Estados Unidos

¿Dónde se vota en las elecciones de segunda vuelta del 26 de mayo en Texas? Cómo encontrar su centro de votación

La localización del lugar adecuado requiere que cada persona verifique su distrito electoral y utilice portales o herramientas oficiales, ya que las sedes pueden variar entre etapas del proceso de primarias en el estado

Guardar
La segunda vuelta de las elecciones en Texas se lleva a cabo el 26 de mayo con posibles cambios en los centros de votación asignados (REUTERS/Rebecca Cook)
La segunda vuelta de las elecciones en Texas se lleva a cabo el 26 de mayo con posibles cambios en los centros de votación asignados (REUTERS/Rebecca Cook)

Con la llegada de la segunda vuelta de las primarias en Texas, programada para el 26 de mayo, surge una pregunta clave para quienes desean ejercer su derecho al voto: ¿dónde se debe votar en esta elección? La respuesta puede variar respecto a la votación previa, ya que los centros asignados pueden modificarse entre la primera vuelta y el balotaje. Por eso, conocer el procedimiento para identificar correctamente el sitio de votación resulta esencial para los electores del estado.

En Texas, el proceso de asignación de centros de votación está directamente ligado a la ubicación del votante dentro de su respectivo condado. Cada persona registrada se encuentra adscrita a un distrito electoral, definido por su domicilio y registrado oficialmente en el padrón estatal. Este distrito no solo determina la circunscripción a la que pertenece el ciudadano, sino que también fija el centro de votación donde tiene la obligación de acudir el día de los comicios.

PUBLICIDAD

El distrito electoral asignado a cada votante aparece reflejado en su tarjeta de registro de votante, un documento fundamental tanto para la identificación como para conocer con precisión el lugar de votación. De esta manera, la asignación de centros de votación responde a criterios geográficos y administrativos, buscando garantizar que cada elector tenga un sitio accesible y correspondiente a su área de residencia. Por ello, resulta indispensable que los ciudadanos verifiquen su distrito antes de cada elección, dado que estos pueden ser objeto de ajustes por redistribución o reorganización local.

La localización del centro de votación en Texas depende del distrito electoral registrado en la tarjeta de votante de cada ciudadano
La localización del centro de votación en Texas depende del distrito electoral registrado en la tarjeta de votante de cada ciudadano

Para quienes desean confirmar o descubrir su centro de votación correspondiente, existen diversas herramientas y métodos oficiales disponibles. La plataforma central es VoteTexas.gov, el portal oficial de elecciones del estado, que pone a disposición de los usuarios una función específica denominada “¿Dónde está mi centro de votación?”. Esta herramienta permite ingresar datos personales básicos —nombre, condado y fecha de nacimiento— para acceder a la información actualizada sobre el registro y la ubicación exacta del centro que debe utilizarse en la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

Otra vía recomendada consiste en recurrir directamente a las oficinas electorales del condado. Estos organismos no solo tienen la facultad de proporcionar la localización precisa del centro de votación asignado, sino que también pueden responder consultas relacionadas con cambios de distrito, dudas sobre documentos requeridos y cualquier otra inquietud vinculada al proceso electoral. El contacto puede realizarse tanto de manera presencial como telefónica o digital, dependiendo de las facilidades que ofrezca cada administración local.

Además, la tarjeta de registro de votante continúa siendo un recurso clave. En ella figura el número de distrito electoral, que se corresponde con el lugar donde debe sufragarse. Portar este documento el día de la elección facilita la identificación en el centro asignado y reduce la posibilidad de errores logísticos. Dada la posibilidad de que los lugares de votación cambien entre las distintas etapas del proceso electoral, se aconseja verificar siempre esta información antes de acudir a las urnas, especialmente si se trata de una segunda vuelta o “escorrentía”.

La plataforma oficial VoteTexas.gov permite verificar el centro de votación utilizando datos personales y garantiza información actualizada para las elecciones (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, archivo)
La plataforma oficial VoteTexas.gov permite verificar el centro de votación utilizando datos personales y garantiza información actualizada para las elecciones (Joe Burbank/Orlando Sentinel vía AP, archivo)

En el caso de los condados del norte de Texas, donde se concentran varios de los núcleos urbanos y suburbanos más grandes del estado, existen recursos específicos para localizar los centros de votación a través de mapas interactivos en línea. Los condados de Collin, Dallas, Tarrant y Denton disponen en sus sitios web de herramientas visuales que muestran de forma clara y georreferenciada todos los centros habilitados para la segunda vuelta. Estas plataformas permiten a los electores ubicar rápidamente el punto más cercano a su domicilio, consultar direcciones, revisar horarios y hasta obtener información sobre accesibilidad o servicios especiales disponibles en cada sede electoral.

