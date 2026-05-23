Mundo

El papa León XIV visitó la “Tierra de los Fuegos”, un pueblo italiano contaminado por los residuos tóxicos desechados por la mafia

El pontífice, siguiendo los anhelos de su predecesor Francisco y citando en varias ocasiones su encíclica medioambiental ‘Laudato Si’, tuvo un encuentro en la catedral con los familiares de las víctimas y enfermos de la contaminación

Guardar
Google icon
El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado
El papa León XIV visitó Acerra, en el sur de Italia (AP Photo/Andrew Medichini)

El papa León XIV acudió este sábado a la "Tierra de los Fuegos“, una comarca italiana contaminada durante años por los residuos tóxicos desechados por la mafia, e invocó un cambio del paradigma económico para sanar el planeta de los efectos de un modelo de crecimiento que causa pobreza y enfermedad.

“Será un verdadero cambio de mentalidad económica, civil e incluso religiosa lo que edificará el bien que sanará esta tierra y todo el planeta”, proclamó el pontífice ante unos 15.000 fieles congregados en una céntrica plaza de la localidad italiana de Acerra (sur).

PUBLICIDAD

Este pueblo es el epicentro de la llamada "Tierra de los Fuegos“, un área de unas 90 localidades cerca de Nápoles donde durante décadas la mafia local ha sepultado y quemado residuos tóxicos.

El pontífice estadounidense, siguiendo los anhelos de su predecesor Francisco y citando en varias ocasiones su encíclica medioambiental ‘Laudato Si’ (2025), empezó el día con un encuentro en la catedral con los familiares de las víctimas y enfermos de la contaminación.

PUBLICIDAD

El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado
El Papa saluda a los fieles (Filippo MONTEFORTE/AFP)

Tras desfilar por Acerra en papamóvil, se dirigió a las autoridades civiles en un discurso en el que rechazó un modelo económico individualista, “tecnocrático”, que acapara recursos naturales y prioriza los intereses de unos pocos.

“Ese paradigma todavía hoy se presenta como vencedor: está en el origen de la multiplicación de los conflictos, detrás de los cuales se encuentra la carrera por el acaparamiento de los recursos; lo vemos resistir cada vez que quienes tienen responsabilidades políticas son demasiado débiles frente a los poderosos”, lamentó.

Pero dicho modelo, advirtió, también está “activo” en un desarrollo tecnológico marcado por “los vertiginosos beneficios de unos pocos y que es ciego ante las personas, su trabajo y su futuro”.

El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado
El papa León XIV acudió a la "Tierra de los Fuegos“, una comarca italiana contaminada durante años por los residuos tóxicos desechados por la mafia (AP Photo/Andrew Medichini)

León XIV, al proponer ese “cambio de mentalidad” y límites a ese sistema económico, llamó a un pacto entre personas, instituciones y organizaciones para llevar estas ideas al ámbito educativo y social, e instó a no caer en el desánimo o la resignación.

Ahora todos sabemos que es necesario vigilar la salud de la Creación como se hace con la puerta de casa, rechazando las tentaciones de poder y de enriquecimiento ligadas a prácticas que contaminan la tierra, el agua, el aire y la convivencia”, llamó.

En este sentido, vaticinó la creación “paso a paso pero rápidamente de un sistema menos consumista”.

“¡Cuántos residuos, cuánto desperdicio, cuántos venenos han surgido de un modelo de crecimiento que nos ha como hechizado, dejándonos más enfermos y más pobres. Aprendamos entonces a ser ricos de otra manera”, emplazó.

Anteriormente, en la catedral, el papa escuchó al obispo de Acerra, Antonio Di Donna, quien describió la envergadura del “drama ambiental” que ha envenenado esta comarca.

El Papa Leon XIV visitó un pueblo italiano contaminado
El Sumo Pontífice dijo que “un cambio de mentalidad económica sanará el planeta” (Filippo MONTEFORTE/AFP)

El monseñor explicó que todo empezó en la década de 1980 cuando los industriales del norte italiano encontraron en esta zona del sur un lugar para deshacerse de los residuos tóxicos de sus fábricas, con la mediación de la mafia.

