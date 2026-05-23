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Este país europeo apuesta por la IA y pagará ChatGPT Plus a sus ciudadanos por un año

La iniciativa “AI for Everyone” convierte a Malta en el primer país del mundo en subvencionar servicios avanzados de inteligencia artificial para toda su población

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Familia europea usando ChatGPT Plus en laptop, tablet, teléfono y computadora de escritorio en una casa moderna en Malta con vista al mar.
Una familia europea utiliza ChatGPT Plus en diferentes dispositivos en su casa moderna en Malta, ilustrando la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana de un hogar tecnológico y realista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Malta anunció un programa sin precedentes para impulsar el acceso masivo a la inteligencia artificial entre su población. Bajo la iniciativa denominada “AI for Everyone” (“IA para todos”), el país europeo ofrecerá gratuitamente durante un año el servicio premium de OpenAI, conocido como ChatGPT Plus, a todos sus ciudadanos que completen una capacitación básica sobre el uso responsable de estas herramientas.

La medida convierte a Malta en el primer país del mundo en subvencionar de manera oficial una suscripción de inteligencia artificial avanzada para toda su población. El proyecto también cuenta con la participación de Microsoft y busca acelerar la alfabetización digital en un momento en que la IA comienza a transformar sectores como la educación, el trabajo, la programación y la productividad personal.

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El programa permitirá a los usuarios elegir entre ChatGPT Plus o Microsoft 365 Personal Copilot, dos de los servicios de inteligencia artificial más avanzados disponibles actualmente para el público general. Aunque ambas plataformas comparten parte de la tecnología desarrollada por OpenAI, funcionan de manera distinta y están enfocadas en necesidades diferentes.

Joven estudiante maltés de pelo rizado trabaja en una laptop con pantallas flotantes de ChatGPT y Microsoft Copilot en una oficina moderna con vista a La Valeta y el mar.
Un estudiante maltés se concentra en su laptop durante un curso online de inteligencia artificial, interactuando con elementos visuales de ChatGPT y Microsoft Copilot en una oficina moderna con vistas al mar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malta busca convertir la IA en un servicio básico

El gobierno maltés explicó que el objetivo es que la inteligencia artificial deje de ser una herramienta reservada para expertos o grandes empresas y se convierta en un recurso cotidiano para estudiantes, trabajadores y familias.

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OpenAI respaldó públicamente la iniciativa y comparó el acceso a la IA con servicios esenciales como la electricidad o internet. Según la empresa, la inteligencia artificial será parte de la infraestructura básica de los países en los próximos años.

Para acceder al beneficio, los ciudadanos deberán completar primero un curso virtual de aproximadamente dos horas desarrollado por la Universidad de Malta. La capacitación enseñará principios de uso ético, seguro y responsable de la IA, además de explicar sus capacidades y limitaciones.

Vista aérea de La Valeta, Malta, con edificios históricos y mar. Hologramas de cerebros con 'AI', logo ChatGPT y redes digitales brillantes conectan drones y botes.
La Valeta, Malta, se proyecta como un hub tecnológico, con hologramas de IA, redes digitales y símbolos de ChatGPT sobre su histórico paisaje y mar, destacando su liderazgo europeo en adopción masiva de inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan busca evitar problemas asociados al uso incorrecto de estas herramientas, como la desinformación, la dependencia excesiva de respuestas automatizadas o los riesgos de privacidad.

Qué funciones incluirá ChatGPT Plus para los ciudadanos

Los participantes tendrán acceso a funciones avanzadas que normalmente requieren una suscripción mensual de 20 dólares. Entre ellas destacan modelos de lenguaje más potentes, generación y edición de imágenes con IA, análisis de documentos y herramientas de programación.

Uno de los servicios más destacados será Codex, una función diseñada para facilitar la creación de software mediante instrucciones escritas en lenguaje natural. Esta tecnología permite que personas sin conocimientos profundos de programación puedan desarrollar aplicaciones o automatizar tareas describiendo simplemente lo que necesitan.

El ministro de Economía maltés, Silvio Schembri, afirmó que el objetivo es convertir la inteligencia artificial en una “herramienta práctica” para la vida diaria y no únicamente en una innovación tecnológica lejana.

Personas de diferentes edades miran celulares, tablets y laptops con interfaces digitales flotantes de ChatGPT y textos de 'Acceso Gratuito' y 'IA para Todos'.
Personas de diversas edades interactúan con dispositivos digitales, mientras una interfaz de ChatGPT y el concepto de 'Acceso Gratuito' se superponen, simbolizando la disponibilidad de IA para todos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un experimento tecnológico en plena Unión Europea

Malta ya ocupa una posición destacada dentro de Europa en materia de conectividad digital. El país cuenta con cobertura total de redes 5G y una infraestructura tecnológica avanzada, lo que facilita el despliegue de herramientas basadas en inteligencia artificial.

Sin embargo, las autoridades reconocen que todavía existe una brecha importante en competencias digitales. Según datos oficiales citados por el gobierno, cerca del 37% de la población no posee habilidades digitales básicas, motivo por el cual el programa también apunta a reducir esta diferencia.

La iniciativa ha despertado interés internacional porque podría convertirse en un modelo para otros países que buscan acelerar la adopción de inteligencia artificial entre sus ciudadanos.

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