El uso de estos mapas resulta especialmente útil para quienes residen en zonas de alta densidad poblacional, donde la oferta de centros de votación puede ser más amplia y las distancias entre ellos más reducidas. Así, se facilita la planificación del traslado y se minimizan imprevistos en el día de la elección. Además, estos recursos digitales suelen actualizarse con frecuencia, incorporando cualquier cambio de último momento en la disponibilidad o ubicación de los centros.

El día de la elección, los centros de votación en Texas estarán abiertos de 7:00 a 19:00 (hora central). Este horario uniforme en todo el estado garantiza que los electores cuenten con un margen de doce horas para emitir su voto, permitiendo así que tanto quienes inician temprano sus actividades como quienes solo pueden acudir por la tarde tengan la oportunidad de participar en la jornada electoral. Es indispensable recordar que, para que el voto sea válido, debe emitirse exclusivamente dentro de este rango horario.

El proceso para encontrar el centro de votación correcto en la segunda vuelta de las primarias texanas implica, en primer lugar, revisar el distrito electoral asignado, que depende del domicilio y se confirma con la tarjeta de registro. Seguidamente, se recomienda utilizar herramientas oficiales como las plataformas estatales, la consulta a oficinas del condado y los mapas interactivos disponibles en los principales condados del norte. Es fundamental respetar el horario de apertura de las urnas, de 7:00 a 19:00 hora local, para asegurarse de que el voto sea contabilizado.

Temas Relacionados

TexasEleccionesEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 40.000 personas fueron evacuadas por una fuga química en una planta industrial de California

La emergencia se desató en una instalación de Garden Grove, en el condado de Orange, por un derrame de metacrilato de metilo y las autoridades dieron alertas por una posible explosión y un amplio despliegue de contención

Más de 40.000 personas fueron evacuadas por una fuga química en una planta industrial de California

Mega Millions: ganadores del 22 de mayo de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores su sorteo millonario

Mega Millions: ganadores del 22 de mayo de 2026

Al menos un muerto y 36 heridos por un incendio y dos explosiones en un astillero de Nueva York

El alcalde de la ciudad estadounidense, Zohran Mamdani, calificó la emergencia como una situación “compleja y de rápido desarrollo” durante una conferencia de prensa

Al menos un muerto y 36 heridos por un incendio y dos explosiones en un astillero de Nueva York

Trump aseguró que el régimen de Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que la guerra “se resolverá pronto”

Además, el presidente informó que decidió permanecer el fin de semana en la Casa Blanca, cancelando su asistencia al casamiento de su hijo en Bahamas, sin que se ofrecieran explicaciones sobre el motivo de este cambio de agenda

Trump aseguró que el régimen de Irán “nunca tendrá un arma nuclear” y que la guerra “se resolverá pronto”

El U.S. Air Force SaluteFest llega este fin de semana a Miami Beach: cuáles serán las actividades para disfrutar en familia

Una propuesta gratuita en Ocean Drive para cerrar el sábado con un espectáculo nocturno abierto al público

El U.S. Air Force SaluteFest llega este fin de semana a Miami Beach: cuáles serán las actividades para disfrutar en familia

TECNO

Canva se integra con Gemini y ahora la IA puede convertir imágenes en diseños listos para publicar

Canva se integra con Gemini y ahora la IA puede convertir imágenes en diseños listos para publicar

El inesperado regreso de Crazy Taxi en redes sociales emociona a los fans del clásico de SEGA

Google estrena un método más seguro para pagar desde el PC con Google Pay

Google presenta un curioso error: esto ocurre cuando escribes esta palabra en el buscador

Google sigue los pasos de Spotify y lanza íconos de bola disco para las app en Pixel

ENTRETENIMIENTO

Encuentran muerto a Stew McLean, actor de ‘Virgin River’ y ‘Arrow’: la policía investiga posible homicidio

Encuentran muerto a Stew McLean, actor de ‘Virgin River’ y ‘Arrow’: la policía investiga posible homicidio

Jon Favreau explicó el desafío de la nueva película de Star Wars: “Debe ser algo para todo el mundo”

Un hotel cerrado, una familia y una obra que se volvió de culto: la historia detrás de El resplandor

Así negoció Marlon Brando su salario en “El Padrino”: la historia detrás del mito

Phil Collins no descarta volver a los escenarios: “Ahora me siento más sano que en bastante tiempo”

MUNDO

Marco Rubio afirmó que hay posibilidades de que el régimen de Irán acepte la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra

Marco Rubio afirmó que hay posibilidades de que el régimen de Irán acepte la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra

El papa León XIV visitó la “Tierra de los Fuegos”, un pueblo italiano contaminado por los residuos tóxicos desechados por la mafia

China advirtió que los responsables de la trágica explosión en una mina de carbón “serán severamente castigados”

Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Marco Rubio se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi y lo invitó a Washington