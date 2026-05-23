Estados Unidos

Una ex supervisora de los CDC se declaró culpable de robar más de 190.000 dólares de dinero de los contribuyentes mediante facturas falsas

Un tribunal federal recibió la declaración de culpabilidad de Gwendolyn Brandon, quien admitió crear documentos fraudulentos durante año y medio para apropiarse de fondos federales a través de su puesto en una agencia de salud de Estados Unidos

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Una exsupervisora de los CDC admitió robar más de 190.000 dólares mediante un esquema de facturación fraudulenta que afectó fondos públicos (AP Foto/Jeff Amy, Archivo)
Una exsupervisora de los CDC admitió robar más de 190.000 dólares mediante un esquema de facturación fraudulenta que afectó fondos públicos (AP Foto/Jeff Amy, Archivo)

Una exsupervisora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) enfrentó a la justicia tras admitir haber desviado más de 190.000 dólares de fondos públicos mediante un elaborado esquema de facturación falsa. Gwendolyn Brandon, de 43 años y residente de Cumming, Georgia, se declaró culpable ante un tribunal federal de haber robado dinero de los contribuyentes, reconociendo su responsabilidad en la creación y presentación de decenas de facturas fraudulentas dirigidas a los CDC. Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas internos de una de las principales agencias de salud pública de Estados Unidos.

La investigación reveló que Brandon ideó un mecanismo para apropiarse de fondos federales a través de facturas ficticias. Utilizando su posición de supervisora en los CDC, ella misma elaboró documentos diseñados para simular solicitudes legítimas de pago por bienes o servicios presuntamente prestados a la agencia. Estas facturas, que aparentaban proceder de proveedores reales, fueron introducidas en el sistema interno de los CDC, aprovechando su conocimiento de los procesos de facturación y manejo de tarjetas de crédito corporativas de la institución.

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Gwendolyn Brandon, de Cumming, Georgia, se declaró culpable ante un tribunal federal de emitir 46 facturas falsas dirigidas a los CDC (REUTERS/Tami Chappell/File Photo)
Gwendolyn Brandon, de Cumming, Georgia, se declaró culpable ante un tribunal federal de emitir 46 facturas falsas dirigidas a los CDC (REUTERS/Tami Chappell/File Photo)

Para concretar el desvío de fondos, Brandon no solo confeccionó las facturas falsas, sino que también recurrió a una estrategia que involucraba a su equipo de trabajo. De acuerdo con los documentos judiciales y la acusación de los fiscales, la exfuncionaria ordenó a los empleados bajo su supervisión que aprobaran los pagos correspondientes, sin que estos tuvieran conocimiento del carácter fraudulento de los documentos. Los trabajadores, confiando en la legitimidad de las órdenes de su superiora, validaron los desembolsos, lo que permitió que el dinero fuera transferido a una cuenta bancaria controlada directamente por Brandon.

Este esquema de fraude se extendió durante un periodo de aproximadamente un año y medio, comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2025. Según la información presentada por la fiscalía, a lo largo de ese tiempo Brandon emitió al menos 46 facturas fraudulentas. Los montos de cada factura oscilaban entre 2.230 y 9.970 dólares, sumando un total de 190.461,50 dólares en fondos públicos desviados. La precisión en la ejecución del fraude y la recurrencia de las operaciones permitieron que la sustracción pasara desapercibida hasta que fue detectada por los mecanismos de control y auditoría.

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La gravedad del caso llevó a una respuesta enérgica por parte de las autoridades federales. El fiscal federal Theodore S. Hertzberg subrayó la traición a la confianza pública y la naturaleza deliberada de los actos de Brandon. En sus declaraciones, Hertzberg afirmó: “Esta acusada malversó dinero de los contribuyentes y abusó descaradamente de su posición de confianza pública falsificando facturas”. El fiscal también anticipó que la exsupervisora enfrentará las consecuencias legales de sus acciones cuando se dicte sentencia.

Brandon enfrentará sanciones administrativas, incluida la renuncia permanente a su puesto en los CDC y la prohibición de trabajar nuevamente en el gobierno
Brandon enfrentará sanciones administrativas, incluida la renuncia permanente a su puesto en los CDC y la prohibición de trabajar nuevamente en el gobierno

Desde la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el agente especial a cargo, Marcus L. Sykes, calificó a Brandon como una “empleada federal convertida en estafadora”, enfatizando que utilizó su acceso y autoridad en el gobierno federal para su propio beneficio económico. La investigación dejó en claro que la funcionaria no solo cometió fraude, sino que también comprometió la integridad del sistema de pagos de una entidad crucial para la salud pública.

Como resultado de su confesión y dentro del acuerdo de culpabilidad alcanzado con la fiscalía, Brandon aceptó no solo su responsabilidad penal, sino también una serie de sanciones administrativas y profesionales. En primer lugar, debió renunciar de manera inmediata y definitiva a su puesto en los CDC. Además, se le impuso la prohibición permanente de buscar empleo en cualquier agencia federal o de participar como contratista o proveedor en negocios con el gobierno de Estados Unidos. Estas restricciones buscan impedir que vuelvan a repetirse conductas similares y proteger los recursos públicos de futuros intentos de fraude.

El proceso judicial contra Gwendolyn Brandon avanza hacia su etapa final. La audiencia para dictar sentencia está programada para el 3 de septiembre de 2026 a las 10 de la mañana, ante el juez federal de distrito Steven D. Grimberg. En esa instancia, el tribunal determinará la pena que deberá cumplir la exsupervisora, teniendo en cuenta la magnitud del robo, el abuso de confianza y las circunstancias confesadas en el acuerdo de culpabilidad. La expectativa generada en torno a la resolución del caso refleja la importancia de la transparencia y el control en el manejo de fondos públicos dentro de las instituciones federales estadounidenses.

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