Buckley en el rol principal. El guion viaja entre el reanimar de la criatura, el surgimiento de un romance no convencional, la presión policial y una transformación social radical protagonizada por la pareja enfrentada a la norma.

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Peter Sarsgaard, con sombrero gris y camisa azul, se inclina y mira a una persona de espaldas con cabello castaño y chaqueta a cuadros. Fondo verde
¡La novia! reunió a figuras destacadas como Jessie Buckley, Christian Bale, Annette Bening, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz en un elenco de prestigio. (Warner Bros.)

La adaptación de Gyllenhaal acentúa tanto el carácter transgresor de la pareja central como el subtexto de renovación cultural. La producción afirma que los principales acontecimientos —asesinato, posesión, romance prohibido— buscan superar las convenciones del género.

El acceso a ¡La novia! desde el 22 de mayo en HBO Max posiciona al filme como una de las principales novedades de estreno del mes y reabre la discusión sobre la sinergia entre propuestas autorales y sostenibilidad financiera en el ecosistema audiovisual actual.

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