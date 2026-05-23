¿Dónde se vota en las elecciones de segunda vuelta del 26 de mayo en Texas? Cómo encontrar su centro de votación

La segunda vuelta de las elecciones en Texas se lleva a cabo el 26 de mayo con posibles cambios en los centros de votación asignados (REUTERS/Rebecca Cook)

Con la llegada de la segunda vuelta de las primarias en Texas, programada para el 26 de mayo, surge una pregunta clave para quienes desean ejercer su derecho al voto: ¿dónde se debe votar en esta elección? La respuesta puede variar respecto a la votación previa, ya que los centros asignados pueden modificarse entre la primera vuelta y el balotaje. Por eso, conocer el procedimiento para identificar correctamente el sitio de votación resulta esencial para los electores del estado.

En Texas, el proceso de asignación de centros de votación está directamente ligado a la ubicación del votante dentro de su respectivo condado. Cada persona registrada se encuentra adscrita a un distrito electoral, definido por su domicilio y registrado oficialmente en el padrón estatal. Este distrito no solo determina la circunscripción a la que pertenece el ciudadano, sino que también fija el centro de votación donde tiene la obligación de acudir el día de los comicios.

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El distrito electoral asignado a cada votante aparece reflejado en su tarjeta de registro de votante, un documento fundamental tanto para la identificación como para conocer con precisión el lugar de votación. De esta manera, la asignación de centros de votación responde a criterios geográficos y administrativos, buscando garantizar que cada elector tenga un sitio accesible y correspondiente a su área de residencia. Por ello, resulta indispensable que los ciudadanos verifiquen su distrito antes de cada elección, dado que estos pueden ser objeto de ajustes por redistribución o reorganización local.

La localización del centro de votación en Texas depende del distrito electoral registrado en la tarjeta de votante de cada ciudadano

Para quienes desean confirmar o descubrir su centro de votación correspondiente, existen diversas herramientas y métodos oficiales disponibles. La plataforma central es VoteTexas.gov, el portal oficial de elecciones del estado, que pone a disposición de los usuarios una función específica denominada “¿Dónde está mi centro de votación?”. Esta herramienta permite ingresar datos personales básicos —nombre, condado y fecha de nacimiento— para acceder a la información actualizada sobre el registro y la ubicación exacta del centro que debe utilizarse en la segunda vuelta.

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Otra vía recomendada consiste en recurrir directamente a las oficinas electorales del condado. Estos organismos no solo tienen la facultad de proporcionar la localización precisa del centro de votación asignado, sino que también pueden responder consultas relacionadas con cambios de distrito, dudas sobre documentos requeridos y cualquier otra inquietud vinculada al proceso electoral. El contacto puede realizarse tanto de manera presencial como telefónica o digital, dependiendo de las facilidades que ofrezca cada administración local.

Además, la tarjeta de registro de votante continúa siendo un recurso clave. En ella figura el número de distrito electoral, que se corresponde con el lugar donde debe sufragarse. Portar este documento el día de la elección facilita la identificación en el centro asignado y reduce la posibilidad de errores logísticos. Dada la posibilidad de que los lugares de votación cambien entre las distintas etapas del proceso electoral, se aconseja verificar siempre esta información antes de acudir a las urnas, especialmente si se trata de una segunda vuelta o “escorrentía”.

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La plataforma oficial VoteTexas.gov permite verificar el centro de votación utilizando datos personales y garantiza información actualizada para las elecciones (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, archivo)

En el caso de los condados del norte de Texas, donde se concentran varios de los núcleos urbanos y suburbanos más grandes del estado, existen recursos específicos para localizar los centros de votación a través de mapas interactivos en línea. Los condados de Collin, Dallas, Tarrant y Denton disponen en sus sitios web de herramientas visuales que muestran de forma clara y georreferenciada todos los centros habilitados para la segunda vuelta. Estas plataformas permiten a los electores ubicar rápidamente el punto más cercano a su domicilio, consultar direcciones, revisar horarios y hasta obtener información sobre accesibilidad o servicios especiales disponibles en cada sede electoral.

El uso de estos mapas resulta especialmente útil para quienes residen en zonas de alta densidad poblacional, donde la oferta de centros de votación puede ser más amplia y las distancias entre ellos más reducidas. Así, se facilita la planificación del traslado y se minimizan imprevistos en el día de la elección. Además, estos recursos digitales suelen actualizarse con frecuencia, incorporando cualquier cambio de último momento en la disponibilidad o ubicación de los centros.

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El día de la elección, los centros de votación en Texas estarán abiertos de 7:00 a 19:00 (hora central). Este horario uniforme en todo el estado garantiza que los electores cuenten con un margen de doce horas para emitir su voto, permitiendo así que tanto quienes inician temprano sus actividades como quienes solo pueden acudir por la tarde tengan la oportunidad de participar en la jornada electoral. Es indispensable recordar que, para que el voto sea válido, debe emitirse exclusivamente dentro de este rango horario.

El proceso para encontrar el centro de votación correcto en la segunda vuelta de las primarias texanas implica, en primer lugar, revisar el distrito electoral asignado, que depende del domicilio y se confirma con la tarjeta de registro. Seguidamente, se recomienda utilizar herramientas oficiales como las plataformas estatales, la consulta a oficinas del condado y los mapas interactivos disponibles en los principales condados del norte. Es fundamental respetar el horario de apertura de las urnas, de 7:00 a 19:00 hora local, para asegurarse de que el voto sea contabilizado.

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