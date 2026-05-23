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Britney Spears estalló contra su madre durante su detención policial: “Mató a un niño y nunca la arrestaron”

Durante su sonado arresto en California, la Princesa del Pop cuestionó por qué su madre “se salió con la suya en todo” cuando atropelló a un menor de edad

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El video policial difundido por TMZ mostró a Britney Spears visiblemente alterada mientras hablaba sobre el pasado de su familia. (REUTERS/Danny Moloshok)
El video policial difundido por TMZ mostró a Britney Spears visiblemente alterada mientras hablaba sobre el pasado de su familia. (REUTERS/Danny Moloshok)

En medio de su arresto por conducir bajo la influencia de sustancias el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California, Britney Spears sorprendió a los agentes de policía al mencionar un oscuro episodio de la historia familiar: el accidente que protagonizó su madre, Lynne Spears, en 1975, cuando atropelló y mató a un niño de 12 años.

La grabación policial, publicada por TMZ el 21 de mayo, encendió las alarmas sobre el estado emocional de la artista y reabrió una vieja herida para la familia.

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Todo ocurrió cuando un oficial advirtió a Britney, de 44 años, que conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas era “extremadamente peligroso”, y que si llegara a matar a alguien en ese estado podría enfrentar cargos por homicidio.

“Sí, señor, lo sé. Mi mamá en realidad mató a un hombre en bicicleta... pero yo nunca hice eso antes”, respondió la artista según registró la cámara del policía.

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Britney Spears y su madre Lynne pudieron reencontrarse después de varios años.
Durante la detención en California, la artista aseguró que su madre “se salió con la suya en todo” tras el trágico accidente. (Archivo)

Cuando el agente intentó continuar con su advertencia, Britney lo interrumpió: “¡Y no le pasó nada a ella! [...] ¿Por qué no la arrestaron? ¿Cómo es que mi mamá se salió con la suya en todo?”.

Un accidente que Lynne Spears nunca olvidó

La propia Lynne Spears narró el trágico suceso en Through the Storm, su libro de memorias publicado en 2008. Según relató en el libro, conducía apresurada por las calles de Kentwood, Louisiana, mientras llevaba a su hermano lesionado al hospital, cuando ocurrió la tragedia.

“Las carreteras estaban resbaladizas por la lluvia, y mientras tomaba la curva, venía un auto en sentido contrario en el carril izquierdo. En una fracción de segundo pude ver a dos chicos jóvenes montando bicicletas en la carretera. En ese instante tuve la horrible sensación de que golpearía a uno de ellos, que sería imposible no hacerlo, pues sabía que mi auto no iba a detenerse, por más que pisara el freno con fuerza. Un chico logró apartar su bicicleta, pero su amigo, un niño de 12 años que vivía justo al lado del lugar del accidente, fue golpeado”.

La víctima fue Anthony Winters. Lynne Spears, hoy de 71 años, nunca enfrentó cargos penales por el incidente.

Décadas después de la tragedia, Yvonne Winters, madre de Anthony, concedió una entrevista a Radar Online en 2019 en la que reveló que Lynne Spears jamás se puso en contacto con ella para ofrecerle una disculpa personal. Sin embargo, Yvonne optó por extender cierta comprensión.

Britney Spears junto a sus padres (Charlie Varley/Sipa USA)
Britney Spears junto a sus padres (Charlie Varley/Sipa USA)

“Ella nunca se ha comunicado conmigo. Fue un accidente. Fue una situación terrible, pero fue un accidente, y los accidentes le pueden pasar a cualquiera”, expresó.

El arresto, la confesión y el acuerdo judicial de Britney Spears

El arresto del 4 de marzo fue el resultado de una serie de comportamientos que preocuparon a los agentes desde que detuvieron el vehículo de la cantante. Según un informe policial revisado en exclusiva por Us Weekly, los oficiales anotaron que Britney habló de forma “incoherente” durante la investigación y admitió haber consumido una mimosa y varios medicamentos recetados ese día, incluyendo Prozac y Adderall.

La cantante pasó la noche en prisión y al mes siguiente ingresó a rehabilitación, aunque salió del centro pocas semanas después.

Britney Spears admitió ante los oficiales haber consumido alcohol y medicamentos antes de ser detenida en Ventura (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)
Britney Spears admitió ante los oficiales haber consumido alcohol y medicamentos antes de ser detenida en Ventura (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

El 4 de mayo, Britney se declaró culpable de un cargo menor de conducción imprudente como parte de un acuerdo con los fiscales del condado de Ventura. Fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional y se le ordenó completar un curso sobre conducción bajo efectos del alcohol, además de asistir a terapia con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes.

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