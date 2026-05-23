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Qué tan posible es conectarse a una red WiFi sin contraseña

Si tu dispositivo ya se conectó antes, puede volver a conectarse solo porque la contraseña quedó guardada

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Router WiFi con luces de error, laptop y smartphone mostrando "Sin conexión a internet" sobre una mesa, con una mujer frustrada en el fondo.
Es posible conectarse a un WiFi sin necesidad de acudir a una contraseña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conectarse a una red WiFi sin contraseña es posible solo en casos específicos y legítimos. Los cuales son:

  • Redes abiertas (sin cifrado): no piden clave. Son comunes en cafés, aeropuertos o redes de invitados mal configuradas. Aun así, pueden tener portal cautivo (te pide aceptar términos en una página).
  • Acceso ya autorizado: si tu dispositivo ya se conectó antes, puede reconectarse automáticamente porque la clave quedó guardada.
  • Compartir WiFi entre dispositivos (QR/compartir en iOS/Android): alguien que ya está conectado puede habilitarte el acceso sin decirte la clave.
Primer plano de una persona sosteniendo un teléfono móvil con el logo de WiFi en la pantalla azul, en la sala de espera de un aeropuerto con gente borrosa al fondo.
Evita conectarte a redes WiFi públicas. Házlo solo cuando sea necesario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fuera de eso, entrar a una red protegida sin la clave o sin autorización implica vulnerar seguridad (y suele ser ilegal).

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Qué hacer si olvidé la clave de mi WiFi

Olvidar la clave del WiFi es más común de lo que parece y, por suerte, casi siempre tiene solución sin necesidad de “hackear” nada. Lo primero es revisar si el router tiene una etiqueta con el nombre de la red (SSID) y la contraseña predeterminada.

Muchos equipos incluyen esa información en la parte inferior o trasera. Si la cambiaste y ya no coincide, intenta buscar la clave en un lugar donde suela guardarse: una nota, un gestor de contraseñas o el panel del proveedor de internet.

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Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
Crear siempre una contraseña segura para el internet ayuda a proteger tu información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un dispositivo que ya se conecta a esa red, puedes recuperar la contraseña desde allí. En Android, suele ser posible compartir la red mediante un código QR o ver la clave desde los ajustes de WiFi (según el modelo).

En iPhone, puedes compartir la contraseña con otra persona cercana si ambos usan iOS y están registrados en la agenda de contactos.

En una computadora, también es posible ver la contraseña guardada en las propiedades de la red (Windows) o desde los ajustes del sistema (macOS), siempre que tengas permisos de administrador.

Tanto en iPhone como en Android, se pueden activar códigos QR para compartir conectividad WiFi. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo
Tanto en iPhone como en Android, se pueden activar códigos QR para compartir conectividad WiFi. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo

Otra alternativa es entrar al panel de administración del router desde el navegador. Normalmente se accede con una dirección local (por ejemplo, 192.168.0.1 o 192.168.1.1) y las credenciales del equipo.

Allí puedes ver o cambiar la clave del WiFi y, de paso, activar un “WiFi de invitados” para compartir acceso sin exponer tu red principal.

Si no recuerdas la contraseña del router ni tienes acceso, la opción más directa es restablecerlo a valores de fábrica con el botón de “Reset”. Después podrás configurar una nueva clave.

Elige una contraseña larga (12 a 16 caracteres), activa WPA2 o WPA3 y desactiva WPS si no lo necesitas. Esto mejora la seguridad y evita problemas futuros.

Un router WiFi negro con antenas y luces azules se encuentra en una mesa de madera frente a una casa en sección que revela siluetas de personas naranjas y ondas azules.
Procura ubicar el modem en un lugar central del hogar para que la conectividad sea óptima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo proteger el WiFi de mi casa

Proteger el WiFi de tu casa empieza por cambiar el nombre de usuario y la contraseña del router, además de usar una clave de WiFi larga y única.

Activa el cifrado WPA2 o WPA3 y evita WEP, que es inseguro. Mantén el firmware del router actualizado para corregir fallas de seguridad.

Desactiva WPS si no lo usas, ya que puede facilitar accesos no autorizados. Crea una red de invitados para visitas y dispositivos secundarios, así separas tu red principal.

repetidor wifi, señal potente, router con antenas, internet veloz, conexión inalámbrica. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Activa el cifrado WPA2 o WPA3 por seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisa periódicamente los equipos conectados y bloquea los que no reconozcas. Conviene ubicar el router en un lugar central para reducir la señal hacia el exterior.

Cómo mejorar el WiFi de mi casa

Mejorar el WiFi de tu casa empieza por ubicar el router en un punto central, elevado y sin obstáculos como paredes gruesas o electrodomésticos. Actualiza el firmware y cambia el canal si hay muchas redes vecinas, para reducir interferencias.

Si tu router lo permite, usa la banda de 5 GHz para mayor velocidad a corta distancia y 2,4 GHz para mejor alcance. Agrega un repetidor o un sistema mesh si hay zonas sin cobertura. También ayuda conectar por cable los equipos fijos y limitar descargas simultáneas.

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