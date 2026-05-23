Palmarés del Festival de Cannes, en directo: Los Javis, Almodóvar y Sorogoyen compiten por la Palma de Oro

Los directores Javier Ambrossi y Javier Calvo, en Cannes. (Reuters)

Ha sido una edición del Festival de Cannes de lo más intensa y emocionante. Tres películas españolas han competido en la sección oficial del certamen más importante e histórico dentro del mundo del cine. Tres películas pertenecientes a tres directores de generaciones diferentes que han demostrado la buena salud que vive nuestra cinematografía.

Durante estos días se ha podido ver El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, con Javier Bardem y Victoria Luengo como protagonistas, la historia de un padre y una hija que se reencuentran después de años sin verse; Amarga Navidad, del veterano Pedro Almodóvar, una historia de ‘metaficción’ con un reparto coral encabezado por Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia y, por último, La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, basada en una obra inacabada de Federico García Lorca y en el texto del dramaturgo Alberto Conejero titulado La piedra oscura.

En la competición han destacado títulos como Minotaur, del ruso Andrey Zvyagintsev, un alegato contra el régimen de Putin; The Man I Love, de Ira Sach, sobre un artista con SIDA en el Nueva York de los años 80; Hope, de Na Hong-jin, la película de ciencia ficción en la que unos alienígenas atacan un poblado entre las dos Coreas; All of Sudden, del japonés Ryûsuke Hamaguchi, que aborda el tema del capitalismo; o Fatherland, de Pawel Pawlikowski, sobre la relación entre el Premio Nobel de Literatura Thomas Mann y su hija.