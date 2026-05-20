Michael Fassbender y Richard Gere encabezan el regreso de “La Agencia” con estreno en Paramount+ en 2026

Traiciones, alianzas inesperadas y operaciones de alto riesgo te esperan al límite en la nueva temporada de La Agencia. El peligro escaló a un nivel donde cada decisión puede ser la última. ¿Estás listo para descubrir qué se esconde en las sombras? (Paramount Plus)

Paramount+ ha confirmado que la segunda temporada de La Agencia, su thriller de espionaje protagonizado por Michael Fassbender y Richard Gere, tendrá estreno exclusivo el 21 de junio de 2026 en la plataforma, según destacó el comunicado oficial consultado por Paramount+. La producción, que cuenta con diez episodios para esta etapa, refuerza la estrategia del servicio por consolidar franquicias internacionales con alto perfil y talentos de primera línea.

El anuncio se desdobló en el lanzamiento del tráiler oficial y la difusión de las primeras imágenes, acciones coordinadas para posicionar la ficción como uno de los pilares de la temporada. El regreso de Fassbender y Gere al frente del elenco marca una continuidad de alto valor para Paramount+, considerando que ambos nombres estaban históricamente asociados al cine antes de virar hacia proyectos seriados, un giro que la industria ha intensificado desde 2024.

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Paramount+ anuncia el estreno exclusivo de la segunda temporada de La Agencia el 21 de junio de 2026 con Michael Fassbender y Richard Gere como protagonistas. (Paramount Plus)

La decisión de renovar la serie tras el cierre de la primera entrega señala la confianza del estudio en el formato, una vez que la primera temporada de La Agencia debutó hacia finales de 2024 y fue distribuida en varios mercados+. Con la renovación, Paramount Television Studios y 101 Studios mantienen el acuerdo de coproducción, sumando a un equipo ejecutivo compuesto por Jez Butterworth y John-Henry Butterworth en las tareas de guion y producción, David C. Glasser por 101 Studios, y George Clooney y Grant Heslov desde Smokehouse Pictures, junto a Fassbender como productor ejecutivo.

La serie constituye la reinterpretación para público internacional del drama francés Le Bureau des Légendes (The Bureau), con desarrollo original a cargo de Eric Rochant. La adaptación ha permitido a Paramount+ explorar una narrativa de espionaje con trama transversal entre Europa, Medio Oriente y África, capitalizando la creciente demanda global por contenidos de inteligencia y operaciones encubiertas.

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La Agencia refuerza la estrategia de Paramount+ por consolidar franquicias internacionales con talentos de alto perfil y producción premium en streaming global.(Paramount Plus)

El regreso de Fassbender y Gere consolida la apuesta internacional de la serie

El regreso de Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith y Katherine Waterston asegura la continuidad de un reparto que, en la primera entrega, posicionó a La Agencia como una de las producciones más reforzadas de la plataforma. La incorporación de Harriet Sansom Harris, John Magaro, Saura Lightfoot-Leon, India Fowler y Andrew Brooke, junto a la participación especial de Dominic West y Hugh Bonneville, amplía el rango interpretativo y técnico del proyecto, siguiendo el modelo de producción internacional con cuadros múltiples de coproductores.

El argumento para la segunda temporada se mantuvo en reserva, aunque la sinopsis anticipó, después del desenlace de la primera entrega, una intensificación del conflicto. Se confirmó que la estación londinense de la CIA será escenario de una interna marcada por la desconfianza y la infiltración, lo que incrementa el peso dramático sobre el personaje de Martian (Fassbender), sumido entre lealtades divididas y la obsesión por salvar a su compañera Samia (Turner-Smith).

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El elenco de la nueva temporada incorpora a Harriet Sansom Harris, John Magaro y Dominic West, sumando diversidad interpretativa a la serie de espionaje internacional. (Paramount Plus)

De acuerdo con el comunicado corporativo emitido el 19 de mayo: “La Agencia destaca dentro del actual catálogo de Paramount+ por reunir un reparto principal de dos nominados al Oscar en roles protagónicos y ejecutivos, producida en colaboración entre estudios estadounidenses y europeos, con estreno exclusivo global el 21 de junio de 2026”.

Evolución de la franquicia y tendencias en las plataformas

La trayectoria de La Agencia desde su estreno en 2024 hasta la fecha de estreno de la segunda temporada refleja un ciclo de inversión y renovación que excede el lanzamiento episódico. La serie se ha posicionado, según informes y reacciones de la prensa, como una de las ficciones más complejas de la plataforma, conforme crece la integración de talentos del cine en la televisión de alto presupuesto.

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La narrativa de la segunda temporada se centra en el conflicto interno de la CIA en Londres y las lealtades divididas del personaje Martian, interpretado por Fassbender.(Paramount Plus)

En la narrativa de esta segunda temporada, según consta en el material difundido por Paramount+, el personaje de Martian enfrentará la presión creciente de la traición, la paranoia y las amenazas cruzadas entre múltiples frentes, un desplazamiento de foco hacia conflictos internos que subraya el ADN de la saga original francesa.

La ampliación del elenco recurrente y la estructura de alianzas detrás de cámara consolidan a La Agencia como uno de los experimentos más ambiciosos en adaptación y coproducción entre continentes, marcos contractuales y modelos creativos, con su segunda temporada lista para estrenar el 21 de junio en el segmento flagship del catálogo de Paramount+.

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