La Legislatura de Florida aprueba acuerdos clave sobre salarios públicos y financiamiento de emergencia

La legislatura de Florida aprueba aumentos salariales del 4% para funcionarios de prisiones, agentes del orden y bomberos estatales (REUTERS/Jim Young)

En medio de intensas negociaciones presupuestarias que se extendieron hasta la madrugada del viernes, los legisladores de Florida lograron cerrar acuerdos clave en materia salarial y de financiación. El debate estuvo marcado por la búsqueda de soluciones para mejorar las condiciones de algunos empleados estatales y garantizar la respuesta ante emergencias, en una sesión que reflejó las tensiones entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre el manejo de los recursos públicos.

Uno de los puntos centrales de las conversaciones fue el aumento salarial dirigido a sectores específicos del funcionariado estatal. Aunque el Senado impulsaba un incremento general del 3% para todos los empleados estatales, finalmente se descartó esta opción. En su lugar, se acordó que los funcionarios de prisiones, los agentes del orden público estatales y los bomberos recibirán un aumento del 4%, una medida que busca atender dificultades persistentes en la retención y el reclutamiento de personal, especialmente en el sistema penitenciario. Este ajuste salarial va acompañado de un incremento del 1,5 % por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés) en las pensiones de los funcionarios de prisiones, un beneficio que se suma a los esfuerzos para hacer más atractiva la carrera dentro del sector.

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La preocupación por la fuga de trabajadores y la falta de incentivos en puestos críticos ha sido reiterada en los últimos años. Según el senador republicano Ed Hooper, jefe de presupuesto del Senado, el ajuste por costo de vida representa una herramienta adicional para enfrentar la escasez de personal, sobre todo en el ámbito penitenciario. “Hemos oído, sobre todo en el ámbito penitenciario, que la retención de personal es realmente difícil”, declaró Hooper, para quien las nuevas disposiciones buscan revertir esta tendencia y fortalecer la estructura estatal.

Proceso y contexto de las negociaciones presupuestarias y el plazo constitucional

El ajuste salarial en Florida incluye un 1,5% adicional por costo de vida en las pensiones de funcionarios penitenciarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las discusiones, que tuvieron lugar en reuniones sucesivas, respondieron a la necesidad de cumplir con el plazo constitucional para la aprobación del presupuesto del próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio. Los líderes legislativos se enfrentaron a la presión de finalizar el plan de gastos antes del martes, a fin de respetar el período de “reflexión” de 72 horas que exige la constitución de Florida. Este requisito establece que debe existir un lapso mínimo entre la presentación final del presupuesto y la votación legislativa, programada para el viernes, último día de la sesión especial dedicada a este tema.

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La sesión extraordinaria fue convocada tras la incapacidad de ambas cámaras para llegar a un acuerdo durante el periodo ordinario, que concluyó en marzo. La urgencia por definir el presupuesto derivó en jornadas maratónicas y concesiones de ambas partes, con el objetivo de evitar un bloqueo institucional y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

En este marco, el debate presupuestario de Florida se distingue por la diversidad de intereses representados en la legislatura, integrada por 160 miembros provenientes de distintas regiones del estado. Esta pluralidad ha influido en la complejidad de las negociaciones y en la necesidad de alcanzar acuerdos que respondan a realidades muy diversas.

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Disputa entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre el nivel de gasto general

El principal escollo de las negociaciones fue la diferencia de criterios respecto al nivel general del gasto. Mientras el Senado proponía mantener el presupuesto vigente, la Cámara de Representantes insistía en aplicar un recorte de 1.400 millones de dólares respecto a los 115.000 millones de dólares del año en curso. Esta discrepancia fue la causa principal del retraso en la aprobación y del llamado a una sesión extraordinaria.

Para los representantes de la Cámara, la administración responsable de los fondos públicos se impuso sobre la opción de mantener o incrementar el gasto. “Siempre es más fácil gastar el dinero de los contribuyentes; esa siempre es la opción más sencilla”, sostuvo Lawrence McClure, jefe del comité de presupuesto de la Cámara, quien recalcó la decisión de reducir el presupuesto como una muestra de gestión rigurosa.

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Fondo de emergencia: destino, montos acordados y nuevas reglas para su uso

El Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo contará con 40 millones de dólares, destinados a formación profesional e infraestructura (REUTERS/Joshua Roberts)

Otro de los acuerdos destacados fue el relativo al fondo de emergencia. Las cámaras pactaron destinar 250 millones de dólares a este fondo, que en el pasado ha servido para financiar operaciones de control migratorio a raíz de la declaratoria de estado de emergencia en Florida. La Cámara prefería inicialmente un monto de 100 millones de dólares, pero terminó aceptando el aumento propuesto por el Senado.

En paralelo, la Legislatura aprobó el proyecto de ley SB 7040, que introduce nuevas restricciones en el uso de los fondos de emergencia. Si el gobernador Ron DeSantis desea emplear estos recursos para enfrentar emergencias provocadas por el hombre, deberá contar con la aprobación de la Comisión de Presupuesto Legislativo. La efectividad de esta financiación queda supeditada a la promulgación de la ley por parte de DeSantis, ya que el proyecto aún no ha sido enviado a su despacho.

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Financiación para investigación sobre cítricos y prioridades legislativas relacionadas

En materia agrícola, la investigación sobre cítricos se consolidó como una prioridad para el Senado, en especial para su presidente Ben Albritton, agricultor de cítricos. La Cámara de Representantes se acercó a la postura del Senado, aprobando una partida de 164,5 millones de dólares, aunque esta cifra es inferior a los más de 200 millones preferidos por la cámara alta. La asignación representa un avance en el financiamiento de la investigación para enfrentar plagas y enfermedades que afectan a este sector emblemático de la economía floridana.

Presupuesto para la Guardia Estatal de Florida y el Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo

El Senado también logró asegurar fondos para una de las prioridades del gobernador DeSantis: la Guardia Estatal de Florida. Pese a la resistencia inicial de la Cámara, que no contemplaba recursos para esta entidad, finalmente se incluyeron 20 millones de dólares ya reservados y otros 12 millones adicionales para fortalecer su operatividad.

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En cuanto al Fondo de Subvenciones para el Crecimiento del Empleo, la Cámara de Representantes cedió al incluir una asignación de 40 millones de dólares, destinados a financiar formación profesional y proyectos de infraestructura. No obstante, se dispuso que la mitad de estos fondos quedara reservada para el futuro gobernador que asumirá en enero.

Decisión sobre la seguridad para DeSantis y los candidatos a gobernador tras las elecciones

La seguridad para el gobernador DeSantis al dejar el cargo fue otro punto de desacuerdo. El Senado proponía brindar protección a la Primera Familia por un año tras el mandato, pero la Cámara rechazó esta medida. Ambas cámaras sí coincidieron en garantizar seguridad para los candidatos republicano y demócrata a gobernador después de las primarias del 18 de agosto.

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