“A lo largo de unos 30 años, llegaron desde muchas industrias miles de toneladas de residuos tóxicos que fueron vertidos en una parte de este territorio. Esto aseguró grandes ahorros a los industriales corruptos y enormes beneficios al crimen organizado”, sostuvo el obispo.

Esto, denunció, ha causado “enfermedades y muertes prematuras, especialmente entre adolescentes y jóvenes”, con un nexo claro entre la contaminación y los frecuentes tumores.

El alcalde de Acerra, Tito d’Errico, tomó después la palabra para decir al pontífice que esta tierra, más allá de sus problemas, “no se resigna” sino que es también un símbolo de “resistencia civil, redención moral y de una ser profunda de cambio”.

Temas Relacionados

papa León XIVItaliaTierra de los FuegosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

China advirtió que los responsables de la trágica explosión en una mina de carbón “serán severamente castigados”

Las autoridades del régimen indicaron que el equipo de investigación de accidentes del Consejo de Estado llevará a cabo “una investigación rigurosa e intransigente”

China advirtió que los responsables de la trágica explosión en una mina de carbón “serán severamente castigados”

Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Se trata, por un lado de un conductor y una trabajadora sanitarios que atendieron al primer caso confirmado en el país procedente de RDC, y una mujer congoleña

Uganda identificó en las últimas horas tres casos de ébola por el brote en el Congo

Marco Rubio se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi y lo invitó a Washington

El secretario de Estado norteamericano mantuvo un encuentro con el primer ministro de la India. Conversaron sobre la Alianza Estratégica Global Integral entre los países, así como temas relacionados a la paz y seguridad

Marco Rubio se reunió con Narendra Modi en Nueva Delhi y lo invitó a Washington

Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra una terminal petrolera de Rusia

Las autoridades de la ciudad de Novorossiysk apuntaron que la caída de restos de un aparato desató un incendio. Hay al menos dos heridos

Ucrania lanzó un nuevo ataque con drones contra una terminal petrolera de Rusia

Irán amenazó con una respuesta “devastadora” si EEUU reanuda los ataques contra el régimen

El jefe negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que Teherán reconstruyó sus fuerzas armadas durante el alto el fuego

Irán amenazó con una respuesta “devastadora” si EEUU reanuda los ataques contra el régimen
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Qué comer para reducir el estrés y mejorar el ánimo de manera natural

Qué comer para reducir el estrés y mejorar el ánimo de manera natural

Corte de luz: Pluz suspende su servicio en SJL, Comas y otros distritos de Lima este 25 de mayo

Miles de personas marchan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez: “España está secuestrada por una mafia corrupta”

AMBA: se prevé un fin de semana largo con frío, pero sin lluvias

Elecciones 2026: Peruanos están permitidos de votar con DNI vencido en la segunda vuelta, según resolución de Reniec

INFOBAE AMÉRICA

Nuevo enfrentamiento en Honduras deja un policía fallecido y otro lesionado en Chamelecón

Nuevo enfrentamiento en Honduras deja un policía fallecido y otro lesionado en Chamelecón

Último día del Festival de Cannes, con las películas españolas de Almodóvar y “Los Javis” como favoritas

SpaceX lanzó con éxito el Starship V3 tras un intento fallido en Texas

Cuántos años deben vivir los migrantes en Estados Unidos para obtener la ciudadanía en 2026

China advirtió que los responsables de la trágica explosión en una mina de carbón “serán severamente castigados”

ENTRETENIMIENTO

Jon Favreau explicó el desafío de la nueva película de Star Wars: “Debe ser algo para todo el mundo”

Jon Favreau explicó el desafío de la nueva película de Star Wars: “Debe ser algo para todo el mundo”

Un hotel cerrado, una familia y una obra que se volvió de culto: la historia detrás de El resplandor

Así negoció Marlon Brando su salario en “El Padrino”: la historia detrás del mito

Phil Collins no descarta volver a los escenarios: “Ahora me siento más sano que en bastante tiempo”

“Yo representé los 60, tú los 70: deberíamos cantar”, la frase de McCartney a Travolta que nunca olvidó