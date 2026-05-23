SpaceX lanzó con éxito el Starship V3 tras un intento fallido en Texas

SpaceX completó este viernes el duodécimo vuelo de prueba de su megacohete Starship V3, el vehículo espacial más grande y potente construido hasta la fecha, con un lanzamiento exitoso desde Starbase, en Boca Chica, Texas, que puso fin a una jornada de suspenso tras el aplazamiento del día anterior.

La misión marcó el debut de la configuración V3 tanto en el propulsor Super Heavy como en la etapa superior Ship, y se convirtió en un paso adelante para los planes de SpaceX de llevar astronautas a la Luna y establecer presencia humana en Marte.

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El despegue se produjo a las 17:30 horas (hora local), dentro de una ventana de 90 minutos. El intento previo, programado para el miércoles 21 de mayo, había sido abortado en el último momento por un fallo en el pasador hidráulico del brazo de la torre de lanzamiento. Elon Musk lo comunicó en su cuenta de X: “El pasador hidráulico que mantiene el brazo de la torre en su lugar no se retrajo. Si eso puede repararse esta noche, habrá otro intento de lanzamiento mañana a las 5:30 CT”.

Captura de un video difundido por SpaceX del despegue de la nave Starship (V3) este viernes, desde Starbase, en el sur de Texas (EFE/@SpaceX)

Tras el despegue, el propulsor Super Heavy se separó de la nave a los pocos minutos y ejecutó un descenso controlado hasta amerizar en el Golfo de México, unos siete minutos después del lanzamiento.

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La nave Starship, por su parte, completó una órbita parcial alrededor de la Tierra en algo más de una hora y concluyó la misión con un amerizaje controlado en el océano Índico, al noroeste de Australia.

La nave Starship V3 de SpaceX desciende sobre el océano con motores encendidos, marcando un exitoso vuelo de prueba tras un intento fallido en Texas

Durante el vuelo, la nave desplegó 22 simuladores de minisatélites Starlink, en una demostración de sus capacidades para operaciones comerciales y de despliegue orbital. Dos de esos satélites llevaban cámaras especiales para escanear el escudo térmico de la nave desde el espacio, en una prueba inédita de inspección en vuelo. “Varias losetas de Starship se han pintado de blanco para simular losetas faltantes y servir como objetivos de imagen en la prueba”, señaló SpaceX.

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El escudo térmico, formado por unas 40.000 losetas hexagonales, representa el mayor obstáculo técnico del programa. Musk lo definió con precisión: “¿El mayor problema que le queda a Starship? Que el escudo térmico sea reutilizable. Nadie ha fabricado jamás un escudo térmico orbital reutilizable”. A diferencia de la cápsula Orion de la NASA, diseñada para un solo uso, Starship debe sobrevivir a múltiples reentradas sin inspecciones exhaustivas entre vuelos.

El prototipo Starship de SpaceX, capturado en una captura de pantalla de transmisión en vivo

La Starship V3 mide 124,4 metros de altura e incorpora 33 motores Raptor V3 en el propulsor Super Heavy y seis en la etapa superior. Entre sus novedades técnicas, el Super Heavy pasó de cuatro a tres aletas de rejilla para mejorar la recuperación, y el tubo de transferencia de combustible fue rediseñado por completo. SpaceX describió ese componente como un elemento que ahora “tiene aproximadamente el tamaño de la primera etapa de un Falcon 9“, lo que permite que todos los motores arranquen de forma simultánea.

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Antes del lanzamiento, la compañía había anticipado que la prueba serviría para “presentar la próxima generación de vehículos Starship y Super Heavy, ambos propulsados por la próxima evolución del motor Raptor”, con mejoras orientadas a incrementar la potencia y la capacidad de carga. De las 12 pruebas orbitales realizadas hasta la fecha, seis concluyeron con éxito; el vuelo satisfactorio anterior se remontaba a octubre de 2025.

Una explosión masiva envuelve el cohete Starship de SpaceX durante una prueba de aterrizaje, capturada en vivo y vista por millones a través de Starlink

El programa Artemis de la NASA sigue de cerca cada avance de Starship, ya que la agencia necesita la versión Block 3 de la nave para trasladar a sus astronautas a la superficie lunar. El vuelo también coincidió con la presentación de documentación ante la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) en el marco de los preparativos para la salida a bolsa de SpaceX. Según esos registros, la compañía reportó pérdidas netas de cerca de 4.940 millones de dólares en el último ejercicio, pese a ingresos de 18.670 millones.

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La empresa indicó además que invirtió más de 15.000 millones de dólares en el desarrollo de Starship y prevé iniciar vuelos comerciales en la segunda mitad del año.