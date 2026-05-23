Un iPhone 17 Pro será la cámara principal de un partido de la MLS en una inédita producción de Apple

iPhone 17 Pro. (Apple)

Apple volverá a poner a prueba las capacidades de sus smartphones en una producción de alto nivel. La compañía confirmó que transmitirá un partido oficial de la Major League Soccer (MLS) grabado completamente con un iPhone 17 Pro, marcando un precedente dentro de las transmisiones deportivas profesionales.

El encuentro entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC será emitido este 24 de mayo a través de Apple TV y se convertirá en el primer gran evento deportivo profesional capturado íntegramente con este dispositivo móvil.

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Apple apuesta por el iPhone 17 Pro como cámara principal

La producción se realizará en el Dignity Health Sports Park, estadio donde juega LA Galaxy, y utilizará múltiples iPhone 17 Pro distribuidos estratégicamente alrededor del campo.

Apple explicó que el teléfono será usado para registrar desde el calentamiento de los jugadores hasta las tomas dentro de la portería, las presentaciones oficiales y escenas ambientales del estadio. Gracias al tamaño compacto del dispositivo, la producción podrá incorporar ángulos más cercanos y dinámicos que normalmente son difíciles de lograr con cámaras televisivas tradicionales.

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Un iPhone 17 Pro, montado en un estabilizador profesional, capta la acción de un partido de la MLS desde el borde del campo en un estadio lleno con iluminación nocturna y estilo hiperrealista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa detalló que los celulares estarán montados en estabilizadores robotizados similares a los que se utilizan en producciones cinematográficas y transmisiones deportivas premium. Esto permitirá realizar movimientos fluidos y capturas cinematográficas sin comprometer la estabilidad de imagen.

El iPhone ya había aparecido en transmisiones deportivas

Aunque esta será la primera vez que un partido completo se grabe exclusivamente con iPhone, Apple ya había experimentado anteriormente con este tipo de tecnología.

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En septiembre de 2025, durante una transmisión de “Friday Night Baseball”, la compañía utilizó el iPhone 17 Pro para registrar tomas especiales durante el encuentro entre los Boston Red Sox y los Detroit Tigers.

En aquella ocasión, el smartphone fue empleado para generar escenas cinematográficas dentro del estadio y ofrecer perspectivas distintas a las habituales cámaras de televisión.

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Operadores de Apple TV Sport Production utilizan múltiples iPhone 17 Pro y equipos de sonido para transmitir en vivo un partido de fútbol, mostrando la integración de tecnología moderna en eventos deportivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, Apple da un paso más al convertir al iPhone en el eje central de toda la cobertura del partido de la MLS.

Qué tecnología utilizará Apple durante la transmisión

Uno de los elementos clave será Apple Log 2, un sistema de grabación diseñado para capturar mejor los contrastes de luz y sombra, ofreciendo una imagen más cercana a estándares cinematográficos profesionales.

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La empresa también destacó el procesador integrado en el iPhone 17 Pro, capaz de gestionar video en alta definición casi en tiempo real. Según Apple, esto permitirá manejar múltiples flujos de imagen sin afectar la estabilidad de la transmisión.

A ello se suma el sistema avanzado de estabilización óptica del dispositivo, pensado para seguir movimientos rápidos dentro del terreno de juego con mayor precisión. Este punto resulta especialmente importante en deportes como el fútbol, donde las cámaras deben reaccionar constantemente a cambios bruscos de dirección y velocidad.

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Un iPhone 17 Pro graba en primer plano a jugadores del LA Galaxy durante un partido nocturno, mostrando una estética premium y deportiva con el estadio y el público difuminados al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La MLS se convierte en laboratorio tecnológico de Apple

Desde que Apple firmó su acuerdo global con la Major League Soccer, la compañía ha utilizado el torneo como plataforma para probar nuevas herramientas audiovisuales y modelos de transmisión.

La cobertura de la MLS se encuentra disponible en más de 100 países y regiones mediante MLS Season Pass dentro de Apple TV. Esto le permite a la empresa experimentar con tecnologías de producción frente a una audiencia internacional.

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La decisión de grabar un partido completo con un smartphone también funciona como una demostración comercial de las capacidades del iPhone 17 Pro en video profesional, un terreno donde Apple compite cada vez más con cámaras especializadas y equipos cinematográficos tradicionales.

En los últimos años, varias producciones audiovisuales ya han utilizado iPhone para grabar cortometrajes, videoclips y comerciales. Sin embargo, las transmisiones deportivas representan un desafío mucho más complejo debido a la necesidad de procesar video en vivo, seguir movimientos rápidos y mantener estabilidad constante durante largos periodos.

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Un iPhone 17 Pro, equipado con lentes profesionales, captura la acción de un partido de fútbol de la MLS para su transmisión en Apple TV, marcando un hito en la producción deportiva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El partido marcará un precedente en las transmisiones deportivas

El duelo entre LA Galaxy y Houston Dynamo FC podrá verse desde las 2:30 horas UTC y será observado de cerca por la industria tecnológica y audiovisual.

Más allá del resultado deportivo, el evento servirá para medir hasta qué punto un smartphone puede reemplazar parte del equipamiento tradicional utilizado en transmisiones profesionales.

Apple busca demostrar que la evolución de las cámaras móviles ya no solo compite con cámaras convencionales en fotografía o grabación casual, sino también en producciones televisivas de gran escala.