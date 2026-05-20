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La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con extender la guerra “más allá de la región” si Estados Unidos reanuda los ataques

La falta de resultados concretos en la segunda ronda de conversaciones, sumado a las recientes advertencias de ambos gobiernos, incrementa la incertidumbre sobre la estabilidad en Oriente Medio y la posibilidad de una escalada bélica regional

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La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con extender la guerra “más allá de la región” si EEUU reanuda los ataques. (REUTERS/ARCHIVO)
La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con extender la guerra “más allá de la región” si EEUU reanuda los ataques. (REUTERS/ARCHIVO)

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que, en caso de que Estados Unidos o Israel vuelvan a atacar su país, la guerra se extenderá “más allá de la región”. El comunicado fue difundido el miércoles en el sitio oficial Sepah News e indicó que, pese a la ofensiva realizada con las capacidades de dos de los ejércitos más costosos del mundo, Irán no ha desplegado todo el poder de la Revolución Islámica.

El texto afirmó que si la agresión se repite, la guerra regional se extenderá mucho más allá de Oriente Medio y advirtió que los golpes devastadores de Irán caerán en lugares inesperados. Señaló que Estados Unidos e Israel no han aprendido de sus derrotas estratégicas y que Irán mostrará su fuerza en el campo de batalla.

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El canciller iraní Abás Araqchi advirtió que un “retorno a la guerra traería muchas más sorpresas” de parte de Irán. El portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, señaló que podrían “abrir nuevos frentes” si Estados Unidos relanzaba su ofensiva.

Irán declara que aún no ha mostrado todo el poder de la Revolución Islámica pese a ofensivas de los ejércitos más costosos del mundo. (REUTERS/ARCHIVO)
Irán declara que aún no ha mostrado todo el poder de la Revolución Islámica pese a ofensivas de los ejércitos más costosos del mundo. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su gobierno podría reanudar en los próximos días los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear.

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El mandatario aseguró que dio a Teherán un plazo “limitado” para avanzar en las negociaciones y afirmó que estuvo a punto de ordenar una nueva ofensiva militar antes de suspender la decisión por contactos diplomáticos de último momento.

Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, el sábado o el domingo. Tal vez a principios de la próxima semana; un período limitado, porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear”, declaró Trump ante periodistas desde la Casa Blanca.

El líder republicano remarcó que la posibilidad de una acción militar sigue vigente y sostuvo que Irán está buscando una salida negociada para evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

El canciller iraní Abás Araqchi afirma que un retorno a la guerra involucraría más sorpresas estratégicas por parte de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)
El canciller iraní Abás Araqchi afirma que un retorno a la guerra involucraría más sorpresas estratégicas por parte de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Los ataques israeloestadounidenses del 28 de febrero causaron la muerte de varios altos responsables iraníes, incluido el líder supremo ayatolá Alí Khamenei. Estos hechos provocaron ataques de represalia de Irán en la región, según la emisora pública iraní IRIB.

Estados Unidos e Irán mantienen un proceso de diálogo mediado por Pakistán, pero las diferencias han impedido una segunda reunión en Islamabad tras el alto el fuego pactado el 8 de abril y prorrogado sin fecha límite por parte de Trump.

El bloqueo al estrecho de Ormuz y la incautación de buques iraníes por fuerzas estadounidenses han sido señalados por Teherán como violaciones al alto el fuego que dificultan el proceso de diálogo. Ambos países mantienen contactos a través de la mediación de Islamabad.

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