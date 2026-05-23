Encuentran muerto a Stew McLean, actor de ‘Virgin River’ y ‘Arrow’: la policía investiga posible homicidio

Stewart McLean apareció recientemente en la séptima temporada de Virgin River, uno de los éxitos de Netflix.(Créditos: RCMP/Netflix)

La policía canadiense confirmó el hallazgo de los restos de Stewart McLean, actor que participó en series como Virgin River, Arrow y Supernatural. Las autoridades investigan el caso como un posible homicidio, tras varios días de intensa búsqueda en la provincia de Columbia Británica.

Según informó el Equipo Integrado de Investigación de Homicidios de Canadá (IHIT, por sus siglas en inglés) el 22 de mayo, los restos del intérprete fueron encontrados en la zona de Lions Bay, cerca de Vancouver. McLean tenía 45 años y había sido reportado como desaparecido cuatro días antes.

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De acuerdo con la policía, el actor fue visto por última vez el 15 de mayo en su residencia ubicada en Lions Bay, Columbia Británica. Tres días después, el 18 de mayo, la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) en Squamish recibió la denuncia oficial por desaparición.

Tras el avance de las pesquisas, el caso pasó a manos de la unidad de homicidios el 20 de mayo. Un día antes del hallazgo de los restos, las autoridades ya habían señalado públicamente que McLean podría haber sido víctima de un crimen.

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La desaparición de Stew McLean movilizó a varias agencias policiales antes del hallazgo de sus restos.(Créditos: RCMP/Netflix)

En un comunicado citado por la revista PEOPLE y por The Independent, la cabo Esther Tupper, portavoz de IHIT, explicó que los investigadores intentan reconstruir las últimas horas del actor antes de desaparecer.

“Mientras la investigación continúa desarrollándose, los investigadores de homicidios están trabajando para recopilar y analizar evidencia, revisar imágenes de CCTV y realizar entrevistas para construir una cronología de las actividades del señor McLean antes del 15 de mayo de 2026”, indicó Tupper.

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La portavoz agregó: “Estamos siguiendo todas las pistas disponibles mientras trabajamos para encontrar respuestas para la familia, los amigos y los seres queridos del señor McLean”.

Las autoridades también señalaron que, hasta el momento, creen que se trata de “un incidente aislado”, aunque no han revelado sospechosos ni posibles móviles detrás del caso.

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¿Quién fue Stewart McLean?

El caso pasó a manos de la unidad de homicidios de Canadá pocos días después de la denuncia por desaparición. (Créditos: RCMP/Netflix)

Stewart McLean, quien usaba el nombre artístico de Stew, participó en la séptima temporada de Virgin River (Un lugar para soñar), estrenada en marzo de 2026. La serie, desarrollada por Sue Tenney y basada en las novelas de Robyn Carr, es uno de los dramas románticos más populares de Netflix desde su estreno en 2019. La historia sigue a una enfermera que deja Los Ángeles para mudarse al pequeño pueblo ficticio de Virgin River, en el norte de California.

El actor interpretó a un cliente habitual de bar y apareció en un episodio de la producción. Ese fue su último trabajo acreditado antes de su desaparición.

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Según su obituario, McLean llevaba más de una década en la industria audiovisual canadiense. Sus primeros créditos incluyen pequeños papeles en producciones como Supernatural y Arrow.

Compañeros de la industria audiovisual expresaron su pesar tras conocerse la muerte del actor canadiense. (Créditos: RCMP/Netflix)

Con el paso de los años también apareció en series como Travelers, The 100, Siren, Murder in a Small Town y Happy Face.

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Además de la televisión, participó en numerosos cortometrajes independientes. Entre ellos figuran producciones como Buddy Cops (2015), Detective Williams (2016), Uniforms (2017) y Return to Sender (2018). Us Weekly también destacó que el actor formó parte de la serie Cloud Van Tales, emitida entre 2019 y 2020.

Tras confirmarse su muerte, la agencia Lucas Talent Inc. compartió un comunicado firmado por la agente Jodi Caplan, quien recordó al actor con afecto y resaltó su personalidad dentro de la industria.

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“Con gran tristeza nos despedimos de nuestro querido cliente, Stew McLean”, señaló el mensaje publicado en Facebook. “Tuve la fortuna de trabajar con Stew durante más de 10 años. Siempre fue un placer trabajar con él: dedicado, profesional, entusiasta e infinitamente divertido”.

Según el comunicado, varios directores de casting y colegas enviaron condolencias a la familia y a la agencia tras conocerse la noticia. “Cada mensaje dice lo mismo: qué gran persona era y cuánto se le extrañará profundamente. Descansa en paz, Stew”, concluyó el texto.

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Por ahora, la investigación continúa abierta y las autoridades canadienses intentan esclarecer las circunstancias de la muerte del actor.