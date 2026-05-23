Donald Trump dijo que EEUU e Irán están “cada vez más cerca” de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra

Trump afirmó que Irán podría aceptar la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra (REUTERS/Kylie Cooper)

En medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente, Donald Trump dijo este sábado que Estados Unidos e Irán están “cada vez más acerca” de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Durante una entrevista con la cadena CBS, el presidente norteamericano también advirtió que, de no llegar a un acuerdo, “nos encontraremos ante una situación en la que ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir”.

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El mandatario también habló este sábado con el portal Axios, al que reveló que se encuentra “dividido” entre cerrar un acuerdo diplomático o retomar la ofensiva militar contra el régimen persa.

Durante una conversación telefónica con ese medio, Trump detalló que, tras cancelar su estancia en el campo de golf de Nueva Jersey, decidió regresar a Washington para supervisar personalmente la evolución de las conversaciones. El presidente estadounidense convocó a su equipo de seguridad nacional, entre ellos el vicepresidente JD Vance y los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner, para analizar este sábado el rumbo de las discusiones con Irán.

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La mediación del jefe del Ejército de Pakistán, el general Asim Munir, ha resultado crucial. Munir viajó este sábado a Teherán con el objetivo de impulsar un acercamiento entre Estados Unidos e Irán. El Ministerio de Exteriores iraní confirmó que en la última semana “ha habido un acercamiento de posturas”, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, durante una visita a India, adelantó que un anuncio podría producirse “en las próximas horas o días”.

En el corazón de las negociaciones figura el desarrollo nuclear iraní. Washington exige que Teherán detenga el enriquecimiento de uranio, mientras que la República Islámica reclama el levantamiento del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, vital para el tránsito de petróleo y actualmente bajo control iraní. De acuerdo con Associated Press, altos funcionarios de ambos países reconocen que un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra en Oriente Medio parece cercano, aunque persisten diferencias en torno al programa nuclear.

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Marco Rubio expresó su optimismo ante la prensa en Nueva Delhi, asegurando: “Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar”. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, en tanto, declaró a la televisión estatal que “nuestra intención era en primer lugar redactar un memorando de entendimiento, una especie de acuerdo marco compuesto por 14 cláusulas”, aunque advirtió que “esto no significa necesariamente que nosotros y Estados Unidos vayamos a llegar a un acuerdo sobre las cuestiones importantes”.

Durante su gira por la India, Marco Rubio afirmó que hay posibilidades de que el régimen de Irán acepte la propuesta de EEUU para poner fin a la guerra (Julia Demaree Nikhinson/Pool via REUTERS)

El negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento, advirtió por su parte que una eventual reanudación de la ofensiva estadounidense encontrará una respuesta “aplastante”. “Nuestras fuerzas armadas se han reconstruido durante la tregua de tal manera que si Trump comete otro acto de locura y reinicia la guerra, [el resultado] será ciertamente más aplastante y amargo para Estados Unidos que en el primer día de la guerra”, publicó Qalibaf en redes sociales tras reunirse con el general Munir.

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El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha generado inestabilidad en la región, especialmente tras los ataques conjuntos de Washington e Israel contra la república islámica el 28 de febrero. Desde entonces, las negociaciones, incluidas rondas históricas cara a cara en Islamabad, no han logrado restablecer la normalidad ni el libre acceso al estrecho de Ormuz, cuya interrupción afecta al suministro mundial de petróleo.

En las últimas horas, el canciller iraní Abás Araqchi trasladó al secretario general de la ONU, António Guterres, la preocupación de Teherán por “posiciones contradictorias y repetidas exigencias excesivas” de Washington. Araqchi también mantuvo contactos diplomáticos con responsables de Turquía, Irak, Catar y Omán, según informó la agencia estatal iraní IRNA.

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Trump conversó además con el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, quien le reiteró el apoyo a “todas las iniciativas encaminadas a contener la crisis mediante el diálogo y la diplomacia”, según la oficina del mandatario catarí.

No obstante, el portavoz de la cancillería iraní subrayó que los desacuerdos “siguen siendo profundos”, especialmente en lo que respecta al fin de la guerra en todos los frentes, la situación en el Líbano, el acceso al estrecho de Ormuz, el bloqueo de puertos y el programa nuclear.

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En el Líbano, los ataques israelíes continúan pese al alto el fuego vigente entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah. El grupo armado libanés señaló este sábado que la última propuesta de Irán, transmitida a través de mediadores paquistaníes, exige incluir al Líbano en el alto el fuego.

Por su parte, Israel advirtió a los residentes de 15 localidades del sur del Líbano que evacuasen de inmediato ante nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de Hezbollah, en un contexto de enfrentamientos persistentes en el frente libanés de la guerra regional.

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Mientras el mundo observa, la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán permanece abierta, aunque condicionada a la evolución de las negociaciones en las próximas horas. Las partes reconocen avances, pero los obstáculos en materia nuclear y de seguridad regional mantienen en vilo a la comunidad internacional y, especialmente, a la población de Oriente Medio.