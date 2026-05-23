Florida enfrenta una de las peores temporadas de sargazo mientras las algas cubren sus playas

Las playas del sur de Florida registran alto riesgo de corrientes de resaca y grandes acumulaciones de sargazo. (NBC Miami)

El sur de Florida enfrenta este fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day) una situación poco habitual en sus playas: las autoridades han emitido advertencias oficiales por la presencia de corrientes de resaca peligrosas y grandes acumulaciones de sargazo, fenómeno que afecta tanto a residentes como a turistas. El fenómeno comenzó a observarse el viernes 22 de mayo y se extiende durante todo el periodo festivo, una de las fechas con mayor afluencia en la región, según reportes de medios como NBC Miami y confirmaciones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

De acuerdo con el NWS, la advertencia de alto riesgo de corrientes de resaca se mantiene vigente en los condados de Miami-Dade y Broward hasta el sábado por la noche, recomendando a la población extremar precauciones. El organismo señala que estos fenómenos pueden arrastrar mar adentro incluso a los nadadores experimentados. Por otro lado, la proliferación de sargazo, observada en zonas de Miami Beach, dificulta el acceso al mar y modifica las condiciones habituales de la playa. Las autoridades meteorológicas y ambientales de Estados Unidos han identificado la combinación de temperaturas oceánicas elevadas y altos niveles de nutrientes como factores determinantes en la aparición de estos eventos.

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El contexto de la alerta involucra antecedentes de brotes tempranos de sargazo y una temporada de primavera con condiciones propicias para la formación de corrientes de resaca en el Atlántico occidental. Datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestran que las temperaturas del mar en la región se encuentran por encima del promedio, lo que favorece el desarrollo de ambos fenómenos. Además, la coincidencia con el Hyundai Air & Sea Show en Miami Beach incrementa la atención sobre la seguridad costera y la necesidad de medidas preventivas, según información de CBS News Miami.

¿Por qué hay advertencia de corrientes de resaca en Miami y Broward?

La advertencia oficial por corrientes de resaca fue emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) el jueves 22 de mayo, advirtiendo sobre el riesgo para bañistas en las playas del sur de Florida. La alerta entró en vigencia de inmediato y se mantiene hasta la noche del sábado. Según el boletín del NWS, “las corrientes de resaca pueden arrastrar incluso a los mejores nadadores lejos de la orilla hacia aguas más profundas”. El organismo recomienda a los visitantes de la playa nadar solo en áreas vigiladas por salvavidas y prestar atención a las señales de advertencia, especialmente las banderas rojas que indican peligro.

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El comunicado también incluye recomendaciones específicas:

Nadar cerca de salvavidas certificados.

Si la corriente atrapa a una persona, intentar flotar y no entrar en pánico.

Escapar nadando paralelo a la costa, en lugar de hacia la orilla.

Si no es posible salir, pedir ayuda y agitar los brazos para llamar la atención.

Estas directrices buscan reducir el número de incidentes y forman parte de los protocolos habituales del NWS en temporadas de alta concurrencia en las playas, de acuerdo con NBC Miami.

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El Servicio Meteorológico Nacional advierte que las corrientes de resaca pueden arrastrar mar adentro incluso a nadadores experimentados. (Captura de video)

¿Qué es el sargazo y por qué afecta ahora a las playas de Florida?

El sargazo es un alga flotante de color marrón que suele acumularse en la franja costera del Caribe y el Atlántico. De acuerdo con la NOAA, la llegada anticipada de grandes cantidades de sargazo a las playas de Miami Beach se atribuye al aumento de la temperatura en el océano y a la presencia de nutrientes en el agua, condiciones que favorecen su proliferación. Científicos citados por medios estadounidenses advierten que la temporada de sargazo en 2026 podría convertirse en una de las peores registradas, ya que grandes volúmenes de algas han sido detectados en el Atlántico y el Caribe antes de lo habitual.

Un informe de la NOAA publicado esta semana indica que “el volumen de sargazo detectado en el Atlántico occidental y el Caribe oriental es superior al promedio histórico para esta época del año”. Esta acumulación dificulta el acceso al mar y puede modificar la experiencia de los visitantes, según han reportado bañistas y autoridades locales en declaraciones a NBC Miami. Hasta el momento, las autoridades ambientales de los condados afectados mantienen el monitoreo, pero no han anunciado operativos especiales de limpieza para el fin de semana.

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¿Qué impacto tiene el fenómeno en la seguridad de los bañistas y la actividad turística?

La combinación de corrientes de resaca y sargazo durante el Memorial Day representa un desafío adicional para la seguridad y la gestión turística en el sur de Florida. El periodo coincide con uno de los picos de afluencia en las playas, según la Oficina de Visitantes y Convenciones de Miami, lo que aumenta el riesgo de incidentes si no se siguen las recomendaciones oficiales.

