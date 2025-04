La FDA aprueba ensayo con hígados de cerdo modificados para tratar la insuficiencia hepática

Este podría ser un gran avance para la medicina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un avance significativo en la medicina podría ofrecer una nueva esperanza para pacientes con insuficiencia hepática repentina. Según informó The Associated Press (AP), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha aprobado un ensayo clínico que evaluará el uso de hígados de cerdo modificados genéticamente como un tratamiento temporal para personas que enfrentan fallos repentinos en este órgano vital.

Este innovador enfoque no implica un trasplante completo, sino que el hígado del cerdo se conectará externamente al paciente para filtrar su sangre, permitiendo que el órgano humano descanse y, potencialmente, se regenere.

De acuerdo con datos proporcionados por eGenesis, la empresa biotecnológica con sede en Massachusetts que lidera este proyecto junto con su socio británico OrganOx, el ensayo clínico comenzará en la primavera de este año.

Descubrieron que el hígado de cerdo podría soportar algunas funciones de su versión humana durante algunos días. (eGenesis vía AP)

Este estudio representa un giro en la búsqueda de soluciones basadas en el uso de órganos de animales en humanos. En lugar de implantar el órgano, el hígado del cerdo se utilizará como un “puente” para realizar funciones críticas durante varios días.

Cada año, aproximadamente 35.000 personas en Estados Unidos son hospitalizadas debido a insuficiencia hepática aguda, una condición que puede ser fatal en hasta el 50 % de los casos, según cifras citadas por The Associated Press (AP). Las opciones de tratamiento son limitadas, y muchos pacientes no califican para un trasplante de hígado o no logran encontrar un donante compatible a tiempo.

El hígado es único entre los órganos humanos debido a su capacidad de regenerarse. La idea detrás de este ensayo es que, al conectar un hígado de cerdo modificado genéticamente al paciente, este órgano pueda asumir temporalmente funciones esenciales como la filtración de toxinas y la regulación de nutrientes, lo que permitiría al hígado humano descansar y, con suerte, sanar.

El dispositivo que hará posible esta conexión externa es fabricado por OrganOx, una empresa británica especializada en tecnologías de preservación de órganos. Este equipo ya se utiliza en la actualidad para mantener hígados humanos viables antes de un trasplante, lo que lo convierte en una herramienta clave para este ensayo clínico.

Primero debe realizarse un ensayo clínico

El ensayo clínico será realizado con 20 pacientes que no sean adecuados para trasplante. (Imagen ilustrativa Infobae)

Antes de avanzar hacia pruebas en humanos, los investigadores realizaron experimentos con cuatro cuerpos humanos fallecidos. Según explicó Mike Curtis, director ejecutivo de eGenesis, estos ensayos preliminares demostraron que los hígados de cerdo podían realizar algunas de las funciones de un hígado humano durante un período de dos a tres días.

El ensayo clínico incluirá hasta 20 pacientes que se encuentren en unidades de cuidados intensivos y que no sean candidatos para un trasplante de hígado. Aunque el procedimiento aún está en fase experimental, representa un avance significativo en la búsqueda de soluciones para una de las condiciones médicas más desafiantes.

El éxito de este proyecto depende en gran medida de la tecnología de edición genética utilizada por eGenesis. Los cerdos empleados en este ensayo han sido modificados genéticamente para que sus órganos sean más compatibles con el cuerpo humano. Este proceso busca minimizar el riesgo de rechazo por parte del sistema inmunológico del paciente, uno de los mayores desafíos en los xenotrasplantes.

La edición genética aplicada a estos cerdos no solo mejora la compatibilidad, sino que también reduce la posibilidad de transmisión de virus animales a humanos, un riesgo que históricamente ha sido una preocupación en este tipo de investigaciones.