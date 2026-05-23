Muchos viajeros en el área metropolitana de Atlanta optaron por el tren en lugar de la carretera y el avión este fin de semana del Día de los Caídos

La preferencia por el tren en Atlanta durante el fin de semana del Día de los Caídos refleja cambios en las tendencias de transporte urbano (REUTERS/Jeenah Moon/Archivo)

Durante el fin de semana del Día de los Caídos, muchos viajeros en el área metropolitana de Atlanta optaron por dejar el automóvil y el avión para subirse al tren. Esta tendencia, observada en uno de los períodos más representativos para la movilidad en Estados Unidos, marca el inicio de la temporada de viajes de verano y revela cambios en las preferencias de transporte de los residentes y visitantes de la ciudad. El incremento de usuarios en los servicios ferroviarios, tanto locales como de larga distancia, muestra cómo factores económicos y logísticos están moldeando las decisiones de los pasajeros en un contexto de alta demanda y congestión vial.

La preferencia por el tren sobre la carretera y el avión ha sido especialmente visible durante este fin de semana largo. Ante la expectativa de carreteras saturadas y aeropuertos llenos, numerosos viajeros eligieron los servicios ferroviarios locales, como MARTA, y los trenes de larga distancia de Amtrak para desplazarse en Atlanta y sus alrededores. Para muchos, esta alternativa no solo representó una manera de evitar el tráfico y las demoras características de estas fechas, sino también una opción que se ajusta mejor a sus necesidades económicas.

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Entre las razones principales que motivaron a los viajeros a elegir el tren destacan el costo, la reducción del estrés y la conveniencia. El precio del transporte público se posiciona claramente como un factor decisivo. Amy Williams, usuaria de MARTA que llegó a Atlanta desde Chicago para visitar a su familia, señaló: "Cuesta 2,50 dólares en comparación con un viaje en Uber“. La diferencia de precios resulta significativa, sobre todo para quienes planean múltiples desplazamientos durante el fin de semana. La facilidad de acceso también juega un papel relevante. Williams, por ejemplo, tomó directamente el tren desde el aeropuerto, lo que le permitió llegar a su destino rápidamente y sin complicaciones adicionales.

El aumento del uso de MARTA y Amtrak en Atlanta se vincula a la congestión vial y el alto costo del transporte privado (REUTERS)

Además del aspecto económico, la mayoría de los usuarios coincide en que el tren les permite evitar el estrés de conducir en una ciudad donde las autopistas suelen congestionarse en fechas festivas. La preocupación por los atascos y los retrasos lleva a muchos a optar por alternativas como MARTA, que ofrece viajes más previsibles y cómodos, especialmente cuando los eventos masivos, como el Festival de Jazz mencionado por Williams, atraen a un gran número de personas al centro de la ciudad.

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El impacto de esta preferencia se refleja en el aumento previsto de usuarios en el sistema de transporte público. Un portavoz de MARTA anticipó que durante el fin de semana del Día de los Caídos el número de viajeros podría llegar a los 10.000 diarios, lo que representa un incremento de aproximadamente 2.000 usuarios respecto a un sábado o domingo habitual. Esta proyección evidencia la creciente confianza de la población en el transporte ferroviario como alternativa eficiente y asequible durante los picos de movilidad.

Las experiencias de los usuarios del transporte público refuerzan esta tendencia. Adhyot Singh, quien viaja con un grupo de amigos y utiliza MARTA por primera vez en Atlanta, explicó que eligió este medio de transporte siguiendo la recomendación de un amigo, quien le aseguró que era la forma más barata de trasladarse por la ciudad en estos días. La percepción de seguridad, comodidad y economía parece ser compartida por quienes recurren tanto al tren urbano como a los servicios de Amtrak para viajes interurbanos.

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Muchos viajeros priorizan el tren por ser una alternativa económica frente a los precios elevados del combustible y las tarifas aéreas (Foto AP/Bill Barrow)

En la estación de Amtrak de Atlanta, varios pasajeros manifestaron que el tren resulta más práctico y económico que el avión, especialmente cuando se viaja con equipaje. Christina Diaz relató que eligió el tren para viajar a Washington D.C. porque el costo del billete aéreo resultaba mucho mayor y el trayecto en carretera suponía un gasto considerable en gasolina. “Con los precios de la gasolina, el tren parece la opción más lógica”, afirmó Diaz, destacando cómo el encarecimiento de los combustibles incide directamente en la toma de decisiones de los viajeros.

El impacto del precio de la gasolina y otros factores económicos resulta determinante en la elección de transporte, sobre todo en trayectos largos. Muchos consideran que, ante la distancia y el costo elevado de los combustibles, el tren ofrece una solución más accesible y racional para quienes desean ahorrar dinero y evitar las complicaciones de la conducción prolongada.

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Mientras tanto, para quienes sí deciden salir a la carretera durante el fin de semana del Día de los Caídos, el Departamento de Transporte de Georgia adoptó medidas para mitigar el impacto del tráfico denso. En un esfuerzo por aliviar la congestión habitual, la entidad suspendió el cierre de carriles en todas las autopistas interestatales del estado hasta el martes por la mañana. Esta medida busca facilitar la circulación y reducir las demoras asociadas con obras viales, permitiendo a los conductores desplazarse con mayor fluidez durante los días de mayor demanda.