De acuerdo con el NWS, el año pasado se registraron más de 70 rescates por corrientes de resaca en playas de Miami-Dade durante fines de semana largos. La institución insiste en la necesidad de atender las señales de advertencia y evitar ingresar al mar en zonas no vigiladas. “La mejor manera de evitar accidentes es mantenerse informado y respetar las instrucciones de los salvavidas”, declaró un portavoz del departamento de bomberos de Miami Beach, citado por NBC Miami.

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La presencia de sargazo también genera un impacto económico y operativo para los servicios de limpieza municipales y los concesionarios de actividades recreativas. Según la NOAA, el costo de remoción de algas en la región puede superar los 3 millones de dólares durante los meses de mayor acumulación.

¿Qué deben hacer los visitantes de las playas ante estas condiciones?

Las autoridades han difundido un protocolo de seguridad enfocado en la prevención y la información. Entre las recomendaciones más destacadas se encuentran:

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Consultar los informes meteorológicos antes de acudir a la playa, especialmente los boletines del NWS y la NOAA .

Respetar la señalización y las banderas de advertencia instaladas en los accesos principales, donde la bandera roja indica alto riesgo de corrientes.

Evitar ingresar al agua en zonas cubiertas por sargazo, ya que puede dificultar la visibilidad y el nado seguro.

En caso de emergencia, buscar ayuda inmediata de los salvavidas o personal de seguridad.

De acuerdo con CBS News Miami, la policía y los servicios de emergencia de Miami Beach han incrementado la vigilancia y los patrullajes costeros durante este fin de semana largo, con el objetivo de reducir incidentes y responder de manera más ágil ante cualquier eventualidad.

El sargazo afecta la calidad del agua y dificulta el acceso al mar en Miami Beach debido a la alta temperatura oceánica y nutrientes presentes en el agua. (Pedro Portal/Miami Herald vía AP)

¿Cuánto tiempo podrían durar estas condiciones en las playas del sur de Florida?

Los pronósticos del NWS y la NOAA indican que las condiciones de alto riesgo por corrientes de resaca pueden mantenerse hasta el final del fin de semana de Memorial Day, aunque la intensidad podría variar según los patrones meteorológicos. El sargazo, por su parte, podría persistir durante varias semanas dependiendo de las corrientes marinas y la temperatura del agua, según los modelos de monitoreo de la NOAA.

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La situación está siendo evaluada de manera continua por las autoridades ambientales y de seguridad, quienes actualizan los boletines y recomendaciones de acuerdo con la evolución de los fenómenos. La Oficina de Visitantes y Convenciones de Miami sugiere a residentes y turistas consultar fuentes oficiales antes de planificar sus actividades en la playa.

¿Qué antecedentes existen de fenómenos similares en la región?

Los registros de la NOAA y el NWS muestran un aumento en la frecuencia e intensidad de brotes de sargazo y episodios de corrientes de resaca en el sur de Florida durante los últimos cinco años. El año 2023 marcó un récord en la cantidad de algas acumuladas en el Caribe, con impactos documentados en la costa atlántica de Estados Unidos. Los expertos atribuyen esta tendencia a la variabilidad climática y al calentamiento del océano, factores que también influyen en la formación de corrientes peligrosas cerca de la costa.

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Según NBC Miami, las autoridades locales han adaptado sus protocolos de seguridad y limpieza en respuesta a estos cambios, implementando sistemas de monitoreo y campañas de concienciación dirigidas a la población y los turistas.

¿Cómo se coordinan las acciones entre las diferentes autoridades?

La respuesta ante la presencia de corrientes de resaca y sargazo en las playas de Miami-Dade y Broward involucra la coordinación entre el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los departamentos de emergencia locales y la policía costera. De acuerdo con CBS News Miami, los boletines meteorológicos se actualizan cada seis horas, y los equipos de salvavidas reciben instrucciones específicas sobre la gestión de riesgos y la atención a emergencias.

Además, se han establecido canales de comunicación directa con los hoteles y operadores turísticos de la zona, a fin de garantizar que la información llegue de manera oportuna a los visitantes y se minimice el riesgo de accidentes.

Autoridades recomiendan consultar informes meteorológicos y respetar la señalización, especialmente las banderas rojas que advierten peligro por corrientes. (Opy Morales/ARCHIVO)

¿Qué esperar para los próximos días y cómo impacta a los involucrados?

Quienes planean visitar las playas del sur de Florida durante el Memorial Day deben permanecer atentos a las actualizaciones de las autoridades y seguir las instrucciones sobre seguridad en el mar. La combinación de corrientes de resaca y sargazo plantea desafíos para la recreación acuática, pero las medidas implementadas buscan reducir los riesgos y garantizar una experiencia lo más segura posible para todos los asistentes.

De acuerdo con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Miami, el monitoreo continuará durante toda la temporada, con actualizaciones diarias sobre el estado de las playas y el mar. El seguimiento de las recomendaciones de los organismos oficiales permitirá a residentes y turistas planificar sus actividades con mayor previsión y seguridad.