Qué puedo ver

Michael Fassbender y Richard Gere encabezan el regreso de “La Agencia” con estreno en Paramount+ en 2026

Con la suma de figuras top como George Clooney y la colaboración de estudios estadounidenses, británicos y europeos, la serie promete llevar el género de espionaje a otro nivel

Guardar
Google icon
Traiciones, alianzas inesperadas y operaciones de alto riesgo te esperan al límite en la nueva temporada de La Agencia. El peligro escaló a un nivel donde cada decisión puede ser la última. ¿Estás listo para descubrir qué se esconde en las sombras? (Paramount Plus)

Paramount+ ha confirmado que la segunda temporada de La Agencia, su thriller de espionaje protagonizado por Michael Fassbender y Richard Gere, tendrá estreno exclusivo el 21 de junio de 2026 en la plataforma, según destacó el comunicado oficial consultado por Paramount+. La producción, que cuenta con diez episodios para esta etapa, refuerza la estrategia del servicio por consolidar franquicias internacionales con alto perfil y talentos de primera línea.

El anuncio se desdobló en el lanzamiento del tráiler oficial y la difusión de las primeras imágenes, acciones coordinadas para posicionar la ficción como uno de los pilares de la temporada. El regreso de Fassbender y Gere al frente del elenco marca una continuidad de alto valor para Paramount+, considerando que ambos nombres estaban históricamente asociados al cine antes de virar hacia proyectos seriados, un giro que la industria ha intensificado desde 2024.

PUBLICIDAD

Una oficina formal con tres hombres. Dos de pie, uno sentado en un sofá de cuero. Una Coffee Table con bebidas y periódicos. Sello de la Agencia Central de Inteligencia en la pared
Paramount+ anuncia el estreno exclusivo de la segunda temporada de La Agencia el 21 de junio de 2026 con Michael Fassbender y Richard Gere como protagonistas. (Paramount Plus)

La decisión de renovar la serie tras el cierre de la primera entrega señala la confianza del estudio en el formato, una vez que la primera temporada de La Agencia debutó hacia finales de 2024 y fue distribuida en varios mercados+. Con la renovación, Paramount Television Studios y 101 Studios mantienen el acuerdo de coproducción, sumando a un equipo ejecutivo compuesto por Jez Butterworth y John-Henry Butterworth en las tareas de guion y producción, David C. Glasser por 101 Studios, y George Clooney y Grant Heslov desde Smokehouse Pictures, junto a Fassbender como productor ejecutivo.

La serie constituye la reinterpretación para público internacional del drama francés Le Bureau des Légendes (The Bureau), con desarrollo original a cargo de Eric Rochant. La adaptación ha permitido a Paramount+ explorar una narrativa de espionaje con trama transversal entre Europa, Medio Oriente y África, capitalizando la creciente demanda global por contenidos de inteligencia y operaciones encubiertas.

PUBLICIDAD

Michael Fassbender, con sangre en la frente y el rostro sucio, sostiene un rifle y mira a la derecha. Viste camisa azul desabrochada y pantalones claros, con un pickup blanco detrás
La Agencia refuerza la estrategia de Paramount+ por consolidar franquicias internacionales con talentos de alto perfil y producción premium en streaming global.(Paramount Plus)

El regreso de Fassbender y Gere consolida la apuesta internacional de la serie

El regreso de Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith y Katherine Waterston asegura la continuidad de un reparto que, en la primera entrega, posicionó a La Agencia como una de las producciones más reforzadas de la plataforma. La incorporación de Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler y Andrew Brooke, junto a la participación especial de Dominic West y Hugh Bonneville, amplía el rango interpretativo y técnico del proyecto, siguiendo el modelo de producción internacional con cuadros múltiples de coproductores.

El argumento para la segunda temporada se mantuvo en reserva, aunque la sinopsis anticipó, después del desenlace de la primera entrega, una intensificación del conflicto. Se confirmó que la estación londinense de la CIA será escenario de una interna marcada por la desconfianza y la infiltración, lo que incrementa el peso dramático sobre el personaje de Martian (Fassbender), sumido entre lealtades divididas y la obsesión por salvar a su compañera Samia (Turner-Smith).

Dos hombres mayores, Marinos Kartikkis con barba gris y el otro con cabello blanco, se miran de perfil frente a una ventana con vista urbana borrosa
El elenco de la nueva temporada incorpora a Harriet Sansom Harris, John Magaro y Dominic West, sumando diversidad interpretativa a la serie de espionaje internacional. (Paramount Plus)

De acuerdo con el comunicado corporativo emitido el 19 de mayo: “La Agencia destaca dentro del actual catálogo de Paramount+ por reunir un reparto principal de dos nominados al Oscar en roles protagónicos y ejecutivos, producida en colaboración entre estudios estadounidenses y europeos, con estreno exclusivo global el 21 de junio de 2026”.

