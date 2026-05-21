Estados Unidos

Texas y Florida lideran el éxodo de sedes corporativas: por qué cada vez más empresas abandonan California y Nueva York

Un reporte de CBRE contabilizó 725 mudanzas de casas matrices entre 2018-2025, con Dallas-Fort Worth, Austin, Houston y Miami como polos favorecidos por menor carga impositiva y reglas previsibles

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Rascacielos de Houston, una de las áreas metropolitanas de Texas que recibió decenas de nuevas casas matrices y centros de operaciones corporativas en los últimos años (REUTERS/Shahrzad Rasekh)
Rascacielos de Houston, una de las áreas metropolitanas de Texas que recibió decenas de nuevas casas matrices y centros de operaciones corporativas en los últimos años (REUTERS/Shahrzad Rasekh)

Texas y Florida se consolidaron como los principales destinos del éxodo empresarial que reconfigura el mapa corporativo de Estados Unidos, según un informe de CBRE citado por Fox News.

Entre 2018 y 2025, al menos 725 sedes corporativas se trasladaron desde California, Nueva York y otros estados hacia jurisdicciones con menor presión fiscal y menos trabas regulatorias.

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Entre 2018 y 2025, al menos 725 sedes corporativas se mudaron desde California, Nueva York y otros estados a Texas y Florida, impulsadas por impuestos empresariales más bajos, regulaciones menos estrictas y costos operativos menores, según CBRE citado por Fox News.

Dallas-Fort Worth, Austin, Houston y Miami concentraron los mayores beneficios, con impactos en empleo calificado, inversión y recaudación.

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Dallas-Fort Worth encabezó la captación de nuevas sedes, con 111 traslados en el periodo analizado. Austin sumó 88 y Houston, 31.

Downtown Dallas es una de las zonas urbanas más dinámicas del norte de Texas. (WikiCommons/skys the limit2)
Vista del distrito financiero en Dallas, la ciudad que concentró la mayor cantidad de traslados de sedes corporativas hacia Texas entre 2018 y 2025, según datos de CBRE (WikiCommons/skys the limit2)

Miami apareció como el principal receptor del sureste, con seis sedes procedentes de ciudades como Los Ángeles y San Francisco.

El informe de CBRE, según Fox News, indicó que el volumen de incorporaciones en Texas superó al de cualquier otro estado considerado de manera individual.

Motivos detrás del éxodo empresarial

De acuerdo con Fox News, empresas y ejecutivos consultados atribuyeron la relocalización de sedes al nivel de impuestos empresariales, la regulación laboral y el costo de vida.

Los responsables del informe de CBRE añadieron que la previsibilidad financiera, la búsqueda de costos operativos más eficientes y el acceso a talento especializado influyeron en la selección de nuevos destinos. Empresas de los sectores tecnológico y financiero figuraron entre las protagonistas.

Miami emerge como centro tecnológico y bancario tras la llegada de nuevas empresas a Florida, según el informe de CBRE citado por Fox News (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Miami emerge como centro tecnológico y bancario tras la llegada de nuevas empresas a Florida, según el informe de CBRE citado por Fox News (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Ejecutivos que participaron en el estudio señalaron el atractivo de ecosistemas como los de Miami o Dallas, donde, según recogió Fox News, “es posible acceder a talento calificado y operar sin tantas trabas”. También pesó la percepción de que Texas y Florida incentivan la inversión privada.

Impacto económico y político en Texas y Florida

La llegada de sedes corporativas derivó en empleos calificados, inversiones en proyectos locales y mayores ingresos fiscales para los estados receptores.

Megan Mauro, representante de la Texas Business Association, declaró a Fox News que “los bajos impuestos y el entorno regulatorio favorable convierten a Texas en una opción natural para empresas de todo el país”.

En ese marco, el fenómeno también incrementó la influencia política de Texas y Florida en el escenario nacional.

En Miami, el impacto se reflejó en los sectores tecnológico y bancario. El informe de CBRE describió a la ciudad como un nodo emergente de innovación atractivo para inversores y nuevos actores empresariales.

Austin es una ciudad que se consolidó como polo de atracción para empresas del sector innovación y tecnología (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)
Austin es una ciudad que se consolidó como polo de atracción para empresas del sector innovación y tecnología (Mandatory Credit: Dustin Safranek-Imagn Images)

Funcionarios locales y asociaciones empresariales coincidieron en que el arribo de nuevas sedes reforzó el ecosistema regional.

Efectos en California y Nueva York

Para los estados emisores, el saldo fue negativo en términos de empleo y recaudación. California perdió 163 sedes corporativas entre 2018 y 2025, según el informe citado por Fox News.

Nueva York también afrontó salidas y recortes asociados al traslado de casas matrices; aunque la fuga representó una porción menor del universo corporativo del estado, implicó la pérdida de miles de puestos altamente calificados.

Aun así, Nueva York mantuvo el primer puesto nacional en cantidad de empresas Fortune 1000, lo que, según el informe de CBRE referido por Fox News, reflejó que conservó relevancia corporativa pese al descenso neto de sedes.

El reporte indicó que la ciudad siguió como referencia, aunque con el desafío de adaptarse a un entorno competitivo más exigente.

Nueva York sufrió pérdidas menores, enfrentando la fuga de empleos y recaudación, según CBRE citado por Fox News
Nueva York sufrió pérdidas menores, enfrentando la fuga de empleos y recaudación, según CBRE citado por Fox News

Debate político y tendencias futuras

El traslado de sedes se instaló en el debate sobre impuestos, regulación y competitividad interestatal. Ken Griffin, empresario citado por Fox News, advirtió sobre los riesgos económicos de sostener políticas “hostiles a los negocios” en ciudades como Chicago o Nueva York.

Para los analistas de CBRE, los datos reflejaron una competencia directa entre estados que priorizan atraer inversión y aquellos que mantienen cargas fiscales y regulatorias elevadas.

Dirigentes locales y representantes empresariales plantearon que el próximo ciclo político sería determinante para ajustar marcos regulatorios y contener nuevas salidas.

Mientras Texas y Florida reforzaron políticas orientadas a la inversión, California y Nueva York evaluaron alternativas para retener compañías y actualizar su entorno de negocios.

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