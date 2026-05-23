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Tim Cook: qué hará cuando deje el cargo de CEO de Apple

John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, asumirá como el próximo director ejecutivo

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Apple anunció que Cook dejará el cargo de CEO el 1 de septiembre de 2026 y pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración. REUTERS/Manuel Orbegozo
Apple anunció que Cook dejará el cargo de CEO el 1 de septiembre de 2026 y pasará a ser presidente ejecutivo del consejo de administración. REUTERS/Manuel Orbegozo

Apple anunció que Tim Cook dejará el cargo de director ejecutivo el 1 de septiembre de 2026 y asumirá como presidente ejecutivo del consejo de administración, mientras John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, pasará a ser el próximo CEO.

La empresa indicó que Cook seguirá al frente durante el verano para asegurar una transición ordenada.

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La transición, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración, fue presentada por Apple como el resultado de un proceso de planificación de sucesión a largo plazo.

Retrato de dos hombres: Tim Cook a la izquierda con cabello gris y gafas, John Ternus a la derecha con cabello oscuro y barba incipiente, ambos sonriendo
John Ternus, vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware, será el próximo director ejecutivo de Apple a partir del 1 de septiembre de 2026. (Apple)

Según la compañía, el objetivo es que el cambio de mando se realice sin sobresaltos y con continuidad operativa en el liderazgo.

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En lo inmediato, Cook continuará desempeñándose como director ejecutivo durante el verano. En ese período trabajará de manera coordinada con John Ternus para transferir responsabilidades, alinear prioridades internas y facilitar el traspaso formal del puesto a partir del 1 de septiembre de 2026.

Cuando deje el cargo de CEO, Cook no se retirará de la estructura de conducción de Apple. La compañía anunció que ocupará el rol de presidente ejecutivo del consejo de administración, una función desde la cual prestará apoyo en “diversos aspectos” de la empresa.

La compañía informó que la transición fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
La compañía informó que la transición fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Entre esas tareas, Apple destacó que Cook seguirá involucrado en la interacción con responsables políticos de todo el mundo.

Esa agenda sugiere un foco en relaciones institucionales y diálogo con gobiernos y reguladores, un terreno donde la empresa necesita presencia constante por el peso global de su ecosistema de productos y servicios.

En el anuncio, Cook definió su paso por el puesto como “el mayor privilegio” de su vida y remarcó su vínculo personal con la empresa:

“Amo Apple con todo mi ser”. También agradeció el trabajo del equipo y sostuvo que se dedicó a “enriquecer la vida de nuestros clientes” y a crear “los mejores productos y servicios del mundo”.

Cook seguirá como CEO durante el verano, mientras trabaja con el equipo para asegurar una transición sin contratiempos. REUTERS/Go Nakamura/Pool
Cook seguirá como CEO durante el verano, mientras trabaja con el equipo para asegurar una transición sin contratiempos. REUTERS/Go Nakamura/Pool

Cook respaldó públicamente a Ternus y justificó la elección con una descripción de perfil:

“Tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad y honor”. Añadió que, tras 25 años en Apple, sus contribuciones fueron “innumerables”, y afirmó que espera colaborar con él en la transición y en su nuevo cargo.

Por su parte, Ternus dijo sentirse “profundamente agradecido” por la oportunidad de liderar la misión de Apple.

Señaló que trabajó con Steve Jobs y que Cook fue su mentor. También prometió conducir la empresa con “los valores y la visión” que, según sus palabras, definieron a Apple durante “medio siglo”.

Como presidente ejecutivo, Cook prestará apoyo en diversos aspectos de Apple, incluida la interacción con responsables políticos de todo el mundo. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Como presidente ejecutivo, Cook prestará apoyo en diversos aspectos de Apple, incluida la interacción con responsables políticos de todo el mundo. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

Cómo llegó Tim Cook a Apple

Tim Cook llegó a Apple tras construir una carrera centrada en operaciones y cadenas de suministro en grandes compañías tecnológicas.

Antes de incorporarse a la empresa, trabajó en IBM y luego ocupó cargos ejecutivos en Compaq, donde se consolidó como un directivo especializado en eficiencia industrial, logística y gestión de inventarios.

Su desembarco en 1998 en Apple se dio cuando la compañía buscaba fortalecer su estructura operativa para escalar producción y mejorar la distribución global.

Cook afirmó que ser CEO de Apple fue “el mayor privilegio” de su vida y expresó que “ama Apple con todo su ser”. REUTERS/Ken Cedeno/Pool
Cook afirmó que ser CEO de Apple fue “el mayor privilegio” de su vida y expresó que “ama Apple con todo su ser”. REUTERS/Ken Cedeno/Pool

En ese contexto, Cook asumió responsabilidades vinculadas al área de operaciones y, con el tiempo, amplió su influencia dentro del equipo directivo por su capacidad para organizar procesos y coordinar áreas críticas.

A partir de ese recorrido interno, Cook quedó posicionado como uno de los ejecutivos con mayor peso en la toma de decisiones. Su rol lo llevó a trabajar de manera estrecha con el liderazgo de la compañía y a participar en definiciones estratégicas sobre productos, fabricación y abastecimiento.

El camino que lo llevó a Apple, entonces, fue el de un especialista en ejecución: llegó desde el mundo de la ingeniería operativa y se insertó en una empresa que necesitaba transformar su estructura para sostener su crecimiento global.

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