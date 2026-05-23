Más de 40.000 personas fueron evacuadas por una fuga química en una planta industrial de California

Una fuga de metacrilato de metilo en una planta de Garden Grove forzó la evacuación de más de 40.000 personas en el condado de Orange (Captura de video)

Más de 40.000 personas fueron evacuadas de sus hogares en el condado de Orange, en el sur de California, tras una peligrosa fuga química ocurrida en una instalación industrial de Garden Grove. Las autoridades locales advirtieron a la población sobre la gravedad del incidente, señalando que el tanque implicado en el derrame está en riesgo inminente de fallar y explotar, una situación que mantiene en vilo a varias ciudades de la región. El operativo de evacuación y contención se activó de manera urgente, ante la magnitud de la emergencia y la amenaza potencial tanto para la salud pública como para el entorno urbano.

La fuga se originó en un tanque industrial que almacena 7.000 galones de metacrilato de metilo, un químico altamente volátil y fácilmente inflamable, utilizado en la fabricación de plásticos. Según Craig Covey, jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, el riesgo principal radica en la posibilidad de que la sustancia, al entrar en contacto con el exterior, genere un incendio o una explosión de gran alcance. Covey fue contundente en su evaluación: “Esto va a suceder a menos que algún genio detrás de mí descubra cómo podemos mitigar este incidente. Esto va a fallar. No sabemos cuándo”. La preocupación de los equipos de emergencia se centra en que, si el tanque sufre una fuga térmica, la reacción podría ser descontrolada y afectar los tanques cercanos que contienen combustible u otros productos químicos.

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El peligro asociado al metacrilato de metilo es doble: no solo es inflamable y puede auto calentar su entorno, sino que también libera vapores tóxicos que, en caso de una fuga masiva, pueden extenderse a zonas densamente pobladas. Los expertos en salud subrayan que el metacrilato de metilo es un irritante respiratorio; la exposición directa puede causar irritación pulmonar, cutánea y ocular, además de síntomas como náuseas y mareos. Otra característica relevante es que este compuesto es más pesado que el aire, por lo que sus vapores tienden a depositarse en las zonas bajas, aumentando el riesgo para quienes se encuentren en sótanos o niveles inferiores de los edificios cercanos.

El tanque involucrado almacena 7.000 galones de metacrilato de metilo, un químico altamente inflamable y tóxico utilizado en la fabricación de plásticos (Captura de video)

Las órdenes de evacuación fueron extendidas a viviendas en un radio de un kilometro, abarcando varias ciudades: Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park y Westminster. Los límites de la zona de evacuación quedaron definidos por Valley View St. al oeste, Ball Rd. al norte, la avenida Trask al sur y la calle Dale al este. La medida fue adoptada para evitar exposiciones accidentales en caso de que la situación se deteriore, ya que hasta el momento no hay un calendario estimado para el levantamiento de las órdenes de evacuación.

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En el lugar trabajan equipos de emergencia locales y estatales, incluidos especialistas en materiales peligrosos, quienes han logrado estabilizar la temperatura del tanque mediante sistemas de enfriamiento y rociadores. El jefe Covey informó que el tanque se mantiene a unos 61 ℃, lo que ha permitido ganar tiempo para la búsqueda de soluciones alternativas. No obstante, la incertidumbre persiste, ya que existen tres posibles escenarios: que el tanque falle y derrame entre 6.000 y 7.000 galones de producto químico, que sufra una fuga térmica y explote, o que se logre encontrar una solución definitiva que minimice los riesgos.

En la actualidad, no se ha identificado una fuga de gas activa y la calidad del aire, según las autoridades, no presenta riesgos inmediatos; sin embargo, se mantiene una vigilancia continua con drones y monitores ambientales. El equipo especializado sigue consultando a expertos de todo el país en busca de estrategias para despresurizar el tanque y controlar el incidente sin recurrir a un vaciado total o a un operativo de emergencia mayor.

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El metacrilato de metilo es una sustancia plástica de tipo epoxi que, además de ser inflamable, genera su propio calor y puede desencadenar reacciones exotérmicas violentas si no se encuentra bajo control. En situaciones no controladas, la presencia de fugas puede facilitar la acumulación de vapores que, ante cualquier chispa o cambio de temperatura, pueden provocar incendios y explosiones rápidas. Según Elias Picazo, profesor adjunto de Química de la USC, el proceso de polimerización de este compuesto libera calor, lo que puede llevar a un ciclo de reacción en cadena peligroso para el entorno.

Las autoridades de California advierten sobre el riesgo inminente de explosión debido a la inestabilidad del tanque afectado (Captura de video)

La fuga fue detectada el jueves por la tarde, cuando el Departamento de Bomberos del Condado de Orange recibió una llamada de emergencia desde las instalaciones de GKN Aerospace, en la cuadra 12000 de Western Avenue. Los bomberos constataron que la temperatura del tanque comenzó a aumentar unas cuatro horas después de su llegada, lo que activó una válvula de alivio y un sistema de rociadores. A pesar de los esfuerzos iniciales para eliminar parte del producto químico, el viernes por la mañana las autoridades confirmaron que el tanque más crítico no podía ser asegurado ni controlado plenamente. La causa de la fuga aún se encuentra bajo investigación y hasta el momento no se reportan heridos.

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En materia de seguridad y atención a la población, se habilitaron centros de evacuación en Garden Grove (Centro Deportivo y Recreativo), Cypress (Centro Comunitario), Anaheim (Escuela Preparatoria Savannah), Fountain Valley (Freedom Hall en el Parque Regional Mountain Square) y La Palma (Escuela secundaria John F. Kennedy). Además, se establecieron líneas directas de información en Garden Grove y el condado de Orange. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove ordenó el cierre de 15 escuelas y la suspensión de clases hasta nuevo aviso, mientras que el Festival anual de la Fresa de Garden Grove sigue en pie, aunque la maratón y el desfile del sábado fueron cancelados. El centro de votación del Centro Deportivo y Recreativo de Garden Grove también permanecerá cerrado, al ser utilizado como refugio temporal para los evacuados.