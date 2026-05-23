Se filtran fundas del iPhone 18 y muestran cómo serían los nuevos modelos de Apple

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)

Las primeras fundas filtradas del futuro iPhone 18 comenzaron a circular en redes sociales y ya ofrecen pistas claras sobre el diseño que Apple prepara para su próxima generación de teléfonos. Las imágenes, publicadas por el conocido filtrador Majin Bu, muestran fundas transparentes compatibles con MagSafe para los modelos iPhone 18, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

Las filtraciones de fundas suelen ser tomadas con seriedad dentro del ecosistema tecnológico porque los fabricantes de accesorios reciben dimensiones y moldes preliminares meses antes del lanzamiento oficial. Esto les permite preparar stock con anticipación y tener productos listos el mismo día en que Apple presenta sus dispositivos.

PUBLICIDAD

Las fundas revelan el tamaño del nuevo módulo de cámaras

Uno de los detalles que más llamó la atención en las imágenes filtradas es el tamaño del recorte para cámaras en los modelos Pro. Según las fotografías compartidas, el módulo fotográfico del iPhone 18 Pro y del iPhone 18 Pro Max ocuparía incluso más espacio que en la generación anterior.

La filtración coincide con reportes previos que indicaban que Apple trabaja en una nueva función de apertura variable para las cámaras. Esta tecnología permitiría controlar mecánicamente la cantidad de luz que entra al sensor, algo similar a lo que ocurre en cámaras profesionales réflex.

PUBLICIDAD

Filtraciones revelan cómo es la funda el iPhone 18.

La incorporación de este mecanismo requeriría más espacio interno, lo que explicaría el aumento en el tamaño de la llamada “joroba” de cámaras trasera. Distintos analistas habían señalado anteriormente que los nuevos modelos Pro podrían incrementar casi un milímetro el grosor del módulo fotográfico.

Pese a este cambio, el resto del diseño parece mantenerse casi intacto respecto al iPhone 17 Pro. La parte trasera conservaría la misma distribución de cámaras y el mismo lenguaje visual. Los cambios más visibles estarían en la parte frontal, donde Apple planea reducir el tamaño de la Dynamic Island.

PUBLICIDAD

El iPhone 18 estándar apostaría por un diseño continuista

Las fundas del modelo base también muestran pocas sorpresas. El iPhone 18 mantendría una disposición de doble cámara y un diseño muy similar al que Apple introdujo con el iPhone 16.

Esto encaja con la estrategia habitual de la compañía, que suele mantener una misma línea estética durante tres o cuatro generaciones antes de realizar un rediseño profundo.

PUBLICIDAD

El iPhone 18 mantendría su misma estética.

La verdadera novedad no estaría en el aspecto del dispositivo, sino en su calendario de lanzamiento. Diversos rumores apuntan a que Apple modificaría su estrategia comercial y lanzaría el iPhone 18 estándar durante la primavera de 2027, separándolo de la presentación tradicional de otoño que tendrían los modelos Pro.

Este cambio permitiría a Apple reorganizar mejor sus lanzamientos y mantener mayor atención mediática durante todo el año.

PUBLICIDAD

Quién es Majin Bu y por qué sus filtraciones generan atención

Dentro del mundo de las filtraciones tecnológicas, Majin Bu se ha convertido en una de las fuentes más seguidas por usuarios y medios especializados en Apple.

El filtrador ganó notoriedad por adelantar con precisión detalles sobre accesorios, dimensiones y componentes de generaciones anteriores del iPhone. De hecho, algunas de las filtraciones relacionadas con las fundas del iPhone 17 terminaron coincidiendo con los productos finales presentados posteriormente.

PUBLICIDAD

El iPhone 18 Pro tendría un modulo trasero más grande debido a mejoras en su cámara.

En esta ocasión, las fundas mostradas no pertenecerían oficialmente a Apple. Se trataría de modelos genéricos fabricados para plataformas de comercio electrónico como Amazon. Sin embargo, la relevancia está en los moldes utilizados para producirlas, ya que suelen basarse en dimensiones preliminares entregadas a fabricantes externos.

Apple todavía no confirma ningún detalle

Por ahora, Apple no ha confirmado oficialmente ninguna característica del iPhone 18 ni de sus futuras variantes Pro. Como ocurre cada año, las filtraciones comienzan muchos meses antes del anuncio oficial y suelen intensificarse conforme se acerca la presentación de los dispositivos.

PUBLICIDAD

Aunque todavía falta tiempo para conocer los modelos definitivos, las fundas filtradas permiten anticipar que Apple mantendrá una estrategia conservadora en diseño, enfocándose principalmente en mejoras internas relacionadas con cámaras, procesamiento y funciones avanzadas de fotografía computacional.

Si las filtraciones terminan siendo correctas, el iPhone 18 consolidaría una tendencia que Apple viene siguiendo desde hace varios años: cambios estéticos mínimos acompañados de importantes mejoras técnicas orientadas a inteligencia artificial, fotografía y rendimiento.

PUBLICIDAD