Evolución de la franquicia y tendencias en las plataformas

La trayectoria de La Agencia desde su estreno en 2024 hasta la fecha de estreno de la segunda temporada refleja un ciclo de inversión y renovación que excede el lanzamiento episódico. La serie se ha posicionado, según informes y reacciones de la prensa, como una de las ficciones más complejas de la plataforma, conforme crece la integración de talentos del cine en la televisión de alto presupuesto.

Michael Fassbender arrodillado sobre arena, apunta un rifle de madera y metal; una bala sale de la recámara. Su rostro y camisa están manchados de sangre y tierra
La narrativa de la segunda temporada se centra en el conflicto interno de la CIA en Londres y las lealtades divididas del personaje Martian, interpretado por Fassbender.(Paramount Plus)

En la narrativa de esta segunda temporada, según consta en el material difundido por Paramount+, el personaje de Martian enfrentará la presión creciente de la traición, la paranoia y las amenazas cruzadas entre múltiples frentes, un desplazamiento de foco hacia conflictos internos que subraya el ADN de la saga original francesa.

La ampliación del elenco recurrente y la estructura de alianzas detrás de cámara consolidan a La Agencia como uno de los experimentos más ambiciosos en adaptación y coproducción entre continentes, marcos contractuales y modelos creativos, con su segunda temporada lista para estrenar el 21 de junio en el segmento flagship del catálogo de Paramount+.

Temas Relacionados

La agenciaMichael FassbenderRichard GereParamount+seriesqué puedo verlo último para ver

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan el estreno de ¡La novia! en HBO Max, la ambiciosa adaptación de Maggie Gyllenhaal

La película que replantea La novia de Frankenstein aterriza el 22 de mayo en streaming tras solo un mes en cartelera, invitando a redescubrir su visión autoral y un reparto de lujo para los cinéfilos más curiosos

Jessie Buckley y Christian Bale protagonizan el estreno de ¡La novia! en HBO Max, la ambiciosa adaptación de Maggie Gyllenhaal

Entrevistamos a Karen Rodriguez y Lamorne Morris, estrellas de Spider-Noir

Dos de los personajes más importantes que acompañan a Nicolas Cage en la serie, nos cuentan sobre su propia experiencia en el set

Entrevistamos a Karen Rodriguez y Lamorne Morris, estrellas de Spider-Noir

James Rodríguez estrena en Netflix su impactante serie documental a días del Mundial de fútbol

La plataforma Netflix lanza la miniserie sobre James Rodríguez el 21 de mayo de 2026, una mirada inédita a la carrera, éxitos y desafíos del ídolo colombiano justo antes de la Copa Mundial en Norteamérica

James Rodríguez estrena en Netflix su impactante serie documental a días del Mundial de fútbol

Las Cuatro Estaciones renueva y se muda a Italia en su regreso

La historia retoma tras una crisis profunda y la llegada de un nuevo personaje, mientras el equipo liderado por Tina Fey busca capturar los matices de la amistad y el cambio en escenarios europeos

Las Cuatro Estaciones renueva y se muda a Italia en su regreso

Scarlett Johansson y Sebastian Stan se suman a ‘The Batman: Part 2’ junto a Robert Pattinson

La nueva entrega del universo Batman continúa sumando expectativas con la incorporación de grandes figuras de Hollywood

Scarlett Johansson y Sebastian Stan se suman a ‘The Batman: Part 2’ junto a Robert Pattinson

DEPORTES

Lo que no se vio de Boca-Cruzeiro en la Bombonera: las reacciones ante las polémicas, el jugador silbado y el gol que se gritó y no fue

Lo que no se vio de Boca-Cruzeiro en la Bombonera: las reacciones ante las polémicas, el jugador silbado y el gol que se gritó y no fue

Los 10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Mano a mano con Fernando Belasteguín: de la razón detrás del nuevo auge del pádel al “poder” que le descubrió a su amigo Colapinto

“La mayor sorpresa de la historia de los Mundiales”: el día que un falso dentista eliminó a Italia con un golazo

Claudio Úbeda, durísimo contra el árbitro Valenzuela tras su controvertida labor en Boca-Cruzeiro: “No tiene dónde agarrarse”

TELESHOW

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

INFOBAE AMÉRICA

Los 10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Los 10 momentos más icónicos que hicieron eterna a la Copa del Mundo

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y 12 heridos

Expectativa por el posible procesamiento de Estados Unidos contra el ex dictador cubano Raúl Castro

La UE y Turquía coincidieron en la necesidad de garantizar la apertura de rutas comerciales en el marco de la guerra de Irán

La ONU ajustó a la baja su previsión de crecimiento mundial para 2026 por la crisis en Medio Oriente